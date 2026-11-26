गोरखपुर: वर्चस्व की लड़ाई में किन्नर के पति की हत्या, 6 आरोपी गिरफ्तार
दो पिस्टल, पांच कारतूस, चार मोबाइल फोन, कार बरामद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 3:23 PM IST
गोरखपुर: जिले के गगहा थाना क्षेत्र में किन्नर बिजली के पति रविकेश गौतम पर हमला हत्या करने के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक क्षेत्रीय वर्चस्व और बंटवारे को लेकर चली आ रही रंजिश में हत्या की साजिश रची गई थी. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से दो पिस्टल, पांच कारतूस, चार मोबाइल फोन, वारदात में प्रयुक्त चारपहिया और दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं. मामले में साजिश और हमले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.
पुलिस के अनुसार 19 नवंबर 2026 को ग्राम भैंसा बाजार से लौटते समय कलानी मोड़ के पास अज्ञात कार सवार बदमाशों ने बिजली किन्नर, उसके पति रविकेश गौतम और साथ मौजूद लोगों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी. गोली लगने से रविकेश गौतम की मौत हो गई थी, जबकि बिजली किन्नर घायल हो गई थी. घटना के बाद गगहा थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई.
पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दिनेश पुरी के अनुसार प्रभारी निरीक्षक गगहा राजकुमार सरोज की टीम ने सर्विलांस, स्वाट, एसओजी और एंटीथेफ्ट टीमों के सहयोग से घटना की जांच करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान धर्मप्रकाश उर्फ अंकित कुमार निवासी महरुपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़, करन कुमार निवासी मोहम्मदाबाद गोहना मऊ, दुर्गेश कुमार उर्फ लालू निवासी कोड़रा मऊ, सूरज कुमार निवासी कोड़रा मऊ, मनचली उर्फ सन्नी किन्नर निवासी खटिकाना मोहल्ला गोला गोरखपुर और अजय शर्मा उर्फ दुर्गेश शर्मा निवासी सोनईचा थाना गगहा गोरखपुर के रूप में हुई है.
पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि मनचली उर्फ सन्नी किन्नर की बिजली किन्नर से क्षेत्र के बंटवारे को लेकर रंजिश चल रही थी. इसी विवाद के चलते मनचली ने अजय शर्मा उर्फ दुर्गेश शर्मा के माध्यम से शेरू उर्फ मित्रपाल से संपर्क किया और बिजली किन्नर व रविकेश गौतम की हत्या की योजना बनाई. पुलिस के मुताबिक इसी साजिश के तहत दोनों को निशाना बनाकर हमला किया गया. मामले में आरोपियों की भूमिका, घटना में शामिल अन्य लोगों और साजिश के पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है.
दो पिस्टल, पांच कारतूस और वारदात में प्रयुक्त वाहन बरामद
गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से दो .32 बोर पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस, चार मोबाइल फोन बरामद किए गए. इसके अलावा घटना में इस्तेमाल एक चार पहिया वाहन और एक दो पहिया वाहन भी पुलिस ने कब्जे में लिया है. गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर दर्ज मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा बढ़ाई गई हैं. पुलिस आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है. गिरफ्तार धर्मप्रकाश उर्फ अंकित कुमार के खिलाफ आजमगढ़ के मुबारकपुर थाने में वर्ष 2022 में अपहरण और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज होने का विवरण भी सामने आया है. मनचली उर्फ सन्नी किन्नर के खिलाफ गोला थाने में वर्ष 2023 में मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज रहा है.
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