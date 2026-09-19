गोरखपुर के मर्चेंट नेवी कर्मचारी की चीन में मौत, शिप पर काम के दौरान मैनहोल में गिरने से हुआ हादसा
गोरखपुर के बड़हलगंज निवासी 20 वर्षीय अतुल्य जायसवाल की चीन में एक शिप पर काम करते समय हादसे में मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 6:42 PM IST
गोरखपुर: गोरखपुर जिले के बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा साऊखोर निवासी 20 वर्षीय अतुल्य जायसवाल की चीन में एक शिप पर काम करने के दौरान हादसे में मौत हो गई. अतुल अभी 14 सितंबर को चीन के जूशान लॉन्गशान शिपयार्ड में ड्यूटी के लिए शामिल हुए थे. मात्र दो दिन बाद 16 सितंबर को जहाज के अंदर एक मैनहोल में गिरने के कारण उनकी जान चली गई. सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और हादसे की खबर मिलने के बाद से पूरे गांव में गहरा शोक छाया हुआ है.
परिजनों ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने की लगाई गुहार: परिजनों ने विदेश मंत्रालय और संबंधित शिपिंग कंपनी से अतुल का पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने की गुहार लगाई है. अतुल के चाचा श्याम मनोहर ने बताया कि अतुल नौ सितंबर को मुंबई गए थे. वहां कंपनी की ओर से वीजा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह दिल्ली से विमान के जरिये चीन पहुंचे थे. अतुल द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के मर्चेंट नेवी जहाज एमवी जग अक्षय पर तैनात थे.
14 सितंबर को ज्वाइन की थी ड्यूटी, दो दिन बाद हुआ हादसा: परिजनों के मुताबिक वह 14 सितंबर को ही जहाज पर सवार हुए थे. इसके दो दिन बाद 16 सितंबर को जहाज पर काम करने के दौरान वह मैनहोल में गिर गए जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई. परिजनों के मुताबिक अतुल अपने दो भाइयों में छोटे थे. अतुल को उनके मामा के माध्यम से यह नौकरी मिली थी.
बेटे के अंतिम दर्शन के लिए बिलख रहा परिवार: परिजनों ने पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाने की मांग की है. परिवार अपने बेटे को अंतिम बार देखने और उनके पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक अपने घर भारत लाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है. परिवार ने मांग की है कि अतुल की मृत्यु की परिस्थितियों और वर्तमान स्थिति के संबंध में आधिकारिक एवं स्पष्ट जानकारी दी जाए. अतुल के पार्थिव शरीर की वर्तमान स्थिति और पहचान की फोटो या वीडियो के माध्यम से परिजनों को सत्यापित जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि परिवार को किसी प्रकार की अनिश्चितता में न रहना पड़े.
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