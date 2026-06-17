Horticulture Mission; गोरखपुर में तैयार हो रहे ताइवान के अमरूद और हिमाचल के सेब, उद्यान विभाग दे रहा खूब सब्सिडी
राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत तकनीकी प्रशिक्षण और अनुदान लेकर आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे किसान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 1:58 PM IST
गोरखपुर : बागवानी मिशन के तहत गोरखपुर में ताइवान के अमरुद और हिमाचल के सेब के बाग लगाए गए हैं. बाग में अमरूद और सेब की फसल तैयार देख किसान धर्मेद्र सिंह काफी गदगद हैं. धर्मेंद्र सिंह की इस पहल में गोरखपुर उद्यान विभाग ने भी खूब साथ दिया है. तकनीकी प्रशिक्षण, अनुदान और समय-समय पर सुझाव से धर्मेंद्र सिंह की बगिया सेव और अमरूद से लहलहा रही है.
गोरखपुर के पिपराइच ब्लॉक के उनवला दोयम के निवासी धर्मेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत से कहा कि वे हमेशा आधुनिक तकनीकी से ही खेती करते हैं. इसी के तहत बागवानी मिशन की सहायता से पहले ताइवान के 12 अमरूद के पौधे लगाए थे. फलों की उच्च गुणवत्ता देख अब अमरूद के करीब 100 पेड़ लगाए हैं. अगले साल तक 300 पौधे और लगाने की योजना है.
धर्मेंद्र सिंह के अनुसार अमरूद के पेड़ में सालभर फूल आते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में फल उत्पादन नहीं लिया जाता. मई-जून में आने वाले फूलों को हटा दिया जाता है, ताकि सितंबर-अक्टूबर में फूल आने के बाद नवंबर-दिसंबर में तैयार होने वाले फलों को बेहतर बाजार और अच्छा मूल्य मिल सके. अमरूद का एक पौधा लगाने पर लगभग 200 रुपये की लागत आती है. इसमें पौधे की कीमत, गड्ढा खोदाई और कंपोस्ट खाद शामिल है. 10 से 12 माह बाद एक पौधे से लगभग 6 से 7 किलोग्राम तक फल प्राप्त होने लगते हैं. एक एकड़ क्षेत्र में बागवानी करने पर खर्च निकालने के बाद 3 से 4 लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी हो सकती है.
धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार ड्रिप सिंचाई पर 90 प्रतिशत तथा पॉलीहाउस पर 50 प्रतिशत तक अनुदान देती है. अमरूद की खेती पर एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 50 हजार रुपये अनुदान उपलब्ध है. हालांकि सेब की खेती पर अनुदान शामिल नहीं है. सरकारी योजनाओं में सेब को शामिल कर अनुदान दिया जाए तो काफी किसान आगे आएंगा. धर्मेंद्र के अनुसार सेब की पौधे अपेक्षाकृत काफी महंगे होते हैं. इसके चलते किसानों की रुझान सेब की बागवनी की ओर कम रहता है.
गोरखपुर उद्यान विभाग के अधिकारी पारस नाथ ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत आम, लीची, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट समेत कई फलदार पौधों की खेती पर अनुदान दिया जाता है. बागवानी को समृद्ध बनाने के लिए नई उन्नत प्रजातियों को भी योजना में शामिल किया जा रहा है. धर्मेंद्र सिंह जनपद के प्रगतिशील किसानों में शामिल हैं. टमाटर उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें मुख्यमंत्री सहित विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है.
उद्यान अधिकारी ने बताया कि किसानों का पंजीकरण ऑनलाइन ऐप के माध्यम से किया जाता है. चयन प्रथम आओ-प्रथम पाओ के आधार पर किया जाता है. यदि विभाग के पास पौधे उपलब्ध नहीं होते हैं तो किसानों को प्रमाणित नर्सरियों से पौधे खरीदने पर अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है. अमरूद जैसी फसलों के लिए किसानों को तीन वर्षों तक सहायता प्रदान की जाती है. पहले वर्ष पौधे, खाद, दवा और सिंचाई के लिए सहायता दी जाती है. दूसरे वर्ष पौधों की 20 प्रतिशत क्षति की भरपाई के लिए अतिरिक्त पौधे और सहायता उपलब्ध कराई जाती है. तीसरे वर्ष भी 10 प्रतिशत तक पौध प्रतिस्थापन एवं रखरखाव के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है.
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