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गोरखपुर: डीडीयू में स्थापित होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, फॉरेंसिक साइंस समेत कई और संस्थान, बोर्ड की मुहर मोहर

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय.

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 5:26 PM IST

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गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (DDU) परिसर में अब मीडिया इंस्टीट्यूट के साथ फॉरेंसिक साइंस और कई अन्य इंस्टीट्यूट की भी स्थापना होगी. सोमवार को कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन की अध्यक्षता में हुई विद्या परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

बैठक में विद्या परिषद ने रोजगारोन्मुख एवं समकालीन शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, फिल्म एंड कम्युनिकेशन (आईएमएफसी) की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की. इसके साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की स्थापना और शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बी.लिब.आई.एससी. (बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस) एवं एम.लिब.आई.एससी. (मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस) पाठ्यक्रमों के संचालन का निर्णय लिया गया. परिषद ने मनोविज्ञान विषय में स्नातक /स्नातकोत्तर स्तर पर चार वर्षीय सेमेस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम संचालित किए जाने को भी स्वीकृति प्रदान की है.

विश्वविद्यालय के मीडिया एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आधुनिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में परिषद ने इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना, एमएससी फॉरेंसिक साइंस पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है. साथ ही आगामी सत्र 2026-27 से बी.एससी. बायोटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम को विषय के रूप में संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई. वाणिज्य विभाग द्वारा दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए सीए डिग्री को विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय की स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष मान लिया गया है.

इस समकक्षता के फलस्वरूप अब सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए विश्वविद्यालय से सीधे पीएच-डी० पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने और शोध कार्य करने का रास्ता साफ हो गया है. विद्या परिषद की बैठक में शोधार्थियों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया गया. विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश-2021 के अंतर्गत सत्र 2022-23 में पंजीकृत ऐसे शोधार्थी, जो विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध महाविद्यालयों में पार्ट-टाइम मोड में अपनी पीएच.डी. कर रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य न्यूनतम आवासीय अवधि को 04 वर्ष से घटाकर अब 03 वर्ष कर दिया गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन के इस कदम से नौकरीपेशा और पार्ट-टाइम मोड में शोध कर रहे शोधार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी और वे समयबद्ध तरीके से अपना शोध कार्य पूरा कर सकेंगे.

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