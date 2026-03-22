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Cricket Coaching; सचिन तेंदुलकर के गुरु भाई ज्वाला सिंह अपने शहर में खोज रहे क्रिकेट के नए "कोहिनूर"

गोरखपुर के प्रकाश स्टेडियम में आयोजित पांच दिवसीय कैंप में श्रीलंका के टॉप बॉलर चामिंडा वास समेत कई नामचीन कोच पहुंचे हैं.

खिलाड़ी को टिप्स देते श्रीलंका के टॉप बॉलर चामिंडा वास.
खिलाड़ी को टिप्स देते श्रीलंका के टॉप बॉलर चामिंडा वास. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 2:06 PM IST

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गोरखपुर : पृथ्वी शाह और यशस्वी जयसवाल जैसे क्रिकेट खिलाड़ी तैयार के लिए मुंबई क्रिकेट क्लब के डायरेक्टर ज्वाला सिंह युवा क्रिकेटरों के बीच पसीना बहा रहे हैं. ज्वाला सिंह भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के गुरु भाई व कोच रमाकांत आचारेकर के शिष्य रहे हैं. फिलवक्त ज्वाला सिंह कुछ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों के साथ गोरखपुर के प्रकाश स्टेडियम में पूर्वांचल समेत नेपाल, नोएडा, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट की बारीकियां सिखा रहे हैं. उनके इस जुनून में वसीम जाफर, श्रीलंका के टॉप बॉलर चामिंडा वास समेत कई नामचीन कोच भी जुड़े हैं.

खिलाड़ियों को टिप्स देते क्रिकेटर ज्वाला सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत में ज्वाला सिंह कहते हैं कि वह गोरखपुर के रहने वाले हैं. जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो यहां कोई सुविधा नहीं थी. इसलिए मुंबई का रुख करना पड़ा. कोच आचरेकर से प्रशिक्षण प्राप्त कर डेब्यू टेस्ट में उम्दा प्रदर्शन किया, लेकिन चोटिल होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए कॅरियर नहीं बन पाया. ऐसे में क्रिकेट का जुनून बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों को तराशने की सोची. इसी जुनून के चलते क्रिकेट में उनके दो शिष्य बड़े नाम वाले हो चुके हैं पृथ्वी शाह और यशस्वी जायसवाल.

बल्लेबाजी के गुरु सिखाते प्रशिक्षक.
बल्लेबाजी के गुरु सिखाते प्रशिक्षक. (Photo Credit : ETV Bharat)

ज्वाला सिंह कहते हैं कि पूर्वांचल में प्रतिभा की कमी नहीं है. उन्हें सही मार्गदर्शन मिले तो क्रिकेट के क्षेत्र में यहां से भी बड़े खिलाड़ी निकल सकते हैं. मुंबई जैसे शहर में खर्च अधिक हैं. इसलिए अच्छे खिलाड़ियों की तलाश के लिए गोरखपुर के प्रकाश स्टेडियम में पांच दिनों का कैंप लगाया गया है. यहां कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ करीब 200 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उनके साथ श्रीलंका के टॉप बॉलर चामिंडा वास भी खिलाड़ियों को क्रिकेट की बारीकियां सिखा रहे हैं.

बल्लेबाजी के गुरु सीखने पहुंचे खिलाड़ी.
बल्लेबाजी के गुरु सीखने पहुंचीं युवा खिलाड़ी. (Photo Credit : ETV Bharat)

कैंप पूर्व रणजी खिलाड़ी डॉ. विनय सक्सेना की देखरेख में चल रहा है. कैंप का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने 19 मार्च को किया था. इस हाई प्रोफाइल कैंप में विनायक सामंत जैसे बड़े नाम वाले कोच भी बारीकियां सिखा रहे हैं. मुंबई से आए अन्य विशेषज्ञ कोच में निखिल बागल, अंकित पटेल और अभिषेक गाडव जैसे प्रशिक्षक भी खिलाड़ियों को तकनीकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहे हैं. इसके अलावा स्थानीय स्तर के अनुभवी कोचों की टीम खिलाड़ियों को मार्गदर्शन दे रही है.

कैंप के आयोजन की कमान एमसीसी मैनेजमेंट के सुजीत सिंह, आनंद पाल सिंह और रतनदीप के हाथों में है. कैंप प्रतिदिन सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित है. इसमें लगभग 50 से 60 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. जिनमें अंडर-14, अंडर-16 और अंडर-19 आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल होते हैं. अंडर-14 वर्ग के खिलाड़ियों में क्रिकेट को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. क्रिकेट की इस विशेष कोचिंग में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और विकेट कीपिंग के गुर सिखाए जा रहे हैं.


ज्वाला सिंह का कहना है कि कैंप से खिलाड़ियों को बड़े मंच पर पहुंचने की प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलेगा. यह क्रिकेट कैंप गोरखपुर के खेल इतिहास में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है. जहां से नई प्रतिभाएं उभरकर सामने आएंगी और अपने सपनों को नई उड़ान देंगी. प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों से शुल्क लेने के संबंध में आयोजक कोच ने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बताया. हालांकि कुछ खिलाड़ियों का कहना है कि 20 हजार रुपये जमा कराने के बाद ट्रेनिंग ले रहे हैं.

क्रिकेट कैंप में पहुंची नेपाल की युवा खिलाड़ी प्रैक्टिस करती नजर आईं. ईटीवी भारत से बातचीत में प्रशिक्षु क्रिकेटर योजना ने बताया कि वह इंटरनेशनल स्तर पर कॅरियर बनाना चाहती है. क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर उसके आइडियल खिलाड़ी हैं. नेपाल में जो उनके कोच हैं उन्हीं की प्रेरणा और मार्गदर्शन से उन्हें गोरखपुर में आकर प्रशिक्षण लेने का अवसर प्राप्त हुआ है. मुंबई क्रिकेट क्लब के कोच धनंजय तोड़वलकर ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान युवा खिलाड़ियों को हर बारीकियां बताने का प्रयास किया जाएगा. जिससे खेल को निखारने और सलेक्शन में कोई बाधा न आए.

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