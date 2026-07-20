अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस; कल्पनाओं के धरातल पर मानव के भविष्य की नींव, जानिए खास बातें
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसंबर 2021 को 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस घोषित किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 11:25 AM IST
गोरखपुर : आकाश में चमकता चंद्रमा सदियों से मानव सभ्यता के आकर्षण, जिज्ञासा और कल्पनाओं एवं रहस्यों का केंद्र रहा है. कभी इसे देवत्व का प्रतीक माना गया, कभी राहु-केतु से जोड़ा गया. कभी समय और ऋतुओं का निर्धारक तो कभी कवियों और साहित्यकारों की प्रेरणा रहा. हालांकि विज्ञान ने उस कल्पना को वास्तविकता में बदल दिया, जब "20 जुलाई 1969" को पहली बार मनुष्य ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा.
यह घटना केवल अमेरिका या नासा की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता के इतिहास का ऐसा अध्याय थी जिसने यह सिद्ध कर दिया कि विज्ञान और संकल्प के बल पर असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं. इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को "अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस" (International Moon Day) मनाया जाता है. यह दिवस अतीत की महान वैज्ञानिक उपलब्धियों को याद करने के साथ-साथ भविष्य के चंद्र अभियानों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर भी है.
20 जुलाई का ऐतिहासिक महत्व
खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि 20 जुलाई 1969 को नासा का अपोलो-11 मिशन मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन बन गया. क्योंकि उस मिशन के तीन सदस्य थे नील आर्मस्ट्रांग, एडविन "बज़" एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन्स. जब लूनर मॉड्यूल ईगल (Eagle) चंद्रमा के सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी (Sea of Tranquility) या जिसे उपमा के रूप में चंद्रमा पर शांत सागर भी कहा जाता है, उसके क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरा.
नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने और लगभग 19 मिनट बाद बज एल्ड्रिन भी उनके साथ चंद्र सतह पर पहुंचे. इस दौरान माइकल कॉलिन्स कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में चंद्रमा की कक्षा में बने रहे और चंद्रमा पर कदम रखते ही नील आर्मस्ट्रांग के शब्द इतिहास में अमर हो गए. उन्होंने कहा था कि "यह एक व्यक्ति के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है.
अपोलो-11 के विज्ञान, साहस और तकनीक की अद्भुत कहानी
खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि 16 जुलाई 1969 को फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से शक्तिशाली सैटर्न-V रॉकेट द्वारा अपोलो-11 का प्रक्षेपण हुआ. लगभग चार दिनों की यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा. नासा के इतिहास में दर्ज है कि लैंडिंग के अंतिम क्षण अत्यंत चुनौतीपूर्ण थे और कंप्यूटर चेतावनी संकेत दे रहा था और ईंधन भी बहुत कम बचा था. निर्धारित स्थान पर बड़ी-बड़ी चट्टानें होने के कारण नील आर्मस्ट्रांग ने मैनुअल नियंत्रण संभाला और सुरक्षित स्थान पर लैंडिंग कराई.
मानव सभ्यता और चंद्रमा का संबंध
खगोलविद अमर पाल सिंह के मुताबिक चंद्रमा केवल एक प्राकृतिक खगोलीय पिंड ही नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की कौतूहलपूर्ण जिज्ञासा का अभिन्न अंग भी है. प्राचीन भारत, चीन, मिस्र, यूनान और मेसोपोटामिया सहित अनेक सभ्यताओं ने पंचांग निर्माण, कृषि, समुद्री यात्रा तथा धार्मिक अनुष्ठानों आदि में भी चंद्रमा का ही उपयोग किया था. वैज्ञानिक दृष्टि से भी चंद्रमा का महत्व अत्यंत बड़ा है. इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज्वार-भाटा उत्पन्न करता है. पृथ्वी के घूर्णन अक्ष को अपेक्षाकृत स्थिर बनाए रखने में सहायता करता है और पृथ्वी की दीर्घकालिक जलवायु स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
भारत की चंद्र उपलब्धियों में शामिल चन्द्रमा
खगोलविद अमर पाल सिंह के अनुसार अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस भारत के लिए विशेष महत्व रखता है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने सीमित संसाधनों में विश्वस्तरीय उपलब्धियां हासिल की हैं जो भारत को दुनिया में अंतरिक्ष अन्वेषण में अलग मुकाम पर खड़ा करता है. भारतीय चंद्र मिशनों की बात करें तो पाते हैं कि चंद्रयान-1 (2008) ने चंद्रमा की सतह पर जल-अणुओं की उपस्थिति के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत किए. जिसने वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है और चंद्रयान-2 (2019) का ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा का अध्ययन कर महत्वपूर्ण आंकड़े भेज रहा है. साथ ही 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था. भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना. इसी उपलब्धि के सम्मान में भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाती है.
भविष्य का चंद्र युग : खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि आज चंद्रमा केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा का ही विषय नहीं रहा, बल्कि दुनियां के भविष्य की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आधार बनता जा रहा है. नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम मनुष्यों को पुनः चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है और भारत में भी चन्द्रयान 4 एवं अन्य मिशनों की तैयारियां भी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जोरों से चल रही हैं. इसके अलावा अन्य देशों के भी चन्द्र मिशन भी लगातार कार्यरत हैं. भविष्य में चंद्रमा पर स्थायी अनुसंधान केंद्र, लूनर गेटवे अंतरिक्ष स्टेशन तथा मंगल ग्रह की मानव यात्राओं के लिए चंद्रमा को आधार बनाने की योजनाएँ बनाई जा रही हैं. साथ ही चंद्र ध्रुवों पर जल-बर्फ की उपस्थिति भविष्य में मानव बस्तियों और अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा सकती हैं. साथ ही चांद पर उपस्थित हीलियम-3 भविष्य के ईंधन जैसे संभावित संसाधनों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान प्रस्तावित हैं.
यह भी पढ़ें : जानें क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस, क्या है इसकी महत्ता - International Moon Day
यह भी पढ़ें : चीन के चांगए-4 मिशन ने 26वें चंद्र दिवस पर काम फिर शुरू किया