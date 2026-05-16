गर्मियों की छुट्टियों में टिकट की नो-टेंशन! इस रूट पर बढ़े स्पेशल ट्रेन के फेरे, यहां देखें पूरा शेड्यूल
ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ और कन्फर्म टिकट की किल्लत को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने राहत भरा फैसला लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 6:07 PM IST
गोरखपुर : अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन में टिकट न मिलने की वजह से परेशान हैं, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकती है.
दरअसल, ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ और कन्फर्म टिकट की किल्लत को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने राहत भरा फैसला लिया है. रेलवे ने हैदराबाद-गोरखपुर-हैदराबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के संचालन की अवधि को आगे बढ़ा दिया है. अब यह ट्रेन जून 2026 के पूरे महीने पटरी पर दौड़ेगी. अगर तारीखों की बात करें, तो यह गाड़ी हैदराबाद से 5, 12, 19 और 26 जून को और गोरखपुर से 7, 14, 21 और 28 जून को चार फेरों के लिए चलाई जाएगी.
ये है ट्रेन का रूट
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार सिंह ने बताया है कि (07075) हैदराबाद-गोरखपुर साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन 5, 12, 19 और 26 जून को हैदराबाद से 21.00 बजे चलेगी, जो सिकन्दराबाद, काजीपेट, पेद्दपल्ली, मंचिर्याल, बल्हारशाह, चन्द्रपुर, नागपुर, बैतूल, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. झांसी, उरई, पोखरायां, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, लखनऊ सिटी, गोमतीनगर, बाराबंकी, गोण्डा होते हुए तीसरे दिन 06.30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.
इसी प्रकार वापसी यात्रा में (07076) गोरखपुर-हैदराबाद साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन 7, 14, 21 और 28 जून दिन रविवार को गोरखपुर से 08.30 बजे प्रस्थान करेगी, जो गोण्डा, बाराबंकी, गोमतीनगर, लखनऊ सिटी, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, पोखरायां, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी, बैतूल, नागपुर, चन्द्रपुर, बल्हारशाह, मंचिर्याल, पेद्दपल्ली, काजीपेट, सिकन्दराबाद होते हुए दूसरे दिन 17.25 बजे हैदराबाद पहुंचेगी.
ट्रेन में हैं फर्स्ट, सेकंड एसी और स्पीपर कोच
इस गाड़ी में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 4, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 8, शयनयान श्रेणी के 6, साधारण द्वितीय श्रेणी के 2, एलएसएलआरडी का 1 और जनरेटर सह लगेज यान के 1 कोच सहित कुल 22 आधुनिक एलएचबी कोच लगाए जाएंगे.
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