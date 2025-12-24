ETV Bharat / state

गोरखपुर हस्तशिल्प मेला; जोधपुर के पूसाराम ने लोहे के कबाड़ में भर दिए जीवन के रंग, आकृतियां देख कर हो जाएंगे दंग

माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में 18 दिसंबर से आयोजित हस्तशिल्प मेले का समापन 30 दिसंबर को होगा.

गोरखपुर हस्तशिल्प मेले में पूसाराम रामावत की कृतियां.
गोरखपुर हस्तशिल्प मेले में पूसाराम रामावत की कृतियां. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 1:10 PM IST

गोरखपुर : लोहे का कबाड़ अमूमन कबाड़ी औने पौने दाम में खरीदकर ले जाते हैं, लेकिन जोधपुर के पूसाराम रामावत के हाथों में आते ही लोहे का कबाड़ बेशकीमती हो जाता है. गोरखपुर हस्तशिल्प मेले में पूसाराम का स्टाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. स्टाल पर मेटल क्राफ्ट की अद्भुत कारीगरी का नजारा देखा जा सकता है. मेटल से बने शोपीस, देवी देवताओं की आकृतियां, प्रेमी युगल और दंपती की जोड़ियां जैसी अनेक आकर्षक आकृतियां लोगों को बरबस ही अपनी ओर खींच रही हैं.

गोरखपुर हस्तशिल्प मेले में लगे पूसाराम रामावत के स्टाल के आइटम लोगों को लुभा रहे. (Video Credit : ETV Bharat)

जोधपुर के रहने वाले हस्तशिल्प कलाकार पूसाराम रामावत (60) बताते हैं कि यह हुनर उन्हें विरासत में मिला है. पिता दहगल दास से यह कला सीखी थी. पहले हमारा मन सेना में जाने का था, लेकिन एक दुर्घटना में उंगली कटने के बाद इसी हुनर को अपना पेशा बना लिया. 1980 से इस कला में अपनी किस्मत आजमाई तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला. इस कला की बदौलत साल भर में करीब 20 लाख रुपये का टर्नओवर करते हैं. जिसमें 10 लाख रुपये का माल जापान, अमेरिका जैसे देशों के लिए निर्यात किया जाता है. अब बेटे-बेटियां भी इसी कला में हुनरमंद होकर देश के कई कला-प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण देते हैं. इस कला को भारत सरकार के वस्त्र एवं हस्तशिल्प मंत्रालय से भी मान्यता मिली है.

गोरखपुर हस्तशिल्प मेले में रखीं आकृतियां.
गोरखपुर हस्तशिल्प मेले में रखीं आकृतियां. (Photo Credit : ETV Bharat)

पूसाराम कहते हैं कि जोधपुर के सांगरिया स्थित कारखाना में करीब 20 लोग काम करते हैं. सरकार से भी प्रोत्साहन मिलता है. हस्तशिल्प प्रदर्शनी में स्टाल लाने पर आने जाने का खर्च सरकार देती है. इसके अलावा वस्त्र एवं हस्तशिल्प मंत्रालय से मान्यता मिलने के कारण देश के बाहर निर्यात करने में सहूलियत होती है. हालांकि हम सिर्फ निर्यातकों के लिए माल तैयार करते हैं.

गोरखपुर हस्तशिल्प मेले में रखीं आकृतियां.
गोरखपुर हस्तशिल्प मेले में रखीं आकृतियां. (Photo Credit : ETV Bharat)

पूसाराम बताते हैं कि लोहे के कबाड़ के टुकड़ों को जोड़कर आकृतियां तैयार करने के बाद उनमें रंग भरे जाते हैं. इसके पहले आइटम का डिजाइन पेपर पर बनाते हैं. फिर उसके ऊपर लोहे के टुकड़े को रखकर उस पर कटिंग करते हैं. इसके बाद पेंटिंग की जाती है. यह पेंट काफी महंगा और अच्छी किस्म का होता है. पेंटिंग स्प्रे मशीन की बजाय हाथ से की जाती है. इसे एंब्रोस पेंटिंग कहते हैं. इसके बाद पॉलिश करके चमक दी जाती है. ये आइटम पूरी तरह वाशेबल होते हैं.

गोरखपुर हस्तशिल्प मेले में रखीं आकृतियां.
गोरखपुर हस्तशिल्प मेले में रखीं आकृतियां. (Photo Credit : ETV Bharat)

पूसाराम रामावत का कहना है कि आइटम में खासतौर पर गणेश भगवान, राम-सीता लक्ष्मण, राम दरबार, कछुआ, पेन स्टैंड, नाव, मछलियां, राजा-रानी की जोड़ी, प्रेमी युगल व दंपती के जोड़े, मजदूर, किसान समेत कई तरह के शोपीस बनाते हैं. आकृतियों के हिसाब से कीमत भी रखी गई है. सबसे कम मूल्य की आकृति ₹300 से शुरू है और अधिकतम 15 सौ रुपये प्रति पीस है. हस्तशिल्प मेले में पहुंचीं ग्राहक अमिता शुक्ला कलाकृतियों को देखकर काफी उत्साहित दिखीं. अमिता शुक्ला ने कहा कि लोहे के कबाड़ से बने आइटम अद्भुत हैं. बस्ती के अमरनाथ वर्मा ने पूसाराम के हुनर की काफी तारीफ की. अमरनाथ ने भगवान गणेश की आकृति खरीदी.

