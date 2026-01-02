DDU गोरखपुर में तैयार होगी हाइटेक नर्सरी; शोध छात्रों की दूर होगी समस्या, किसानों को फायदा
कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने बताया कि हाइटेक नर्सरी की स्थापना पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 99.65 लाख रुपए खर्च करेगा.
Published : January 2, 2026 at 7:10 AM IST
गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान के छात्रों को शोध के लिए अब खेतों या किसी दूसरे शहर की नर्सरी में नहीं जाना होगा. साल 2026 के पहले दिन ही विश्वविद्यालय परिसर में हाइटेक नर्सरी का शिलान्यास किया गया.
कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने बताया कि हाइटेक नर्सरी की स्थापना पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 99.65 लाख रुपए खर्च करेगा. इस नर्सरी का नाम 'एग्रीकल्चर इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर' रखा गया है. इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय के छात्रों और किसानों को एक मंच पर लाकर कृषि शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उन्नत सेवाओं की जानकारी देना है.
4000 वर्गमीटर में नर्सरी: यह हाइटेक नर्सरी 4000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में विकसित होगी. अत्याधुनिक पॉली हाउस से सुसज्जित होगी. इसमें स्टील संरचना, गटर सिस्टम, यूवी-स्टेबलाइज्ड पॉली कार्बोनेट मल्टी वाल शीट, पैड एंड फैन कूलिंग सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल बेंचिंग सिस्टम, पीएआर लैंप सहित प्रकाश संश्लेषण प्रणाली होगी. इसके अलावा फॉगर सिस्टम और टैंक फ्लोर जैसी उन्नत सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.
किसानों को मिलेगा लाभ: इसके साथ ही एक बिक्री आउटलेट भी स्थापित किया जाएगा. वहां किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली, रोग मुक्त बीज और पौधे कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा. इससे उनकी बाहरी निर्भरता कम होगी. समय और धन की बचत होगी.
कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि यह केंद्र बागवानी फसलों की प्रमाणित किस्मों और हाइब्रिड पौधों की उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री उपलब्ध कराकर, पूर्वांचल के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाएगा. क्षेत्र के कृषि विकास को नई दिशा देगा.
कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रो. राम रतन सिंह ने बताया कि इस नर्सरी के माध्यम से फल और सब्जियों की व्यावसायिक खेती के लिए बेहतर तकनीक का प्रसार किया जाएगा. संस्थान के समन्वयक डॉ. रामवंत गुप्ता ने इसे पूर्वांचल की कृषि के लिए दूरदर्शी और परिवर्तनकारी पहल बताया.
इस अवसर पर प्रो. अनुभूति दुबे, डॉ. योगेंद्र कुमार यादव, डॉ. नुपूर सिंह, डॉ. तल्हा अंसारी, माधवेंद्र बहादुर सिंह, डॉ. ऐमन तनवीर, डॉ. रुद्राजय मिश्र और आशुतोष सिंह आदि मौजूद रहे.
