गोरखपुर की ये 'लखपति दीदी'; महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणा, गणतंत्र दिवस परेड में होंगी विशेष अतिथि

सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर ऐसे संवारी अपनी जिंदगी, अब दूसरी महिलाओं को दे रहीं ट्रेनिंग

गोरखपुर की दो लखपति दीदी.
गोरखपुर की दो लखपति दीदी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 7:00 PM IST

गोरखपुर: गोरखपुर की दो महिलाओं मंशा देवी और राजकुमारी देवी को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. सरकारी योजना से लाभ उठाकर, महिलाओं को समृद्धि की राह दिखाने वाली यह दोनों महिलाएं आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं.

मंशा ब्रह्मपुर ब्लॉक के ग्राम हरपुर की हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मंशा ने कुछ अलग करने की ठानी. सेल्फ मोबिलिटी कार्यक्रम के तहत उन्होंने ई-रिक्शा उद्यम शुरू किया. मुद्रा योजना से 1.25 लाख रुपये का लोन लिया. ई-रिक्शा चलाने के साथ ही उन्होंने अन्य महिलाओं को भी ट्रेनिंग देनी शुरू की. वर्तमान में मंशा प्रतिमाह लगभग 20000 रुपये की आय अर्जित कर रही हैं.

मंशा की तरह ही राजकुमारी देवी भी गणतंत्र दिवस पर गोरखपुर का मान बढ़ाएंगी. कैम्पियरगंज तहसील क्षेत्र के भरोहिया ब्लॉक में ग्राम रखही की राजकुमारी देवी एक साधारण गृहिणी थीं. उनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब वह फरवरी 2025 में श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन से जुड़ीं. इस मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन का गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से हुआ है. राजकुमारी के घर एक भैंस पहले से थी, लेकिन ऑर्गनाइजेशन से जुड़ने के बाद अब उनके पास दो गाय और चार भैंसें हैं. इससे वह प्रतिदिन 25 से 30 लीटर दूध की बिक्री संग्रह केंद्र पर करती हैं. अब वह न केवल लखपति दीदी बन गईं हैं बल्कि उन्हें संस्था में निदेशक की भी जिम्मेदारी मिल गई है.

सरकारी योजना से मिले प्रोत्साहन और आत्मनिर्भर बनने के रास्ते से वह मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ीं. मंशा देवी और राजकुमारी देवी को लोग आज लखपति दीदी के नाम से जानते हैं. उनकी प्रेरक सफलता की कहानी अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने जा रही है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली परेड में इनको विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जहां उनकी उपलब्धियां देश भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी. गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की कुल 14 लखपति दीदी को विशेष अतिथि के रूप में प्रतिभाग करने के लिए चयनित किया गया है. इनमें से यह दो गोरखपुर की हैं.

