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गोरखपुर: वर्चस्व की लड़ाई में किन्नर के पति की हत्या, 6 आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर में हत्या के आरोपी गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: जिले के गगहा थाना क्षेत्र में किन्नर बिजली के पति रविकेश गौतम पर हमला हत्या करने के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक क्षेत्रीय वर्चस्व और बंटवारे को लेकर चली आ रही रंजिश में हत्या की साजिश रची गई थी. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से दो पिस्टल, पांच कारतूस, चार मोबाइल फोन, वारदात में प्रयुक्त चारपहिया और दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं. मामले में साजिश और हमले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

गोरखपुर में हत्या के आरोपी गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस के अनुसार 19 नवंबर 2026 को ग्राम भैंसा बाजार से लौटते समय कलानी मोड़ के पास अज्ञात कार सवार बदमाशों ने बिजली किन्नर, उसके पति रविकेश गौतम और साथ मौजूद लोगों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी. गोली लगने से रविकेश गौतम की मौत हो गई थी, जबकि बिजली किन्नर घायल हो गई थी. घटना के बाद गगहा थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई.