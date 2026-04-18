ETV Bharat / state

Operation Conviction में बड़ा फैसला, 12 साल बाद हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा

गोरखपुर एडीजे-4 की कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

गोरखपुर कोर्ट आर्डर.
गोरखपुर कोर्ट आर्डर. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 8:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : गोरखपुर पुलिस को “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. वर्ष 2014 में थाना गुलरिहा में दर्ज हत्या के बहुचर्चित मामले में एडीजे-4 कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है.

अभियोजन के अनुसार थाना गुलरिहा में वर्ष 2014 में धारा 302 के अंतर्गत हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था. इस मामले में अभियुक्त पृथ्वी पाल पुत्र स्वर्गीय कमलदेव उर्फ कोमल, निवासी हरसेवकपुर नं० 02 चौहान टोला, को नामजद किया गया था. घटना के बाद से ही पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की गई और साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.

इसी क्रम में पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” में इस मामले की लगातार प्रभावी पैरवी की गई. थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी व सटीक समन्वय के चलते अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. जिससे अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो सके. न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त पृथ्वी पाल को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10,000 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है.

इस महत्वपूर्ण मामले में अभियोजन अधिकारी एडीजीसी बृजेश कुमार सिंह की भूमिका सराहनीय रही. उनकी प्रभावी पैरवी और कानूनी रणनीति के कारण पीड़ित परिवार को न्याय मिला. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता को “ऑपरेशन कनविक्शन” की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा, 'ऑपरेशन कनविक्शन' से मिला न्याय

यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद: 2019 के नाबालिग दुष्कर्म केस में 5 दोषियों को सज़ा, प्रमोद और किशन को 20 साल की कैद

TAGGED:

GORAKHPUR CRIME
OPERATION CONVICTION
GORAKHPUR COURT NEWS
COURT NEWS
POLICE OPERATION CONVICTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.