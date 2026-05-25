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गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बनेगा नया फुट ओवर ब्रिज, 10 दिनों के पावर ब्लॉक के कारण 15 ट्रेनें प्रभावित

ब्लॉक के दौरान करीब 15 ट्रेनें प्रभावित होंगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 7 और 8 से, 29 मई से लेकर 7 जून तक ट्रेनों का आवागमन नहीं होगा. इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के क्रम को निरन्तर जारी रखने के क्रम में रेलवे यह ब्लॉक लेने जा रहा रहा है. प्लेटफार्म संख्या-07 और 08 पर पैदल उपरिगामी पुल (FOB) के निर्माण को देखते हुए, यातायात एवं पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण गाड़ियों का निरस्तीकरण, शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन और मार्ग विस्तार किया गया है.

इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि इस ब्लॉक के दौरान करीब 15 ट्रेनें प्रभावित होंगी.