गोरखपुर MLC चुनाव; सबसे अधिक चर्चा में रहे डॉ. राजीव यादव, बोले- मेरे 1 नंबर को 4 बनाया गया, यह ठीक नहीं है
निर्दलीय उम्मीदवार डॉ. राजीव यादव 307 मतों से हार गए हैं. जीतने वाले ध्रुव त्रिपाठी ने तारीफ में कहा- चुनाव ऐसे ही लड़ा जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 7:54 PM IST
गोरखपुर : गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव के रिजल्ट सामने आ गए हैं. बेहद करीबी और उतार-चढ़ाव भरी गिनती के बाद भाजपा के प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने निर्दलीय उम्मीदवार डॉ. राजीव यादव को 307 मतों से हरा दिया है. ध्रुव त्रिपाठी को 14,887 मत और राजीव यादव को 14,580 मत मिले.
दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. राजीव यादव सबसे अधिक चर्चा में रहे. माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच अच्छी फाइट होगी, लेकिन सपा प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी तीसरे नंबर पर चले गए. 27 अक्टूबर की सुबह 8:00 बजे से जब मतों का बंडल बनना शुरू हुआ और शाम 5:00 बजे पहले चरण की गणना प्रारंभ हुई तो करीब ढाई घंटे के पहले चरण की गणना में डॉ. राजीव यादव सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए थे.
राजीव यादव भले ही 307 मतों से चुनाव हार गए, लेकिन वह खूब लड़े. भाजपा प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि चुनाव ऐसे ही लड़ा जाता है. राजीव यादव ने अच्छा संघर्ष किया. राजीव यादव ने खुले तौर पर आरोप लगाया कि पहले चरण की मतगणना के बाद से ही हराने की साजिश प्रशासन ने की और करीब 1600 मतों को डिस्टर्ब किया गया. सिर्फ एक कलम की स्याही से एक हैंडराइटिंग में उनके तमाम मतों के साथ छेड़छाड़ की गई.
राजीव यादव ने कहा कि चौथे राउंड की मतगणना में केवल 1,612 मत थे, उसमें 970 वोट ध्रुव कुमार त्रिपाठी को मिले. उन वोटों का जब परीक्षण करेंगे, तो पाएंगे कि जिन वोटों में उनको 970 वोट मिले हैं, उसमें 4 मुझे दिया गया है. मेरे नाम के आगे 1 लिखा गया था. राजीव यादव ने कहा कि जो मुझे 1 नंबर की वरीयता मिली थी, 1 को 4 बनाया गया. ध्रुव त्रिपाठी के नाम के आगे कॉलम खाली था, उसको 1 बनाया गया और बेईमानी करके उनको चुनाव जिताया गया है. निश्चित तौर पर यह ठीक नहीं है.
उन्होंने कहा कि वह फोरेंसिक जांच करने की मांग कर रहे हैं. निर्वाचन आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और सीसीटीवी फुटेज की देने की वह लगातार मांग करते रहे, प्रशासन ने उसे भी उपलब्ध नहीं कराया है. उसको भी उपलब्ध करा कर चुनाव नतीजे पर एक बार जरूर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रशासन को मजबूर करेंगे.
शिक्षक संघ के नेता प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा कहते हैं कि राजीव ने साबित कर दिया की हौसला बुलंद हो तो मुकाबला कितना भी बड़ा हो चुनौती दी जा सकती है. चुनाव का परिणाम भले राजीव के पक्ष में नहीं आया, लेकिन उसके संघर्ष ने दिल जीत लिया. वह करीब 11415 मत पाकर गोरखपुर- फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पढ़े-लिखे लोगों के नेतृत्व का एक ऐसा चेहरा उभरकर सामने आया है, जो जाति-पात से पूरी तरह से अलग था.
शिक्षक नेता तरुण सिंह कहते हैं कि राजीव यादव में न कोई दम्भ, न ही कोई शोर-शराबा, सबके सुख-दुख में शामिल होने वाला यह नेता विजयी हुआ होता, तो शिक्षकों को और भी ऊर्जा मिली होती. उन्होंने जो संघर्ष किया और जो जीता उसके खाते में तो यह जीत चौथी बार गई, लेकिन जो हारा उसने सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली.
उन्होंने कहा कि देशभर में दलगत और जातिगत होती राजनीति में पढ़े-लिखी वर्ग का वोट लेकर जीत के करीब तक पहुंचना राजीव यादव के बड़े संघर्ष का परिणाम है. उन्होंने कहा कि राजीव यादव पैसे और प्रबंधन के मामले में समाजवादी पार्टी के संजयन त्रिपाठी और ध्रुव त्रिपाठी भाजपा प्रत्याशी के आगे बेहद कमजोर थे. कोई उन्हें लड़ाई में नहीं मानता था. लेकिन गिनती में जब परिणाम आने शुरू हुई तो सभी हैरान हो गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद की सीट बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती थी.
शिक्षक नेता अजीत प्रताप सिंह ने कहा, चुनाव परिणाम में राजीव यादव और उनके वोटर के बीच कोई नहीं दिखाई दे रहा था. काउंटिंग चल रही थी तो लगातार उनके मतपत्र उनके समर्पित शिक्षकों के वोट से भरे नजर आ रहे थे. शायद इसके पीछे उनका अपने वोटरों से सीधा संवाद और टीम के साथ हर पल अपने वोटरों के साथ जुड़े रहने की यह कार्यशैली थी जिसने भाजपा के विशाल तंत्र को नाको चने चबवा दिया.
शिक्षक नेता अभय राव कहते हैं कि उन्होंने अपने शिक्षक मतदाताओं के बीच भारी भरकम तम-धाम से दूर अपने काम पर फोकस करने वाला राजीव पेश किया. उन्होंने अपने मन की शक्ति के आगे अपने से सभी शक्ति को गौड़ करते हुए चुनाव लड़ने वाले लोगों को एक सबक सिखाया. शिक्षक नेता शैलेंद्र कहते हैं कि मैं राजीव से कभी मिला तो नहीं पर उनसे सीखने के हजारों कारण अब मेरे पास हैं. राजीव यादव में संघर्ष, रणनीतिक कौशल, मन की स्थिरता का अद्भुत संगम है.
डॉ. राजीव यादव को जानिए : गोरखपुर- फैजाबाद खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. राजीव यादव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री हैं. मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं. राजीव इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक हैं. फेसबुक पर उनके 24000 फॉलोअर हैं. उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर हार के बाद लिखा कि अभिमन्यु की हत्या एक साजिश के तहत की गई वैसे ही मेरे चुनाव परिणाम के साथ हुआ.
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