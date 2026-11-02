गोरखपुर में जनता दर्शन; मुख्यमंत्री ने सुनीं फरियादियों की शिकायतें, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 11:18 AM IST
गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन (सोमवार) को भी जनता दर्शन में पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को भरोसेमंद तरीके से निस्तारण के निर्देश दिए. इस दौरान आईजीआरएस पोर्टल पर गलत रिपोर्ट लगाए जाने की शिकायत को लेकर नाराजगी जताई और गलत रिपोर्ट लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.
गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर सोमवार को आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं. सीएम ने समस्या सुनने के दौरान लोगों को भरोसा दिया कि वह सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएंगे. किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है. कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए.
जनता दर्शन में कुछ लोग इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि इलाज में धन की कमी बाधक नहीं होगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजें. मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी. जनता दर्शन में आई एक दिव्यांग युवती ने परिवार की आर्थिक दिक्कत का उल्लेख कर इंटर पास भाई के लिए रोजगार की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया. इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस प्रार्थना पत्र के संबंध में उचित सहयोग किया जाए.
मुख्यमंत्री का गौ वंश के प्रति दिखा अटूट प्रेम : गोरखनाथ मंदिर की गोशाला में सोमवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोवंश के प्रति स्नेहभाव देखने को मिला. गोसेवा के दौरान कई गोवंश सीएम का स्नेहिल सानिध्य पाने को उतावले होने लगे तो वह उन्हें प्यार से समझाते हुए बोल पड़े, चलो-चलो, उधर चलो, नहीं तो चोट लग जाएगी. यह पुकार सुनते ही गोवंश दूसरी तरफ आ गए जहां मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने हाथों से रोटी-गुड़ खिलाया.
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