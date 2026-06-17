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Horticulture Mission; गोरखपुर में तैयार हो रहे ताइवान के अमरूद और हिमाचल के सेब, उद्यान विभाग दे रहा खूब सब्सिडी

राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के लाभार्थी धर्मेंद्र सिंह. ( Photo Credit : ETV Bharat )