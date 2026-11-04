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गोरक्ष मॉडल कैंटीन; यहां कम कीमत में मिल रहा भरपूर स्वाद वाला भोजन, आमदनी से महिलाएं भी हो रहीं मालामाल

गोरखपुर में गोरक्ष मॉडल कैंटीन. ( Photo Credit : ETV Bharat )

गोरखपुर : महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार की प्रेरणा कैंटीन योजना के तहत गोरखपुर में 'गोरक्ष मॉडल प्रेरणा कैंटीन' का संचालन शुरू हो गया है. इसका संचालन पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में है जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं. यह कैंटीन उन स्थानों पर खोला जा गया है जहां लोग शुद्ध और गुणवत्तायुक्त भोजन व खाने पीने की चीजों के लिए इधर-उधर भटकते हैं.

गोरखपुर में गोरक्ष मॉडल कैंटीन कान्सेप्ट पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat) भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना (एनआरएलएम) के तहत गोरखपुर जिला अस्पताल परिसर, विकास भवन जैसे कई स्थानों पर कैंटीन का संचालन शुरू हो चुका है. जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कैंटीन संचालन के लिए मुफ्त में स्थान उपलब्ध कराया जाता है. गोरखपुर के भीतर ऐसी एक दर्जन से अधिक कैंटीन खोले जाने की योजना है. इसका एस्टेब्लिशमेंट स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को करना होगा. व्यवसाय में कुल बचत का पांच प्रतिशत वार्षिक एनआरएलएम को कैंटीन के रखरखाव और अन्य जरूरत के लिए भुगतान करना है.