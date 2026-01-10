ETV Bharat / state

गोरखपुर महोत्सव 2026 का आगाज कल से; मैथिली ठाकुर, पवन सिंह और बादशाह देंगे प्रस्तुति

गोरखपुर महोत्सव 2026 को लेकर मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने दी जानकारी. ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : रामगढ़ताल के सामने स्थित चम्पा देवी पार्क में रविवार से गोरखपुर महोत्सव की शुरुआत हो रही है. इसका शुभारंभ प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह करेंगे. इसका औपचारिक समापन 13 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे. यह महोत्सव 17 जनवरी तक जारी रहेगा. यह जानकारी शनिवार को मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने प्रेसवार्ता के जरिए दी. उन्होंने बताया कि बीते वर्षों की भांति इस साल भी गोरखपुर महोत्सव कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, मेधा, मनोरंजन और रोजगार का मंच देने के लिए तैयार है. गोरखपुर महोत्सव की खासियत यह भी है कि यह हाल के आठ वर्षों में गोरखपुर की विकसित पहचान को एक उत्सवी मंच दे रहा है. वर्ष 2017 से गोरखपुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रगति की नई उड़ान भरी है. कभी पिछड़ेपन का दंश झेलने वाले इस जिले ने विकास के नए प्रतिमान स्थापित किया है. गोरखपुर महोत्सव 2026 को लेकर तैयारी (Video credit: ETV Bharat) गोरखपुर महोत्सव में पहले दिन के प्रमुख कार्यक्रम : उन्होंने बताया कि पर्यटन मंत्री द्वारा उद्घाटन एवं गीतांजलि शर्मा द्वारा लोकनृत्य अपराह्न 1 से 3:30 बजे तक होगा. दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक सबरंग का कार्यक्रम होगा. वरुण जैन व तनिष्ठा पुरी का बॉलीवुड नाइट शाम 7:30 बजे से होगा. योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा. नाट्य मंचन एक, शाम 5 बजे से 6 बजे तक होगा. नाट्य मंचन दो, शाम 6 बजे से 7 बजे तक होगा.