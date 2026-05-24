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गोरखपुर में दुखद हादसा; सरयू नदी में डूबने से भाई-बहन की मौत, नहाने के दौरान हुई घटना

गोरखपुर : गोला थाना क्षेत्र स्थित सरयू नदी के मेहड़ा घाट पर रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया. सरयू में स्नान के दौरान डूबने से मासूम भाई-बहन की मौत हो गई. जबकि एक बच्ची को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

सरयू नदी में डूबने से भाई-बहन की मौत. (Video Credit : ETV Bharat)



बताया गया, गोला क्षेत्र के ग्राम मेहड़ा निवासी ओंकार के 12 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार और 14 वर्षीय पुत्री शिवानी रविवार सुबह अन्य बच्चों के साथ सरयू नदी के मेहड़ा घाट पर नहाने करने गए थे. उनके साथ माया कुमारी पुत्री विष्णु भी थी. नहाने के दौरान बच्चे गहरे पानी की ओर बढ़ गए और तेज धारा में डूबने लगे. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर घाट पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया और कुछ युवकों ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर बचाव कार्य शुरू किया. युवकों की तत्परता से माया कुमारी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन प्रिंस और शिवानी तेज बहाव में लापता हो गए. घटना की सूचना मिलने पर परिजन बदहवास हालत में घाट पहुंचे.