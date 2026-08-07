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गोरखपुर में एक माह की मासूम के कातिल को उम्र कैद, सड़क पर पटक कर मार दिया था

शाहपुर थाना क्षेत्र के घोषीपुरवा में वर्ष 2022 में हुई थी सनसनीखेज वारदात.

मासूम बच्चे के हत्यारे को सजा
मासूम बच्चे के हत्यारे को सजा (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 10:06 AM IST

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गोरखपुर : शाहपुर थाना क्षेत्र के घोषीपुरवा में मासूम बच्ची को सड़क पर पटक कर हत्या करने के मामले में सिविल कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद व 1100 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है. इसी मामले में सह अभियुक्त को 6 माह का सश्रम कारावास वह ₹600 अर्थ दंड से दंडित किया गया है. इस मुकदमे का फैसला सिविल कोर्ट ने 4 साल में सुनाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि शाहपुर थाना क्षेत्र के घोषीपुरवा में हलीमुद्दीन और आबिद अली दोनों का परिवार अलग-अलग रहते हैं. दोनों परिवार के लिए नहाने का कमरा एक ही था. इसी वजह से अक्सर दोनों परिवारों में तकरार होती थी. इसमें हलीमुद्दीन की बेटी सबीना खातून और आबिद अली के चचेरे भाई शाहिद की पत्नी की तमन्ना खातून से अक्सर तकरार की बात सामने आई.


अभियोजन के अनुसार 2 सितंबर 2022 को सबीना बाथरूम में स्नान कर रही थी. इसी दौरान उसके चचेरे भाई शहीद की पत्नी तमन्ना ने बाथरूम का दरवाजा खटखटा दिया. इससे नाराज सबीना ने चिल्लाते हुए दरवाजा खोल दिया. दरवाजे पर तमन्ना अपनी एक माह की बच्ची को गोद में लेकर बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी थी. दोनों के बीच तकरार होने लगी.


इसी बीच सुबीना ने तमन्ना की गोद से बच्ची को छीन लिया और भाग गई. तमन्ना भी उसके पीछे भागी, लेकिन घर से बाहर जाते ही सबीना ने बच्ची को सड़क पर पटक दिया. जिसके चलते मासूम लहूलुहान और बेसुध हो गई. तमन्ना की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और आननफानन मासूम को अस्पताल लेकर गए. जहां चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. इस मामले में शाहिद ने चचेरी बहन सबीना खातून के खिलाफ शाहपुर थाने में हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था. पुलिस ने सबीना समेत उसके माता-पिता को जेल भेजा था.



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