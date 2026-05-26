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गोरखपुर जेल में सपा कार्यकर्ता से मिले माता प्रसाद पांडेय, बोले- सरकार की विफलता के कारण टले पंचायत चुनाव

गोरखपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडेय पंचायत चुनाव में प्रशासकों की नियुक्ति, बढ़ती तेल की कीमतों पर सरकार को घेरा.

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सपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप, गोरखपुर पहुंचे माता प्रसाद पांडेय ने दी आंदोलन की चेतावनी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 5:49 PM IST

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गोरखपुर: उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय गोरखपुर जेल में बंद अपनी पार्टी के एक स्थानीय कार्यकर्ता से मुलाकात करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लेकर राज्य में हो रहे एनकाउंटर के मुद्दे पर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

नेता प्रतिपक्ष ने दो टूक शब्दों में कहा कि यह पूरी तरह से वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी और काम है कि वह पंचायत चुनाव कब और किस प्रक्रिया के तहत कराएगी. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय के गोरखपुर पहुंचने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद वे सीधे जेल परिसर के लिए रवाना हुए.

उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय. (उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय)

पंचायत चुनाव में प्रशासक नियुक्त करने पर उठाए सवाल: जेल में बंद पार्टी कार्यकर्ता से मुलाकात करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों, एनकाउंटर नीति और बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर कई बड़े राजनैतिक मुद्दों पर सरकार को घेरा. राज्य में समय पर पंचायत चुनाव न कराए जाने के गंभीर सवाल पर माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि इसकी पूरी विफलता की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने में पूरी तरह विफल रही और यही वजह है कि अब पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं. पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर उन्होंने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बेहद कम थीं, तब सरकारी तेल कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया था.

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मुख्यमंत्री के सामने भी उठा चुका हूं फर्जी एनकाउंटर का मुद्दा, गोरखपुर में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा (Photo Credit: ETV Bharat)

तेल और गैस के भंडार पर सरकार को घेरा: कंपनियों ने मुनाफा कमाने के बावजूद देश की आम जनता को टैक्स में कटौती कर कोई राहत नहीं दी. अब कंपनियां अपने मामूली घाटे का हवाला देकर जनता की जेब पर डाका डाल रही हैं और लगातार दाम बढ़ा रही हैं. उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि केंद्र और राज्य सरकार पहले बड़े-बड़े दावे कर रही थी कि हमारे पास एक साल तक का तेल और गैस का अग्रिम सुरक्षित भंडार है, तो अब वह भंडार अचानक कहां गायब हो गया. वहीं, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को लेकर पूछे गए एक राजनैतिक सवाल पर उन्होंने बेहद संतुलित प्रतिक्रिया दी.

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'कहां गया एक साल का सुरक्षित तेल भंडार?'... पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर गोरखपुर में बरसे नेता प्रतिपक्ष. (Photo Credit: ETV Bharat)

फर्जी एनकाउंटर के मुद्दे पर विधानसभा में उठाएंगे आवाज: उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर बड़ा नेता अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की निरंतर कोशिश करता है और वह अपनी पार्टी को कितना आगे ले जा पाएंगे, यह वही बेहतर जानती हैं. आगामी चुनावों में टिकट वितरण को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेता आपस में बैठकर करेंगे. एनकाउंटर के संवेदनशील मुद्दे पर भी नेता प्रतिपक्ष ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वह पहले भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा चुके हैं और खुद मुख्यमंत्री के सामने भी कह चुके हैं कि राज्य में फर्जी तरीके से एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जो संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत हैं.

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मायावती और टिकट बंटवारे पर माता प्रसाद पांडेय का बड़ा बयान, कहा- शीर्ष नेतृत्व तय करेगा नीति. (Photo Credit: ETV Bharat)

कार्यकर्ता के उत्पीड़न के खिलाफ सपा करेगी आंदोलन: गोरखपुर के इस संक्षिप्त राजनैतिक दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता को राजनीतिक द्वेष के चलते जेल भेज दिया गया है. जेल के भीतर और बाहर प्रशासन द्वारा लगातार उनके कार्यकर्ता के साथ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा था. इसी उत्पीड़न की जमीनी हकीकत जानने और कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाने के लिए वे विशेष रूप से लखनऊ से गोरखपुर पहुंचे हैं. समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए सड़क से लेकर सदन तक हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी.

यह भी पढ़ें- लखनऊ के लेखक अफसर: RDSO डायरेक्टर अमिताभ कुमार को कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी ने दी डॉक्टरेट की उपाधि

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