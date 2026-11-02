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गोरखपुर में जनता दर्शन; मुख्यमंत्री ने सुनीं फरियादियों की शिकायतें, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश

गोरखपुर जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. ( Photo Credit : ETV Bharat )

गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन (सोमवार) को भी जनता दर्शन में पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को भरोसेमंद तरीके से निस्तारण के निर्देश दिए. इस दौरान आईजीआरएस पोर्टल पर गलत रिपोर्ट लगाए जाने की शिकायत को लेकर नाराजगी जताई और गलत रिपोर्ट लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

गोरखपुर जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Video Credit : ETV Bharat)



गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर सोमवार को आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं. सीएम ने समस्या सुनने के दौरान लोगों को भरोसा दिया कि वह सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएंगे. किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है. कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए.