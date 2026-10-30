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गोरखपुर MLC चुनाव; राजीव यादव ने बेईमानी करने का लगाया आरोप, बोले- "न्यायालय की शरण में जाऊंगा"

गोरखपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में हार के बाद निर्दल प्रत्याशी राजीव यादव ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया है. शुक्रवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बेईमानी करके हराने का आरोप लगाया. उन्होंने चुनाव रद्द कर दोबारा मतदान कराने की मांग की है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव यादव ने आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान उनके पक्ष के विवादित मतपत्रों को रद्द कर दिया गया, जबकि उसी तरह के दूसरी प्रत्याशी के मतपत्रों को वैध माना गया. उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 2800 मतों को अवैध घोषित किया गया, जो संदेह पैदा करता है.