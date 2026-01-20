इंटर यूनिवर्सिटी पूर्वी क्षेत्र बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता; हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग चैंपियन, रिमझिम सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 16 जनवरी को अंतर विश्वविद्यालयी महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था.
गोरखपुर : दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में चल रही पूर्वी क्षेत्र अंतर-विश्वविद्यालय (महिला) बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2025-26 का समापन सोमवार को हो गया. सोमवार को खेले के फाइनल मैच का खिताब हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, छत्तीसगढ़ ने जीता. प्रतियोगिता में संत गहिरा विश्वविद्यालय अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ की छात्रा रिमझिम मिश्रा 135 अंकों के विशाल स्कोर के साथ सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी बनीं.
प्रतिययोगिता के अंतिम दिन चार लीग मैच खेले गए. पहला मैच कोलकाता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल और संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा के बीच हुआ. इसमें कोलकाता विश्वविद्यालय ने 45-28 के अंतर से संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय को मात दी. दूसरा मैच पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के बीच खेला गया. इसमें हेमचंद विश्वविद्यालय ने 53-21 के अंतर से जीत दर्ज की. तीसरा मैच कोलकाता विश्वविद्यालय और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के बीच खेला गया. इसमें कोलकाता विश्वविद्यालय ने 55-21 के अंतर से मैच पर अपना कब्जा जमाया. चौथा और अंतिम मैच हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग और संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा के बीच खेला गया. इसमें हेमचंद विश्वविद्यालय की टीम 36-26 के अंतर से विजयी रही. ये सभी टीमें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए क्वालीफाई कर गई हैं. चारो टीमें अगले वर्ष जैन विश्वविद्यालय, कर्नाटक में होने वाले ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में खेलेंगी.
प्रतियोगिता के समापन समारोह में गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि हम सभी खिलाड़ियों की प्रतिभागिता, ऊर्जा, खेल भावना और आपसी तालमेल की सराहना करते हैं. आयोजन के माध्यम से विश्वविद्यालय ने टीमवर्क एवं आपसी सहयोग के अनेक महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किए हैं. ऐसे आयोजन विश्वविद्यालय की समावेशी संस्कृति एवं खेल उत्कृष्टता को और अधिक सशक्त करेंगे.
मुख्य अतिथि पधारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर की निदेशक मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता ने कहा कि जो जोर लगाएगा, वह जीतेगा. नहीं भी जीतेगा तो भी हम सराहना करेंगे, क्योंकि आपने कोशिश की. खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम है, बल्कि यह दैनिक जीवन के कार्यों और तनाव से मुक्ति दिलाने का सशक्त साधन भी है. खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों को मनोरंजन के साथ-साथ मानसिक ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है.
एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर त्रिपुरा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रशांत कुमार दास ने कहा कि यह टूर्नामेंट अपने उद्देश्यों में सफल रहा. प्रोफेसर विजय चहल ने कहा कि जीत और हार खेल का एक भाग है, लेकिन खेल भावना सबसे महत्वपूर्ण है. यह खेल भावना ही पूरे टूर्नामेंट की उपलब्धि रही. आयोजन सचिव डॉ. राजवीर सिंह ने बताया कि कुल 27 नॉकआउट और चार लीग मैच खेले गए. इसमें हेमचंद विश्वविद्यालय ने तीन, कोलकाता विश्वविद्यालय ने दो और संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय ने एक लीग मैच जीता.
