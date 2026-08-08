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बाबा धाम बिहार गए कांवड़िए की सुल्तानगंज में मौत; नाराज परिजनों ने किया प्रदर्शन, शक के दायरे में दोस्त

गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया काॅलोनी का रहने वाला था युवक.

बाबा धाम गए कांवडिए की सुल्तानगंज में मौत.
बाबा धाम गए कांवडिए की सुल्तानगंज में मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 1:58 PM IST

3 Min Read
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गोरखपुर : शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया काॅलोनी में उस समय हड़कंप मच गया, जब बाबा धाम गए युवक बजरंगी निषाद का शव बिहार के सुल्तानगंज में बरामद हुआ. घटना से आक्रोशित परिजन शव को गोरखपुर लेकर पहुंचे और मोहद्दीपुर-असुरन मार्ग पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. परिजनों ने युवक के साथ बाबा धाम गए उसके दोस्त पर हत्या का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है. इस दौरान मोहद्दीपुर असुरन रोड पूरी तरह से बंद रहा. पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया.

गोरखपुर में नाराज परिजनों ने किया प्रदर्शन.
गोरखपुर में नाराज परिजनों को समझाते पुलिसकर्मी. (Photo Credit : ETV Bharat)



बताया जा रहा कि शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया जंगल तुलसीराम स्थित मल्लाह टोला निवासी बजरंगी निषाद (27) पुत्र स्वर्गीय रमेश निषाद मोहल्ले के कुछ साथियों के साथ कांवड़ लेकर 3 अगस्त को देवघर स्थित बाबा धाम गया था. 5 अगस्त की शाम उसकी लाश बांका जिला के कटोरिया देवघर कांवरिया पथ पर तालाब में मिली. काफी मशक्कत के बाद उसकी पहचान गोरखपुर निवासी बजरंगी निषाद के रूप में हुई. इसके बाद घर में कोहराम मच गया.

परिजनों के अनुसार बजरंगी तीन भाइयों में सबसे छोटा था. बड़े भाई की पहले ही मौत हो चुकी है. पिता की भी 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी. बजरंगी का विवाह 15 माह पहले ही हुआ था. उसकी पत्नी 5 महीने के गर्भ से है. पत्नी का कहना है कि हम दोनों ने ही बाबा भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी कि संतान होने के बाद साथ ही बच्चे को लेकर बाबा धाम जाएंगे. संतान का मुंह देखने से पहले ही वह हम सबको छोड़ कर चले गए. वहीं बजंरगी की मां का रो रो कर बुरा हाल है.



बताया गया कि शुक्रवार रात शव आने के बाद परिजनों स्थानीय लोगों में कोहराम मच गया. शनिवार सुबह स्थानीय लोग शव लेकर शहीद शिव सिंह छेत्री मूर्ति के पास स्थित ओवर ब्रिज पहुंचे और जाम लगा दिया. परिजन हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे. मौके पर पहुंचे शाहपुर थाना प्रभारी, कौवा चौकी इंचार्ज और स्थानीय पार्षद चंदन प्रजापति ने किसी तरह समझाकर परिजनों को शांत कराया.



थाना प्रभारी शाहपुर अजय सिंह ने बताया कि युवक अपने कुछ साथियों के साथ बाबा धाम गया था. जहां एक पोखर में उसका शव मिला था. स्थानीय पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम करवाया और फिर शव गोरखपुर भिजवा दिया था. परिजन शव को लेकर सड़क पर हंगामा कर रहे थे. उन्हें समझा बूझकर युवक के दाह संस्कार के लिए भेजा गया है.


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