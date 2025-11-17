ETV Bharat / state

लियोनिड्स उल्का-वृष्टि; आज रात आसमान से होगी उल्का पिंडों की बरसात, 71 किमी प्रति सेकंड की होगी रफ्तार

वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोल विद अमर पाल सिंह ने बताया कि नवंबर महीने की प्रमुख खगोलीय घटनाओं में लियोनिड्स उल्का-वृष्टि 17 नवंबर की रात अपने चरम पर होगी. यह रोमांचकारी उल्का वृष्टि रफ़्तार से खास लो जाती है. इस साल यह खगोलीय घटना 6 से 30 नवंबर तक सक्रिय है. इसका सबसे मनमोहक और चरम दृश्य 17 नवंबर की मध्य रात्रि से 18 नवंबर की भोर के बीच होगा. इस बार की परिस्थितियां उल्का पिंडों को देखने के लिए काफ़ी अनुकूल हैं. इस समयावधि के दौरान चन्द्रमा लगभग 9 प्रतिशत तक ही रोशन दिखाई देगा. चंद्रमा की कम रोशनी के कारण उल्काओं को साधारण आंखों से देखा जा सकेगा.

गोरखपुर : खगोलीय घटना इस साल 6 से 30 नवंबर तक सक्रिय है. ऐसे में सोमवार रात पूर्वी आसमान में उल्का-वृष्टि का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा. मध्य रात्रि से पूर्वी आकाश में उभरते सिंह (लियो) तारा मंडल के निकट से आती चमकीली उल्काएं दिखाई देंगी. इसे उल्काओं की बरसात कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी. यह मनमोहक दृश्य 18 नवंबर की भोर तक देखा जा सकता है.

जानें क्या होता है लियोनिड्स : खगोल विद अमर पाल सिंह के मुताबिक नवंबर में होने वाली उल्का वर्षा को लियोनिड्स कहा जाता है. क्योंकि यह लियो तारा मंडल की तरफ़ से आती हुई नजर आती हैं. इनकी खासियत है कि ये उल्काएं लगभग 71 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और उच्च वायुमंडलीय घर्षण के कारण जल जाती हैं. इसके कारण ही चमकीली रेखाएं नज़र आती हैं. इन्हें ही आम बोल चाल की भाषा में लोग ‘टूटते तारों’ के नाम से जानते हैं. हालांकि खगोल विज्ञान में उल्का वर्षा (मेटियोर शॉवर) कहा जाता है.

लियोनिड्स उल्का-वृष्टि. प्रतीकात्मक (Photo Credit : Astronomer Amar Pal)

आकाशीय आतिशबाजी जैसा होगा नजरा : खगोल विद अमर पाल सिंह ने बताया कि लियोनिड्स उल्का-वृष्टि का संबंध धूमकेतु 55P/टेम्पल-टटल से है, जो सूर्य की परिक्रमा 33 वर्षों में पूरी करता है. जब कोई धूमकेतु सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा से गुजरते हुए सूक्ष्म धूल कणों को छोड़ता जाता है और पृथ्वी जब इसी वार्षिक पथ से होकर गुजरती है तो यही धूल कण घर्षण के कारण वायुमंडल से उच्च गति से टकराते हैं तो प्रकाश की चमकीली धारियां बनाते हैं. यही नजारा आकाशीय आतिशबाजी जैसा नजर आता है.

ऐसे देख सकेंगे उल्का वृष्टि : खगोल विद अमर पाल सिंह के अनुसार उल्का वृष्टि को देखने के लिए प्रकाश प्रदूषण से पूरी तरह से दूर, किसी साफ, स्वच्छ एवं खुले और सुरक्षित स्थान का चयनकर करके मध्य रात्रि के बाद, पूर्वी आकाश में सिंह तारा मंडल (लियो कॉन्स्टेलेशन) की ओर देखें. वैसे यह उल्का वर्षा (मीटीयोर शॉवर) किसी भी दिशा से संपूर्ण आसमान में नजर आएगी. इस खगोलीय घटना को साधारण आंखों से भी देखा जा सकता है. इसके लिए किसी खास उपकरण (दूरबीन/टेलिस्कोप) आदि की भी जरूरत नहीं है.

