गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बनेगा नया फुट ओवर ब्रिज, 10 दिनों के पावर ब्लॉक के कारण 15 ट्रेनें प्रभावित
गोरखपुर जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 को नए फुट-ओवर-ब्रिज के निर्माण के लिए 29 मई से 7 जून तक बंद किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 7:32 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 7:38 PM IST
गोरखपुर: पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 7 और 8 से, 29 मई से लेकर 7 जून तक ट्रेनों का आवागमन नहीं होगा. इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के क्रम को निरन्तर जारी रखने के क्रम में रेलवे यह ब्लॉक लेने जा रहा रहा है. प्लेटफार्म संख्या-07 और 08 पर पैदल उपरिगामी पुल (FOB) के निर्माण को देखते हुए, यातायात एवं पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण गाड़ियों का निरस्तीकरण, शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन और मार्ग विस्तार किया गया है.
इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि इस ब्लॉक के दौरान करीब 15 ट्रेनें प्रभावित होंगी.
- गोरखपुर से 04 जून, 2026 को चलने वाली 05057 गोरखपुर-दिल्ली विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- दिल्ली से 05 जून, 2026 को चलने वाली 05058 दिल्ली-गोरखपुर विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 29 मई एवं 05 जून, 2026 को चलने वाली 05053 गोरखपुर-बान्द्रा टर्मिनस विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- बान्द्रा टर्मिनस से 30 मई एवं 06 जून, 2026 को चलने वाली 05054 बान्द्रा टर्मिनस-गोरखपुर विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 29 मई से 07 जून, 2026 तक चलने वाली 55031 गोरखपुर-गोंडा सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- गोंडा से 29 मई से 07 जून, 2026 तक चलने वाली 55032 गोंडा-गोरखपुर सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
यह ट्रेनें शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन में हैं:
- आसनसोल से 29 मई से 05 जून, 2026 तक चलने वाली 13507 आसनसोल-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर भटनी 03.50 बजे पहुँचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी भटनी-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 30 मई से 06 जून, 2026 तक चलने वाली 13508 गोरखपुर-आसनसोल एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर भटनी से 22.13 बजे प्रस्थान करेगी. यह गाड़ी गोरखपुर-भटनी के बीच निरस्त रहेगी.
- लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 03 जून, 2026 को चलने वाली 11081 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर भटनी 03.10 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी भटनी-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 05 जून, 2026 को चलने वाली 11082 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर भटनी से 15.42 बजे प्रस्थान करेगी. यह गाड़ी गोरखपुर-भटनी के बीच निरस्त रहेगी.
- बनारस से 29 मई से 07 जून, 2026 तक चलने वाली 15104 बनारस-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट 10.50 बजे पहुँचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी गोरखपुर कैंट-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 29 मई से 07 जून, 2026 तक चलने वाली 15103 गोरखपुर-बनारस एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट से 16.32 बजे प्रस्थान करेगी. यह गाड़ी गोरखपुर-गोरखपुर कैंट के बीच निरस्त रहेगी.
- अहमदाबाद से 29, 30, 31 मई, 02, 03, 04, 05, 06 एवं 07 जून, 2026 को चलने वाली 19489 अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट 17.55 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी गोरखपुर कैंट-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 30, 31 मई, 01, 03, 04, 05, 06, 07 एवं 08 जून, 2026 चलने वाली 19490 गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट से 21.40 बजे प्रस्थान करेगी. यह गाड़ी गोरखपुर-गोरखपुर कैंट के बीच निरस्त रहेगी.
- बान्द्रा टर्मिनस से 01 जून, 2026 को चलने वाली 19091 बान्द्रा टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट 17.55 बजे पहुँचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी गोरखपुर कैंट-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 02 जून, 2026 चलने वाली 19092 गोरखपुर-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट से 21.40 बजे प्रस्थान करेगी. यह गाड़ी गोरखपुर-गोरखपुर कैंट के बीच निरस्त रहेगी.
- रांची से 29 मई एवं 05 जून, 2026 को चलने वाली 18629 रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट 11.15 बजे पहुँचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी गोरखपुर कैंट-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 30 मई एवं 06 जून, 2026 को चलने वाली 18630 गोरखपुर-रांची एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट से 15.05 बजे प्रस्थान करेगी. यह गाड़ी गोरखपुर-गोरखपुर कैंट के बीच निरस्त रहेगी.
- बान्द्रा टर्मिनस से 31 मई, 2026 को चलने वाली 22921 बान्द्रा टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर बलरामपुर 12.05 बजे पहुँचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी बलरामपुर-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 02 जून, 2026 को चलने वाली 22922 गोरखपुर-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर बलरामपुर से 06.08 बजे प्रस्थान करेगी. यह गाड़ी गोरखपुर-बलरामपुर के बीच निरस्त रहेगी.
- पुणे से 28 मई एवं 04 जून, 2026 को चलने वाली 11037 पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर मऊ 21.25 बजे पहुँचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी मऊ-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 30 मई एवं 06 जून, 2026 को चलने वाली 11038 गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर मऊ से 18.40 बजे प्रस्थान करेगी. यह गाड़ी गोरखपुर-मऊ के बीच निरस्त रहेगी.
- गोमतीनगर से 29 मई से 07 जून, 2026 तक चलने वाली 15082 गोमतीनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर आनन्दनगर 12.00 बजे पहुँचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी आनन्दनगर-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 29 मई से 07 जून, 2026 तक चलने वाली 15081 गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर आनन्दनगर से 13.38 बजे प्रस्थान करेगी. यह गाड़ी गोरखपुर-आनन्दनगर के बीच निरस्त रहेगी.
- दादर से 28, 30, 31 मई, 02 एवं 04 जून, 2026 को चलने वाली 01027 दादर-गोरखपुर विशेष गाड़ी गोरखपुर के स्थान पर मऊ 23.45 बजे पहुँचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी मऊ-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 30 मई, 01, 02, 04 एवं 06 जून, 2026 को चलने वाली 01028 गोरखपुर-दादर विशेष गाड़ी गोरखपुर के स्थान पर मऊ से 17.00 बजे प्रस्थान करेगी. यह गाड़ी गोरखपुर-मऊ के बीच निरस्त रहेगी.
- नौतनवा से 29 मई से 07 जून, 2026 तक चलने वाली 75116 नौतनवा-गोरखपुर डेमू गाड़ी गोरखपुर के स्थान पर नकहा जंगल 08.19 बजे पहुँचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी नकहा जंगल-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 29 मई से 07 जून, 2026 तक चलने वाली 75117 गोरखपुर-नकहा जंगल डेमू गाड़ी गोरखपुर के स्थान पर नकहा जंगल से 09.35 बजे प्रस्थान करेगी. यह गाड़ी गोरखपुर-नकहा जंगल के बीच निरस्त रहेगी.
मार्ग विस्तार-
- लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 29, 31 मई, 01, 03 एवं 05 जून, 2026 को चलने वाली 11055 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस का मार्ग विस्तार गोंडा तक किया गया है. यह गाड़ी गोंडा 23.30 बजे पहुंचेगी.
- गोरखपुर के स्थान पर विस्तारित मार्ग गोंडा से 31 मई, 02, 03, 05 एवं 07 जून, 2026 को चलने वाली 11056 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस अब विस्तारित मार्ग गोंडा से 03.10 बजे प्रस्थान करेगी.
- साबरमती से 28, 30 मई, 04 एवं 06 जून, 2026 को चलने वाली 19409 साबरमती-गोरखपुर एक्सप्रेस का मार्ग विस्तार थावे तक किया गया है. यह गाड़ी थावे 20.30 बजे पहुंचेगी.
- गोरखपुर के स्थान पर विस्तारित मार्ग थावे से 30 मई, 01, 06 एवं 08 जून, 2026 को चलने वाली 19410 गोरखपुर-साबरमती एक्सप्रेस अब विस्तारित मार्ग थावे से 01.10 बजे प्रस्थान करेगी.
- लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 28 मई से 06 जून, 2026 तक चलने वाली 20103 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस का मार्ग विस्तार भटनी तक किया गया है. यह गाड़ी भटनी 13.30 बजे पहुंचेगी.
- गोरखपुर के स्थान पर विस्तारित मार्ग भटनी से 29 मई से 07 जून, 2026 तक चलने वाली 20104 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस अब विस्तारित मार्ग भटनी से 20.35 बजे प्रस्थान करेगी.
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