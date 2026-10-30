गोरखपुर MLC चुनाव; राजीव यादव ने बेईमानी करने का लगाया आरोप, बोले- "न्यायालय की शरण में जाऊंगा"
शुक्रवार को निर्दल प्रत्याशी राजीव यादव ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:57 PM IST
गोरखपुर : गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में हार के बाद निर्दल प्रत्याशी राजीव यादव ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया है. शुक्रवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बेईमानी करके हराने का आरोप लगाया. उन्होंने चुनाव रद्द कर दोबारा मतदान कराने की मांग की है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव यादव ने आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान उनके पक्ष के विवादित मतपत्रों को रद्द कर दिया गया, जबकि उसी तरह के दूसरी प्रत्याशी के मतपत्रों को वैध माना गया. उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 2800 मतों को अवैध घोषित किया गया, जो संदेह पैदा करता है.
प्रेसवार्ता के दौरान राजीव यादव ने मऊनाथ भंजन के बूथ संख्या 115 की मतपेटी में मतपत्र लेखा से 52 वोट अधिक मिलने का भी भी आरोप लगाया. राजीव यादव ने मतों की अप्रत्याशित बढ़ोतरी बताते हुए मतपत्रों में ओवरराइटिंग का भी आरोप लगाया.
उन्होंने दावा किया कि शिकायत के बावजूद मतगणना रोकने और वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाने की मांग पर सुनवाई नहीं हुई. उन्होंने मतगणना अभिकर्ताओं को डराने-धमकाने और स्ट्रांग रूम से मतपेटियां निकालने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरतने का भी आरोप लगाया.
उन्होंने बताया कि इन शिकायतों को लेकर पत्र भेजा है. उनकी मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर चुनाव निरस्त किया जाए और दोबारा मतदान कराया जाए. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया गया तो न्यायालय की शरण में जाऊंगा.
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