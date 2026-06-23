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गोरखपुर का इमामबाड़ा: मोहर्रम पर बाहर आई 300 साल पुरानी सोने-चांदी की इकलौती ताजिया, नवाब की बेगम ने दी थी

गोरखपुर के इमामबाड़े में मोहर्रम के अवसर पर 300 साल पुरानी सोने-चांदी की ऐतिहासिक ताजिया आम जनता के दीदार के लिए रखी गई है.

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अवध के नवाब आसिफुद्दौला की बेगम ने सूफी संत रोशन अली शाह को दी थी यह आदमकद अनोखी ताजिया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 5:56 PM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर में मोहर्रम का वक्त हो और ऐतिहासिक सोने-चांदी की ताजिया का जिक्र ना हो, भला यह कैसे हो सकता है. गोरखपुर में विश्व की सबसे अनोखी और इकलौती सोने-चांदी की ताजिया सूफी संत बाबा रोशन अली शाह के समय से पिछले 300 सालों से सहेज कर रखी जा रही है.

यह ऐतिहासिक ताजिया मोहर्रम के पवित्र महीने में आम लोगों के दीदार के लिए केवल 10 दिनों के लिए बाहर निकाली जाती है. इसके अद्भुत दीदार के लिए न सिर्फ मुस्लिम, बल्कि हिंदू समुदाय के लोग भी भारी संख्या में इमामबाड़े में जुटते हैं.

मन्नत पूरी होने पर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़. (Video Credit: ETV Bharat)

नवाब की बेगम ने दिया था उपहार: गोरखपुर के मियां बाजार में स्थित मियां साहब के इमामबाड़े में रखी इस 300 साल पुरानी ताजिया का इतिहास भी बेहद रोचक और गंगा-जमुनी तहजीब से जुड़ा हुआ है. इस ऐतिहासिक इमामबाड़े की नींव प्रसिद्ध सूफी संत हजरत सैयद रोशन अली शाह ने वर्ष 1717 में रखी थी. अवध के नवाब आसिफुद्दौला की बेगम ने सूफी संत रोशन अली शाह के आध्यात्म और चमत्कारों से प्रभावित होकर यह सोने-चांदी की अनोखी ताजिया उन्हें भेंट की थी. इस आदमकद ताजिए में जो महीन नक्काशी की गई है, वह पूरी तरह से मुगलकालीन वास्तुकला पर आधारित है.

वास्तुकला और कौमी एकता का प्रतीक: इस ऐतिहासिक वास्तुकला में फारसी, तुर्की और भारतीय शैली का एक बेहद अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है. यही वजह है कि इसे आज भी हिंदू-मुस्लिम एकता और आपसी सौहार्द के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में देखा जाता है. विश्व में अपनी अनूठी बनावट और इतिहास को समेटे हुए यह सोने-चांदी की ताजिया अपने आप में इकलौती है. मोहर्रम के चांद का दीदार होने के साथ ही इस ताजिये को आम जनता के दर्शन और इबादत के लिए बाहर मुख्य परिसर में स्थापित किया जाता है.

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300 साल पुरानी सोने-चांदी की ताजिया के दीदार के लिए उमड़े हिंदू-मुस्लिम. (Photo Credit: ETV Bharat)

श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और मन्नतें: यहां आने वाले हर धर्म के लोग पूरी अकीदत और सम्मान के साथ इस पवित्र ताजिये का दीदार करते हैं. ताजिए के दर्शन के लिए आई एक महिला श्रद्धालु सम्बुल ने बताया कि उन्होंने यहाँ के लिए एक मन्नत मांगी थी, जो अब पूरी हो चुकी है. मन्नत पूरी होने की खुशी में वे यहाँ विशेष इबादत और शुक्रिया अदा करने चली आई हैं. सम्बुल के मुताबिक, उन्होंने अपने जीवन में ऐसी अद्भुत और अलौकिक ताजिया पहले कभी नहीं देखी थी.

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मुगल, फारसी और तुर्की कला का अनूठा संगम. (Photo Credit: ETV Bharat)

पर्यटन और आस्था का बड़ा केंद्र: यह स्थान धार्मिक आस्था के साथ-साथ पर्यटन और इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के लिहाज से भी एक बेहतरीन जगह है. स्थानीय लोगों के बीच यह अटूट विश्वास है कि मियां साहब के इमामबाड़े में सच्चे दिल से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है. ताजिए का दीदार करने पहुंचे एक अन्य स्थानीय युवक शिवम जायसवाल ने बताया कि वे इस बेहद खास और ऐतिहासिक कलाकृति को देखने आए हैं. उन्होंने कहा कि यह साल में केवल 10 दिन के लिए ही खुलती है, इसलिए दूर-दूर से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं.

कड़े पहरे और सीसीटीवी की निगरानी: अत्यधिक कीमती और ऐतिहासिक होने के कारण सुरक्षा की वजह से इस सोने-चांदी के अनोखे ताजिए को सालभर एक बेहद सुरक्षित बंद कमरे में रखा जाता है. मोहर्रम के मौके पर ताजिए को लोगों के सामने लाने से पहले खास कारीगरों द्वारा रसायनों से चमकाया और साफ किया जाता है. जब ताजिया आम जनता के लिए बाहर रखी जाती है, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होती है. सुरक्षा को अभेद्य बनाए रखने के लिए पूरा इमामबाड़ा परिसर चौबीसों घंटे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की तीसरी आंख की सख्त निगरानी में रहता है.

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