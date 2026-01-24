ETV Bharat / state

गोरखपुर की ये 'लखपति दीदी'; महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणा, गणतंत्र दिवस परेड में होंगी विशेष अतिथि

गोरखपुर: गोरखपुर की दो महिलाओं मंशा देवी और राजकुमारी देवी को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. सरकारी योजना से लाभ उठाकर, महिलाओं को समृद्धि की राह दिखाने वाली यह दोनों महिलाएं आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं.

मंशा ब्रह्मपुर ब्लॉक के ग्राम हरपुर की हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मंशा ने कुछ अलग करने की ठानी. सेल्फ मोबिलिटी कार्यक्रम के तहत उन्होंने ई-रिक्शा उद्यम शुरू किया. मुद्रा योजना से 1.25 लाख रुपये का लोन लिया. ई-रिक्शा चलाने के साथ ही उन्होंने अन्य महिलाओं को भी ट्रेनिंग देनी शुरू की. वर्तमान में मंशा प्रतिमाह लगभग 20000 रुपये की आय अर्जित कर रही हैं.

मंशा की तरह ही राजकुमारी देवी भी गणतंत्र दिवस पर गोरखपुर का मान बढ़ाएंगी. कैम्पियरगंज तहसील क्षेत्र के भरोहिया ब्लॉक में ग्राम रखही की राजकुमारी देवी एक साधारण गृहिणी थीं. उनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब वह फरवरी 2025 में श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन से जुड़ीं. इस मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन का गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से हुआ है. राजकुमारी के घर एक भैंस पहले से थी, लेकिन ऑर्गनाइजेशन से जुड़ने के बाद अब उनके पास दो गाय और चार भैंसें हैं. इससे वह प्रतिदिन 25 से 30 लीटर दूध की बिक्री संग्रह केंद्र पर करती हैं. अब वह न केवल लखपति दीदी बन गईं हैं बल्कि उन्हें संस्था में निदेशक की भी जिम्मेदारी मिल गई है.