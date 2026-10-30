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पूर्वांचल का मेडिकल हब बना गोरखपुर, AIIMS और BRD मेडिकल कॉलेज में हरेक दिन पहुंच रहे 9000 मरीज़

पूर्वांचल का मेडिकल हब बना गोरखपुर. ( ईटीवी भारत )

गोरखपुर: पूर्वांचल में बेहतर चिकित्सा सुविधा के नाम पर सिर्फ एक नाम था बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतरीन के बनाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर की स्थापना की गई. चिकित्सा सुविधा बेहतर हो रही है, जिसके चलते मरीजों का रुझान गोरखपुर की तरफ तेजी से बढ़ा है.

गोरखपुर में पूर्वांचल के साथ-साथ बिहार के सीमावर्ती जिले के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से बड़ी संख्या में मरीज़ गोरखपुर पहुंच रहे हैं. आलम यह है कि दोनों प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में प्रतिदिन करीब 9000 मरीज़ ओपीडी में पहुंच रहे हैं. यह बढ़ती संख्या बताने के लिए काफी है कि यहां के चिकित्सीय संसाधनों पर लोगों का भरोसा बढ़ा है. और गोरखपुर एक मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है. वहीं, दूसरी तरफ संस्थानों पर बढ़ते काम के बोझ डॉक्टरों की कमी और बेड की सीमित उपलब्धता जैसी चुनौतियां सामने आ रही है.

मरीजों की सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए और काम करने की ज़रूरत. (ईटीवी भारत) एम्स में डॉक्टरों की कमी, टोकन मिलने की समस्या एम्स में डॉक्टरों की कमी और टोकन की समस्या के चलते मरीज को वापस भी जाना पड़ रहा है तो, गंभीर मरीज़ को बेड और संसाधनों की कमी के चलते रेफर जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं. वहीं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज विभिन्न जिलों के चिकित्सालय एवं एम्स जैसे संस्थाओं से गंभीर रूप से रेफर मरीजों की बढ़ी ज़िम्मेदारी उठा रहा है. मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच गोरखपुर बन रहा मेडिकल हब. (ईटीवी भारत) एम्स में प्रतिदिन 6000 मरीज पहुंच रहे ओपीडी में गोरखपुर स्थित एम्स में प्रतिदिन करीब 5500 से 6000 मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं. मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण संस्थान पर काम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. स्थिति यह है कि मरीजों के भारी दबाव में टोकन न मिल पाने के कारण कुछ मरीजों को वापस भी लौट जाना पड़ रहा है. इसके अलावा डॉक्टरों की कमी भी मरीज के इलाज में चुनौती बन रही है. अगर एम्स में कुल डॉक्टर के स्वीकृत पदों की संख्या पर नजर डालें, तो यहां पर 213 डॉक्टर के पद स्वीकृत है जबकि 134 डॉक्टर ही तैनात है, इस तरह 79 पद अभी भी रिक्त है. सीटीवीएस, नेफ्रोलॉजी, मेडिकल ऑंकोलॉजी, और सर्जिकल ऑंकोलॉजी जैसे विभागों में डॉक्टरों की कमी महसूस की जा रही है. हालांकि पदों के भरने के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है और फैकल्टी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं. AIIMS और BRD मेडिकल कॉलेज में हरेक दिन पहुंच रहे 9000 मरीज़. (ईटीवी भारत) संसाधनों की बात करें तो एम्स (AIIMS) में करीब 720 बेड उपलब्ध है आईसीयू में 75 बेड हैं, जिनमें दस फ़ीसदी बेड पर वेंटीलेटर उपलब्ध है, अगर एम्स में स्टाफ नर्स के स्वीकृत पदों की संख्या को देखें तो करीब 800 से ज्यादा हैं, जबकि अभी 600 के आसपास स्टाफ नर्स मौजूद है. गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ने और आईसीयू में बेड सीमित होने के कारण प्रतिदिन करीब 6 से 7 गंभीर मरीजों को एम्स रेफर करता है. इसके बावजूद गोरखपुर एम्स, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, और पीडियाट्रिक जैसे विभागों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहा है. संस्थान में आधुनिक जांच सेवाएं उपलब्ध है. सीटी स्कैन मशीन स्थापित है. जो 30 सेकंड में पूरे शरीर का प्लेन स्कैन करने में सक्षम है. एमआरआई की सुविधा भी 24 घंटे उपलब्ध रहती है. मरीजों के लिए हेल्प डेस्क जैसी सुविधा एम्स निदेशक डॉक्टर विभा दत्ता के मुताबिक मरीजों की संख्या के चलते टोकन काउंटर बढ़ाने के साथ उपलब्ध जगह का भी बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है. ग्रामीण परिवेश से आने वाले मरीजों के लिए हेल्प डेस्क जैसी सुविधा प्रदान की जा रही है. हेल्प डेस्क पर तैनात गार्ड मरीज के ज़रूर के मुताबिक सही विभाग में पहुंचने में मदद कर रहे हैं. गोरखपुर एम्स निदेशक डॉक्टर विभा दत्ता. (ईटीवी भारत) निदेशक डॉक्टर विभा दत्ता ने बताया कि बीते वर्ष की तुलना में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसकी वज़ह से काउंटर बढ़ाए गए हैं. उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है ज्यादा वर्कलोड के चलते डॉक्टर पर दबाव बढ़ गया है. कई बार सायं 7 बजे तक डॉक्टर ओपीडी में बैठकर मरीज़ देख रहे हैं, लेकिन मरीज का भरोसा ही हमारी ताकत है, जो हमें प्रेरित कर रहा है. एम्स से मरीज़ के रेफर के सवाल पर निदेशक ने बताया कि गंभीर हालत में पहुंचने वाले मरीज़ को पहले स्टेबल किया जाता है और अगर आईसीयू में बेड खाली नहीं रहता है तो, कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, गंभीर मरीजों को रेफर करते वक्त जिस संस्थान में रेफर किया जाता है उनसे बातचीत करने के बाद ही मरीज़ को वेंटिलेटर पर रखकर ही उन्हें शिफ्ट किया जाता है. ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए टोकन काउंटर के पास एलईडी वॉल लगाई गई है, ताकि मरीजों के परिजनों को यह पता चल सके कि एम्स में बेड की संख्या कितनी है. और खाली है या नहीं, इसकी संख्या लगातार अपडेट की जाती है. लेकिन रेफर जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद मरीजों की परेशानी बेहद बढ़ जाती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि आगे जाकर वह कैसे अपना इलाज़ कराएंगे. AIIMS और BRD मेडिकल कॉलेज में हरेक दिन पहुंच रहे 9000 मरीज़. (ईटीवी भारत) मरीजों और तीमारदारों को होती है परेशानी एम्स में बड़ी उम्मीद के साथ अपने पिता को इलाज़ के लिए लेकर पहुंचे अजय ने बताया कि उनके पिता का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, लेकिन स्थिति में सुधार न होने के चलते उन्होंने गोरखपुर के प्राइवेट अस्पताल में पिता को दिखाया तो, डॉक्टरों ने सलाह दी कि इन्हें एम्स ले जाइए, लेकिन यहां पर फिर एक बार चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है. अजय सिंह, मरीज के परिजन. (ईटीवी भारत) एम्स से रेफर होने के बाद अजय के पिता और उनकी स्थिति काफी असहज़ हो गई और वह जिस उम्मीद के साथ एम्स गए थे, उन्हें निराशा हाथ लगी. इस स्थिति से निपटने के लिए और मरीज़ का भरोसा जीतने के लिए एम्स प्रशासन को रेफरल व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए, ताकि मरीज के परिजन को अपने मरीज़ को लेकर भटकना न पड़े.