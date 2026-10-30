पूर्वांचल का मेडिकल हब बना गोरखपुर, AIIMS और BRD मेडिकल कॉलेज में हरेक दिन पहुंच रहे 9000 मरीज़
एम्स गोरखपुर और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आई मरीजों की बाढ़ पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में अखिलेश कुमार पाण्डेय की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 3:41 PM IST
गोरखपुर: पूर्वांचल में बेहतर चिकित्सा सुविधा के नाम पर सिर्फ एक नाम था बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतरीन के बनाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर की स्थापना की गई. चिकित्सा सुविधा बेहतर हो रही है, जिसके चलते मरीजों का रुझान गोरखपुर की तरफ तेजी से बढ़ा है.
गोरखपुर में पूर्वांचल के साथ-साथ बिहार के सीमावर्ती जिले के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से बड़ी संख्या में मरीज़ गोरखपुर पहुंच रहे हैं. आलम यह है कि दोनों प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में प्रतिदिन करीब 9000 मरीज़ ओपीडी में पहुंच रहे हैं. यह बढ़ती संख्या बताने के लिए काफी है कि यहां के चिकित्सीय संसाधनों पर लोगों का भरोसा बढ़ा है. और गोरखपुर एक मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है. वहीं, दूसरी तरफ संस्थानों पर बढ़ते काम के बोझ डॉक्टरों की कमी और बेड की सीमित उपलब्धता जैसी चुनौतियां सामने आ रही है.
एम्स में डॉक्टरों की कमी, टोकन मिलने की समस्या
एम्स में डॉक्टरों की कमी और टोकन की समस्या के चलते मरीज को वापस भी जाना पड़ रहा है तो, गंभीर मरीज़ को बेड और संसाधनों की कमी के चलते रेफर जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं. वहीं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज विभिन्न जिलों के चिकित्सालय एवं एम्स जैसे संस्थाओं से गंभीर रूप से रेफर मरीजों की बढ़ी ज़िम्मेदारी उठा रहा है.
एम्स में प्रतिदिन 6000 मरीज पहुंच रहे ओपीडी में
गोरखपुर स्थित एम्स में प्रतिदिन करीब 5500 से 6000 मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं. मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण संस्थान पर काम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. स्थिति यह है कि मरीजों के भारी दबाव में टोकन न मिल पाने के कारण कुछ मरीजों को वापस भी लौट जाना पड़ रहा है. इसके अलावा डॉक्टरों की कमी भी मरीज के इलाज में चुनौती बन रही है.
अगर एम्स में कुल डॉक्टर के स्वीकृत पदों की संख्या पर नजर डालें, तो यहां पर 213 डॉक्टर के पद स्वीकृत है जबकि 134 डॉक्टर ही तैनात है, इस तरह 79 पद अभी भी रिक्त है.
सीटीवीएस, नेफ्रोलॉजी, मेडिकल ऑंकोलॉजी, और सर्जिकल ऑंकोलॉजी जैसे विभागों में डॉक्टरों की कमी महसूस की जा रही है. हालांकि पदों के भरने के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है और फैकल्टी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं.
संसाधनों की बात करें तो एम्स (AIIMS) में करीब 720 बेड उपलब्ध है आईसीयू में 75 बेड हैं, जिनमें दस फ़ीसदी बेड पर वेंटीलेटर उपलब्ध है, अगर एम्स में स्टाफ नर्स के स्वीकृत पदों की संख्या को देखें तो करीब 800 से ज्यादा हैं, जबकि अभी 600 के आसपास स्टाफ नर्स मौजूद है. गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ने और आईसीयू में बेड सीमित होने के कारण प्रतिदिन करीब 6 से 7 गंभीर मरीजों को एम्स रेफर करता है.
इसके बावजूद गोरखपुर एम्स, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, और पीडियाट्रिक जैसे विभागों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहा है. संस्थान में आधुनिक जांच सेवाएं उपलब्ध है. सीटी स्कैन मशीन स्थापित है. जो 30 सेकंड में पूरे शरीर का प्लेन स्कैन करने में सक्षम है. एमआरआई की सुविधा भी 24 घंटे उपलब्ध रहती है.
मरीजों के लिए हेल्प डेस्क जैसी सुविधा
एम्स निदेशक डॉक्टर विभा दत्ता के मुताबिक मरीजों की संख्या के चलते टोकन काउंटर बढ़ाने के साथ उपलब्ध जगह का भी बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है. ग्रामीण परिवेश से आने वाले मरीजों के लिए हेल्प डेस्क जैसी सुविधा प्रदान की जा रही है. हेल्प डेस्क पर तैनात गार्ड मरीज के ज़रूर के मुताबिक सही विभाग में पहुंचने में मदद कर रहे हैं.
निदेशक डॉक्टर विभा दत्ता ने बताया कि बीते वर्ष की तुलना में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसकी वज़ह से काउंटर बढ़ाए गए हैं. उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है ज्यादा वर्कलोड के चलते डॉक्टर पर दबाव बढ़ गया है. कई बार सायं 7 बजे तक डॉक्टर ओपीडी में बैठकर मरीज़ देख रहे हैं, लेकिन मरीज का भरोसा ही हमारी ताकत है, जो हमें प्रेरित कर रहा है.
एम्स से मरीज़ के रेफर के सवाल पर निदेशक ने बताया कि गंभीर हालत में पहुंचने वाले मरीज़ को पहले स्टेबल किया जाता है और अगर आईसीयू में बेड खाली नहीं रहता है तो, कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, गंभीर मरीजों को रेफर करते वक्त जिस संस्थान में रेफर किया जाता है उनसे बातचीत करने के बाद ही मरीज़ को वेंटिलेटर पर रखकर ही उन्हें शिफ्ट किया जाता है.
ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए टोकन काउंटर के पास एलईडी वॉल लगाई गई है, ताकि मरीजों के परिजनों को यह पता चल सके कि एम्स में बेड की संख्या कितनी है. और खाली है या नहीं, इसकी संख्या लगातार अपडेट की जाती है. लेकिन रेफर जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद मरीजों की परेशानी बेहद बढ़ जाती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि आगे जाकर वह कैसे अपना इलाज़ कराएंगे.
मरीजों और तीमारदारों को होती है परेशानी
एम्स में बड़ी उम्मीद के साथ अपने पिता को इलाज़ के लिए लेकर पहुंचे अजय ने बताया कि उनके पिता का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, लेकिन स्थिति में सुधार न होने के चलते उन्होंने गोरखपुर के प्राइवेट अस्पताल में पिता को दिखाया तो, डॉक्टरों ने सलाह दी कि इन्हें एम्स ले जाइए, लेकिन यहां पर फिर एक बार चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है.
एम्स से रेफर होने के बाद अजय के पिता और उनकी स्थिति काफी असहज़ हो गई और वह जिस उम्मीद के साथ एम्स गए थे, उन्हें निराशा हाथ लगी. इस स्थिति से निपटने के लिए और मरीज़ का भरोसा जीतने के लिए एम्स प्रशासन को रेफरल व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए, ताकि मरीज के परिजन को अपने मरीज़ को लेकर भटकना न पड़े.
बीआरडी मेडिकल कॉलेज गंभीर मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी उठा रहा है. गोरखपुर में एम्स खुलने के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर दबाव मरीज़ का कुछ कम ज़रूर हुआ है, लेकिन गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज अब भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज ही कर रहा है एम्स एवं विभिन्न जिलों से रेफर होकर मरीज बीआरडी मेडिकल कॉलेज ही पहुंचता है. बीते 5 वर्षों में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अपने चिकित्सीय संसाधन को मजबूत किया है.
बीआरडी ओपीडी में हरेक दिन पहुंचते हैं 3500 मरीज़
सुपर स्पेशियलिटी के साथ ट्रामा सेंटर में भी संसाधन का विस्तार हुआ है. जानकारी के मुताबिक इस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की संख्या मांग की अनुरूप है, और सभी विभागों में चिकित्सक तैनात है.
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ओपीडी में प्रतिदिन करीब 3000 से 3500 मरीज पहुंचते हैं, इनमें गंभीर मरीजों की संख्या अत्यधिक होती है. ट्रामा सेंटर में प्रतिदिन 20 से 25 मरीज पहुंचते हैं, संस्थान की लगातार कोशिश रहती है कि बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए.
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बेड की उपलब्धता की अगर बात की जाए तो, यहां पर पर्याप्त बेड मौजूद है और इनकी संख्या करीब 1750 है. इनमें नेहरू चिकित्सालय में 1050 बेड, सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में 200, जबकि पीडियाट्रिक में बेडोे की संख्या 500 है. बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मांग के अनुरूप 630 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं.
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स की बात की जाए तो, उनकी भी संख्या स्वीकृत पदों की संख्या के बराबर ही है और कुल 765 स्टाफ नर्स यहां पर तैनात हैं, जिसमें आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मी भी शामिल है.
हृदय रोगियों के लिए एक बड़ा हब बीआरडी मेडिकल कॉलेज
बीआरडी मेडिकल कॉलेज हृदय रोगियों के लिए एक बड़ा हब बनने की तैयारी में जुटा हुआ है और जल्दी यहां ओपन हार्ट सर्जरी की व्यवस्था सुलभ हो जाएगी. ओपन हार्ट सर्जरी की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दो चिकित्सक भी तैनात कर दिए गए हैं. आने वाले दिनों में हृदय रोगियों को दूसरे शहर जाकर इलाज करने की परेशानी से भी छुटकारा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
बीआरडी में बेड की जानकारी के लिए डैशबोर्ड के अभाव में भटकते हैं मरीज
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों के सामने एक बड़ी समस्या बेड की उपलब्धता की जानकारी की होती है, एम्स की तरह यहां पर कोई एलईडी स्क्रीन या डैशबोर्ड नहीं लगाया गया है, जहां तीमारदारो को पता चल सके की बेड खाली है या नहीं, इसके लिए मरीज को दर-दर भटकना पड़ता है.
इस समस्या को जब ईटीवी भारत की तरफ से मरीज के सुविधा के लिए डैशबोर्ड या एलइडी लगाने का सुझाव दिया गया तो प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने इस सुझाव को गंभीरता से लेते हुए इस पर पहल करने की बात कही. और इस पर जल्द अमल करने का भरोसा दिया.
प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया की बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बेडो की संख्या 1750 है और सामान्य तौर पर 10 प्रतिशत बेड हमेशा रिक्त रहते हैं, इसलिए इस प्रकार की असुविधा कभी मरीजों को नहीं होती है.
एम्स से रेफर होने के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए पहुंचे कुशीनगर जिले के हाटा थाना क्षेत्र के मुलहना ग्राम निवासी रामचरन ने बताया कि उन्हें एम्स से रेफर कर दिया गया था. बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए फिर उन्होंने यहां पर अपना इलाज कराया और अब पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं, हालांकि उन्हें पैथोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार है.
अपने मरीज़ के साथ पहुंचे एक और तीमारदार जितेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सब कुछ ठीक है, लेकिन ओपीडी में कभी-कभी नंबर लगाने के लिए जूझना पड़ता है इसके लिए कुछ काउंटर और बढ़ा दिए जाएं तो जूझना नहीं पड़ेगा. हालांकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इंतजाम से संतुष्ट है.
बिहार और नेपाल से भी आते हैं गंभीर मरीज़
गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के खुलने के बाद पूर्वांचल और बिहार के सीमावर्ती जिले के साथ पड़ोसी देश नेपाल के मरीजो के इलाज का एक बड़ा हब बनकर उभर रहा है, आधुनिक जांच सुविधा, सुपर स्पेशियलिटी विभाग, और गंभीर मरीजों के इलाज़ की सुविधा, गोरखपुर को बड़े मेडिकल हब के रूप में स्थापित कर रहा है.
हालांकि मरीजों की बढ़ती संख्या और डॉक्टरों की कमी, ओपीडी में टोकन व्यवस्था, आईसीयू बेड और रेफरल व्यवस्था, जैसी चुनौतियां भी सामने खड़ी है। एम्स में रिक्त पदों के भरने की, और सुविधा के विस्तार की व्यवस्था हो रही है, जबकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान में मरीजों के लिए डैशबोर्ड की आवश्यकता महसूस की जा रही है.
कुल मिलाकर गोरखपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है, अगर उपलब्ध संसाधन का बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा तो आने वाले दिनों में गोरखपुर पूर्वांचल ही नहीं बल्कि नेपाल और बिहार के लोगों की लिए जीवन दायनी स्थल बन सकता है।