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गोरखपुर: डीडीयू में स्थापित होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, फॉरेंसिक साइंस समेत कई और संस्थान, बोर्ड की मुहर मोहर

गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (DDU) परिसर में अब मीडिया इंस्टीट्यूट के साथ फॉरेंसिक साइंस और कई अन्य इंस्टीट्यूट की भी स्थापना होगी. सोमवार को कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन की अध्यक्षता में हुई विद्या परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

बैठक में विद्या परिषद ने रोजगारोन्मुख एवं समकालीन शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, फिल्म एंड कम्युनिकेशन (आईएमएफसी) की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की. इसके साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की स्थापना और शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बी.लिब.आई.एससी. (बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस) एवं एम.लिब.आई.एससी. (मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस) पाठ्यक्रमों के संचालन का निर्णय लिया गया. परिषद ने मनोविज्ञान विषय में स्नातक /स्नातकोत्तर स्तर पर चार वर्षीय सेमेस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम संचालित किए जाने को भी स्वीकृति प्रदान की है.

विश्वविद्यालय के मीडिया एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आधुनिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में परिषद ने इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना, एमएससी फॉरेंसिक साइंस पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है. साथ ही आगामी सत्र 2026-27 से बी.एससी. बायोटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम को विषय के रूप में संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई. वाणिज्य विभाग द्वारा दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए सीए डिग्री को विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय की स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष मान लिया गया है.