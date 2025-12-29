ETV Bharat / state

गोरखपुर में जनता दर्शन; योगी बोले-दबंग-माफिया के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई, गरीबों को उजाड़ने वाले बख्शे न जाएं

मुख्यमंत्री ने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से कहा- जनता की समस्याओं का समय से और निष्पक्ष निस्तारण करें.

जनता दर्शन (Photo Credit; CM Media Cell)
December 29, 2025

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान उन्होंने जरूरतमंद लोगों को आवास दिलाने और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के इलाज में आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि, घबराइए मत, हर समस्या का समाधान कराएंगे, सरकार सबकी भरपूर मदद करेगी. मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और निस्तारण कराएं.

मुख्यमंत्री मीडिया एवं पीआर सेल के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं. कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक कर सबकी समस्याएं सुनीं. सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएंगे. किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है. प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण होना चाहिए.

सीएम योगी हवन करते हुए. (Video CM Media Cell)

जनता दर्शन में कुछ लोग जमीन से जुड़ी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जिस पर सीएम ने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा यदि कोई दबंग, माफिया किसी की जमीन जबरन कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए. गरीबों को उजाड़ने वाले कतई न बख्शे जाएं. पारिवारिक विवाद के मामलों में उन्होंने उभयपक्षों के साथ संवाद कर समाधान की राह निकालने के लिए निर्देशित किया.

जनता दर्शन में कुछ लोग इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि इलाज में धन की कमी बाधक नहीं होगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से राशि दी जाए.

इससे पहले सीएम योगी ने सुबह रुद्राभिषेक कर देवाधिदेव महादेव से लोकमंगल की प्रार्थना की. हवन के साथ रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कर उन्होंने सभी नागरिकों के सुख-समृद्धि की कामना की. वर्ष 2025 के अंतिम सोमवार को गोरखनाथ मंदिर के अपने आवास के प्रथम तल स्थित शक्तिपीठ में सीएम योगी ने भगवान भोलेनाथ को विल्वपत्र, दुर्वा, मदार पत्र, कमल पुष्प आदि अर्पित करने के बाद रुद्राभिषेक किया. मठ के विद्वत आचार्यगण एवं पुरोहितगण ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक संपन्न कराया. रुद्राभिषेक के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन किया.

