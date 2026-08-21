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पूर्वांचल का पहला 101 करोड़ का GIS पारेषण केंद्र शोपीस बना, 50 हजार परिवारों को नहीं मिल पा रही बिजली

ड्राइंग डिजाइन में खामी के चलते अटका 220 केवी खोराबार केंद्र का संचालन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

पूर्वांचल का पहला गैस इंसुलेटेड पारेषण केंद्र: वर्ष 2020 में खोराबार में 220 केवी क्षमता का पारेषण केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया था, जिससे महानगर के बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जानी है. इस उपकेंद्र को गैस इंसुलेटेड तकनीक (GIS) से बनाया गया है. इस तकनीक से बनने वाला यह पूर्वांचल का पहला पारेषण केंद्र है, जिसका निर्माण 2 वर्ष पहले पूरा हो गया था. इसके निर्माण पर करीब 101 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और इसके द्वारा फिलहाल खोराबार उपकेंद्र की आंशिक बिजली आपूर्ति शुरू की गई है.

निर्माण कार्य की सुस्त रफ्तार से अटकी बिजली सप्लाई: लेकिन एक फीडर से अभी मात्र बारह हजार घरों तक ही सप्लाई हो पा रही है. इन घरों को जहां से बिजली मिलती है, वहां लोगों को लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या ज्यादा झेलनी पड़ती है. पारेषण केंद्र के बगल से गुजर रही फोरलेन की सड़क और उसके दोनों तरफ बनाए जा रहे बड़े नाले यहां से निकलने वाले सप्लाई तार को बिछाने में बड़ी बाधा बन चुके हैं. बिना सही ड्राइंग डिजाइन के काम की वजह से इसकी उपयोगिता फिलहाल प्रभावित है और लोग भीषण गर्मी में परेशान हैं.

गैस इंसुलेटेड तकनीक से बना आधुनिक सबस्टेशन: मेंटेनेंस फ्री और सीधे 33 केवी वितरण की सुविधा भी अधर में (Video Credit: ETV Bharat)

निर्माण के 2 वर्ष बाद भी यह पूरी तरह संचालित नहीं हो सका है. इसके माध्यम से करीब 50,000 घरों को बिजली आपूर्ति देनी थी, जो सात उपकेंद्रों के माध्यम से सप्लाई की जानी है.

गोरखपुर: एक तरफ बेतहाशा गर्मी और उमस लोगों को परेशान किए हुए हैं, वहीं ऊपर से बिजली की कटौती भी कई कारणों से हो रही है. लेकिन 100 करोड़ रुपए खर्च कर करीब दो साल पहले बनाए गए 220 केवी के खोराबार पारेषण केंद्र से अब भी लोगों को बिजली की सप्लाई नहीं मिल पा रही है.

सड़क और नाला निर्माण के कारण केबल बिछाने का काम अटका. (Photo Credit: ETV Bharat)

मोहद्दीपुर प्लांट पर बढ़ा ओवरलोड का खतरा: करीब सात उपकेंद्रों को इसके माध्यम से बिजली देने की योजना बनाई गई है. इस पारेषण केंद्र से तारामंडल, सर्किट हाउस, लोहिया एनक्लेव, सहारा स्टेट और पाम पैराडाइज उपकेंद्रों को बिजली दी जानी है, जहां अभी तक बिजली मोहद्दीपुर पारेषण केंद्र से दी जाती है. खोराबार पारेषण केंद्र से आपूर्ति शुरू होने पर मोहद्दीपुर प्लांट पर लोड कम हो जाएगा. इस बीच मोहद्दीपुर पारेषण केंद्र से नंदनगर में बनने वाले उपकेंद्र को बिजली देने की योजना है.

धीमी गति से चल रहे काम से उपभोक्ता परेशान: यदि मोहद्दीपुर का लोड कम नहीं हुआ तो नंदनगर उपकेंद्र को बिजली देने का मामला बीच में ही लटक सकता है. यही वजह है कि जब लोग बिजली कटौती से परेशान होते हैं तो वह मुख्य अभियंता कार्यालय या बिजली केंद्र पर शिकायत के लिए पहुंच जाते हैं. मुख्य अभियंता अंजनी कुमार शुक्ला ने बताया कि देवरिया बाईपास के किनारे बन रहे नाले के ट्रेंच के माध्यम से भूमिगत केबल से वितरण उपकेंद्रों को खोराबार पारेषण केंद्र से जोड़ना है. सड़क निर्माण का काम बेहद धीमी गति से चलने के कारण अब तक सुचारू आपूर्ति नहीं दी जा पा रही है.

मेंटेनेंस फ्री और सीधे 33 केवी वितरण की सुविधा भी अधर में. (Photo Credit: ETV Bharat)

आधुनिक तकनीक से लैस है यह नया सबस्टेशन: सात उपकेंद्रों के अलावा रानीबाग उपकेंद्र तक नई लाइन बिछाई गई है. खोराबार पारेषण केंद्र को बरहुआ पारेषण केंद्र से बिजली दी जाती है. उन्होंने बताया कि 220 केवी के इस केंद्र की खासियत यह है कि इससे बिजली सीधे 33 केवी वितरण केंद्रों को दी जा सकती है. सामान्यतः 220 केवी पारेषण केंद्र से बिजली पहले 132 केवी उपकेंद्र को दी जाती है और फिर वहां से आगे वितरण होता है.

7 उपकेंद्रों को जोड़ा जाना था, सिर्फ 12 हजार घरों को मिल रही सप्लाई. (Photo Credit: ETV Bharat)

कम जगह और कम मेंटेनेंस की विशेष तकनीक: नई तकनीक से बने इस पारेषण केंद्र से बिजली सीधे वितरण उपकेंद्रों को दी जा सकती है. उन्होंने बताया कि सामान्य विधि से लगने वाले उपकेंद्रों में सभी उपकरण व स्विच गियर खुले आसमान तले लगाए जाते हैं. खुले में रहने से उपकरण जल्द खराब हो जाते हैं, जबकि गैस इंसुलेटेड तकनीक पर आधारित इस उपकेंद्र में कोई भी उपकरण खुले में नहीं रखा जाता. इससे रखरखाव बेहतर रहता है और यह सीमित भूमि पर भी आसानी से स्थापित हो जाता है.

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