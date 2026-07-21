ETV Bharat / state

गोरखपुर में प्रेम सागर यादव हत्याकांड का खुलासा: थप्पड़ का बदला लेने के लिए दोस्तों ने रची साजिश, 3 आरोपी गिरफ्तार

इलाज के दौरान तोड़ा दम: वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर उन्हें तुरंत बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था. हालांकि सोमवार को इलाज के दौरान प्रेम सागर यादव ने दम तोड़ दिया. मृतक के पिता ज्ञानेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी थी. पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज की मदद से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

गोरखपुर: गोरखपुर के हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र में प्रेम सागर यादव की हुई दर्दनाक हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस जघन्य हत्याकांड में शामिल तीन शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 19 जुलाई को प्रेम सागर यादव को बैजलपुर ग्राम पंचायत भवन के पास सड़क के किनारे खून से लथपथ अचेत अवस्था में स्थानीय ग्रामीणों ने देखा था.

प्रेम सागर के दोस्त ही निकले कातिल: आरोपियों की पहचान संत कबीर नगर के खलीलाबाद थाना क्षेत्र के रावतपार निवासी अखिलेश यादव (20 वर्ष), अजीत कुमार यादव (40 वर्ष) और मामतपुर कठर के सुधीर यादव (21 वर्ष) के रूप में हुई. गिरफ्तार आरोपियों में से अजीत यादव और अखिलेश यादव दोनों मृतक प्रेम सागर यादव के ही खास मित्र थे. एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार के मुताबिक, प्रेम सागर यादव से अखिलेश यादव और अजीत यादव की पीने-खाने के दौरान कहासुनी हो गई थी. उस दौरान प्रेम सागर ने गुस्से में आकर अजीत उर्फ सिंटू को एक थप्पड़ जड़ दिया था.

शराब पिलाकर सुनसान जगह ले गए: इस अपमानजनक घटना से बेहद नाराज अखिलेश और अजीत लगातार बदला लेने के लिए मौके की तलाश में थे और उसकी हत्या की योजना बना रहे थे. इसी खूनी योजना के तहत अखिलेश ने प्रेम सागर को अपने जाल में फंसाया और उसे गिठनी चौराहे पर ले जाकर खूब शराब पिलाई. जब प्रेम सागर शराब के नशे में पूरी तरह असहाय हो गया, तो अखिलेश ने तुरंत अजीत यादव उर्फ सिंटू को फोन कर वहीं बुला लिया. अखिलेश की सूचना पर अजीत यादव अपने साथी सुधीर के साथ चार पहिया वाहन से गिठनी चौराहे पर पहुंचे.

रॉड और डंडे से किया जानलेवा हमला: आरोपियों ने नशे में अचेत प्रेम सागर को गाड़ी में बैठाया और बैजलपुर-सीउपार मार्ग के पास एक बेहद सुनसान इलाके में ले गए. जहां तीनों ने मिलकर लोहे की राड और डंडे से उसके सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किया और उसे मरा समझकर वहीं छोड़कर गाड़ी से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल प्रेम सागर को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्होंने दम तोड़ दिया. प्रेम सागर यादव की शादी संतकबीरनगर जिले के महुली थाना क्षेत्र के उसरापार गांव निवासी नेहा यादव के साथ हुई थी, लेकिन दंपति की कोई संतान नहीं थी.

मायके में रहती थी पत्नी: पत्नी नेहा ज्यादातर अपने मायके में ही रहती थी और प्रेम सागर से उनकी अनबन चल रही थी. प्रेम सागर के परिवार में उनकी बुजुर्ग दादी, बड़े भाई और उनकी पत्नी साथ रहती हैं. प्रेम सागर की असमय मौत के बाद से ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वह अपने परिवार के साथ गांव में ही रहकर खेती-बारी के कामों में हाथ बंटाते थे.

यह भी पढ़ें- देशभर की मेट्रो में चलेगा लखनऊ में बना ये कार्ड, बस, पार्किंग और रिटेल सेवाओं में भी होगा यूज, जानिए NCMC की खासियत