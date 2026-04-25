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गोरखपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, मुख्यमंत्री ने भी शोक जताया

गोरखपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी अंबरीश श्रीवास्तव ने बीते शुक्रवार को अपने फार्महाउस में आत्महत्या कर ली थी.

अम्बरीश श्रीवास्तव के अंतिम संस्कार में पहुंचे लोग.
अम्बरीश श्रीवास्तव के अंतिम संस्कार में पहुंचे लोग. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 7:36 AM IST

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गोरखपुर : पार्क रोड पर रहने वाले अंबरीश श्रीवास्तव (40) की अचानक हुई मौत से पूरे परिवार के साथ पूरा इलाके स्तब्ध रह गया. पोस्टमार्टम के बाद जब उनका पार्थिव शरीर आवास पर लाया गया तो वहां मौजूद परिजनों के बीच चीख-पुकार मच गई. अंबरीश श्रीवास्तव शहर के जाने माने टेंट कारोबारी अतुल श्रीवास्तव के पुत्र थे. अम्बरीश का अंतिम संस्कार राजघाट स्थित राप्ती नदी के शवदाह स्थल पर किया गया.

अंतिम विदाई में मित्र, शुभचिंतक, व्यापारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग शामिल रहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक संदेश भेजकर दुख व्यक्त किया और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए परिवार को दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना ईश्वर से की. छोटे भाई नितिन श्रीवास्तव उर्फ रानू ने बड़े भाई को मुखाग्नि दी. उस पल वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं.


अंबरीश के निधन से न केवल उनका परिवार, बल्कि पूरा गोरखपुर शहर शोक में डूब गया है. हर जुबान पर बस एक ही बात थी, इतना अच्छा, मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति यूं अचानक कैसे चला गया. लोगों का कहना था कि आज राप्ती के किनारे सिर्फ एक चिता नहीं जली, बल्कि अनगिनत दिलों की भावनाएं भी राख हो गईं. सामाजिक सरोकार रखने वाले अमरीश श्रीवास्तव की मौत ने उनके घर के साथ पूरे गोरखपुर में सन्नाटा पसरा है.

बताया जा रहा बीते 24 अप्रैल सुबह 9.30 बजे अम्बरीश के छोटे भाई नितिन श्रीवास्तव ने फोन कर मौत की सूचना दी. बताया कि सुबह अंबरीश फार्म हाउस पर गए थे. फार्म हाउस घर से 10 किमी दूर है. वहीं गोली लगने के बाद हादसा हुआ. पुलिस जांच में घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी में अम्बरीश अपनी फॉर्च्यूनर कार से आते और छत पर जाते दिख रहे थे.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर: फ़ॉर्च्यूनर से पहुंचा फार्महाउस,फिर कारोबारी ने गोली मारकर ख़ुद की ले ली जान, जांच शुरू

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