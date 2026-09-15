गोरखपुर में गरजीं AISA की नेहा बोरा, कहा-आम लोगों के घर और रोजगार उजाड़ रही सरकार
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन विभिन्न शहरों और विश्वविद्यालयों में Gen-Z महाजुटान यात्रा का आयोजन कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 12:14 PM IST
गोरखपुर : ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के शहरों और विश्वविद्यालय में Gen -Z महाजुटान यात्रा अभियान की कड़ी में सोमवार को AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा गोरखपुर पहुंचीं. गोकुल अतिथ भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नेहा बोरा ने सीएम योगी, केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला.
AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम लोगों के घर और रोजगार प्रभावित हो रहे हैं. कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर बेहद चौंकाने वाला रहा है. पुराने मुकदमों का जिक्र करते हुए 1999 के महाराजगंज से जुड़े एक मामले में उस समय एक विवाद के बाद योगी आदित्यनाथ के काफिले से गोली चलने की घटना हुई थी, जिसमें पुलिसकर्मी सत्य प्रकाश यादव की मौत हुई थी.
नेहा बोरा ने वर्ष 2007 में गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक तनाव का जिक्र करते हुए तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी और उसके बाद की घटनाओं पर सवाल उठाए. आरोप लगाया कि उस वक्त हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर हिंसक गतिविधियां कीं.
नेहा बोरा ने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी के गठन के बाद संगठन से जुड़े लोगों पर दर्ज मुकदमों का भी उल्लेख किया. दावा किया कि अलग-अलग थानों में दंगा, सरकारी कर्मचारियों से मारपीट, धमकी और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामलों में मुकदमे दर्ज हैं. हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह के खिलाफ दर्ज 70 से अधिक मुकदमे दर्ज होने की बात कही.
नेहा बोरा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों और विश्वविद्यालयों में Gen-Z महाजुटान यात्रा पहुंच रही है. प्रयागराज से शुरू हुई यात्रा बनारस आजमगढ़ गोरखपुर होते हुए फैजाबाद के बाद लखनऊ जाएगी. उन्होंने छात्रों और युवाओं से इस अभियान से जुड़ने की अपील की. कहा कि यात्रा का उद्देश्य छात्रों और युवाओं की आवाज को मजबूती देना और शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय तथा लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करना है.
नेहा बोरा ने कहा कि ऐसी शिक्षा और रोजगार व्यवस्था, जो युवाओं की जरूरतों को पूरा नहीं करती, उसमें बदलाव के लिए छात्र और युवा सड़कों पर उतरेंगे तथा विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार तक से जवाब मांगेंगे.
कहा कि विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति और छात्रावास की समस्याएं हैं. छात्राओं के लिए अतिरिक्त छात्रावास, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधाओं की मांग लगातार उठ रही है. प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है. 2018 के बाद से भर्तियों को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं. TGT-PGT अभ्यर्थियों की मांगों की अनदेखी की जा रही है.
नेहा बोरा ने NTA के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं की व्यवस्था को खत्म करने की मांग भी उठाई. नई शिक्षा नीति पर आरोप लगाया कि इसके जरिए शिक्षा का निजीकरण बढ़ रहा है. सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं. फीस और सीटों में बदलाव किया जा रहा है तथा शिक्षा के बजट में भी कटौती की जा रही है.
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