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गोरखपुर: शिवकुमार हत्याकांड को लेकर बिफरे अधिवक्ता, सड़क जाम कर प्रदर्शन

गोरखपुर में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: बिजली ठेकेदार शिवकुमार त्रिपाठी की हत्या के विरोध में रविवार को अधिवक्ताओं ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर गोरखपुर महराजगंज मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया. अधिवक्ताओं ने हत्या आरोपियों को फांसी एवं पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग उठाई. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन समाप्त किया. गोरखपुर में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन. (Video Credit; ETV Bharat) सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य त्रिपाठी के पिता विद्युत विभाग के ठेकेदार शिवकुमार त्रिपाठी की हत्या शनिवार को कर दी गई थी. घटना से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने रविवार की सुबह गोरखपुर महाराजगंज मार्ग जाम कर दिया. सुबह से धरने पर बैठे अधिवक्ता मानने के लिए तैयार नहीं थे, हालांकि इस दौरान पुलिस अधिकारी अधिवक्ताओं से लगातार बातचीत करते रहे. कुछ देर बाद पुलिस अधिकारियों के आश्वासन और भरोसे पर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन समाप्त किया. कुछ देर बाद ही अधिवक्ता फिर रोड पर आ गए और फिर जाम लगा दिया. बता दें कि सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव में शनिवार दिन में शिवकुमार त्रिपाठी एक ब्रह्म भोज में शामिल होने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाशों ने उनके गले पर पीछे से कई वार कर लहुलुहान कर दिया. घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था कि बीच रास्ते में फिर एक बार बदमाशों ने उन पर तलवार व अन्य धारदार हथियार से हमला कर दिया. जिसके चलते शिवकुमार त्रिपाठी की मौत हो गई.