गोरखपुर में दुखद हादसा; सरयू नदी में डूबने से भाई-बहन की मौत, नहाने के दौरान हुई घटना
गोला थाना क्षेत्र स्थित सरयू नदी के मेहड़ा घाट पर रविवार सुबह हुआ दुखद हादसा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 1:40 PM IST
गोरखपुर : गोला थाना क्षेत्र स्थित सरयू नदी के मेहड़ा घाट पर रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया. सरयू में स्नान के दौरान डूबने से मासूम भाई-बहन की मौत हो गई. जबकि एक बच्ची को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
बताया गया, गोला क्षेत्र के ग्राम मेहड़ा निवासी ओंकार के 12 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार और 14 वर्षीय पुत्री शिवानी रविवार सुबह अन्य बच्चों के साथ सरयू नदी के मेहड़ा घाट पर नहाने करने गए थे. उनके साथ माया कुमारी पुत्री विष्णु भी थी. नहाने के दौरान बच्चे गहरे पानी की ओर बढ़ गए और तेज धारा में डूबने लगे. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर घाट पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया और कुछ युवकों ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर बचाव कार्य शुरू किया. युवकों की तत्परता से माया कुमारी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन प्रिंस और शिवानी तेज बहाव में लापता हो गए. घटना की सूचना मिलने पर परिजन बदहवास हालत में घाट पहुंचे.
वहीं सूचना पर पहुंचे तहसीलदार गोला सत्येंद्र कुमार मौर्य राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे. गोला पुलिस और प्रशासन ने तत्काल गोताखोरों की मदद से खोज अभियान शुरू कराया. घंटों की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव नदी से बरामद किए गए. शव बाहर निकलते ही घाट पर कोहराम मच गया. परिजनों को रो रो कर बुरा हाल था. बताया जा रहा है कि भाई-बहन उरुवा थाना क्षेत्र के उसरी बाजार के रहने वाले थे और पांच दिन पहले ननिहाल गए थे. प्रिंस पढ़ाई में मेधावी था, जबकि शिवानी परिवार की बेहद लाडली थी.
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