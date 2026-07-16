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गोरखपुर में विदाई न होने पर पति ने पत्नी और सास पर चाकू से किया जानलेवा हमला, दोनों मेडिकल कॉलेज में भर्ती

गंभीर रूप से घायल दोनों महिलाओं को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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पत्नी और सास पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी विनोद गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 10:14 PM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र में अपनी पत्नी की विदाई कराने ससुराल गए एक युवक ने विदाई न होने पर गुस्से में आकर अपनी पत्नी और सास पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल मां-बेटी को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. अस्पताल में भर्ती युवक की पत्नी ललिता की हालत नाजुक बनी हुई है. वहीं वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि गुलरिहा थाना क्षेत्र के लंगडी गांव की रहने वाली ललिता की शादी 13 साल पहले चिलुआताल क्षेत्र के मोहरीपुर निवासी विनोद से हुई थी.

विदाई को लेकर बुलाई गई थी पंचायत: इस दंपती के दो बेटे और एक बेटी है, लेकिन वैवाहिक जीवन में लगातार तनाव चल रहा था. ग्रामीणों के मुताबिक ललिता अक्सर ससुराल छोड़कर अपने मायके में ही रहती थी, जिसके कारण पति विनोद काफी नाराज चल रहा था. दोनों पक्षों के बीच चल रही इस नाराजगी को दूर करने के लिए गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई थी. इस पंचायत में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से ललिता की विदाई कराने की बात मान ली गई थी और दोनों पक्ष अपने-अपने घर लौट गए थे.

रात के अंधेरे में जानलेवा हमला: पंचायत के फैसले के बाद विनोद भी अपने गांव चला गया था, लेकिन शाम होते ही वह फिर से अचानक अपने ससुराल वापस आ पहुंचा. इस बार विनोद अपने साथ एक तेज धार वाला सब्जी काटने वाला चाकू भी छिपाकर लाया था. उस समय गांव में बिजली की आपूर्ति बंद थी, जिसके कारण अंधेरा होने की वजह से ललिता और उसकी मां फेकना देवी घर की छत पर सो रही थीं. इसी दौरान चुपके से छत पर पहुंचे विनोद की अपनी पत्नी ललिता से किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई.

बीच-बचाव करने आई सास भी जख्मी: विवाद बढ़ने पर विनोद ने पास रखे चाकू से ललिता पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार कर दिए. बेटी की चीख-पुकार सुनकर पास में सोई ललिता की मां फेकना देवी तुरंत बीच-बचाव करने के लिए वहां पहुंचीं. आरोपी विनोद ने अपनी सास पर भी उसी चाकू से हमला कर दिया, जिससे मां-बेटी दोनों बुरी तरह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ीं. शोरगुल सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने तुरंत इस वारदात की सूचना गुलरिहा थाना पुलिस को दी.

आरोपी विनोद को पुलिस ने दबोचा: सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ललिता और उसकी मां फेकना देवी को लहूलुहान हालत में बीआरडी मेडिकल कॉलेज भिजवाया. डॉक्टरों के अनुसार गंभीर चोटों और अत्यधिक खून बह जाने के कारण ललिता की स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है. पीड़ित ललिता की भाभी शबनम की तहरीर पर पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपी विनोद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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