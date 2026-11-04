गोरक्ष मॉडल कैंटीन; यहां कम कीमत में मिल रहा भरपूर स्वाद वाला भोजन, आमदनी से महिलाएं भी हो रहीं मालामाल
पढ़ें प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता मुकेश पांडेय की विशेष खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 12:47 PM IST
गोरखपुर : महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार की प्रेरणा कैंटीन योजना के तहत गोरखपुर में 'गोरक्ष मॉडल प्रेरणा कैंटीन' का संचालन शुरू हो गया है. इसका संचालन पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में है जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं. यह कैंटीन उन स्थानों पर खोला जा गया है जहां लोग शुद्ध और गुणवत्तायुक्त भोजन व खाने पीने की चीजों के लिए इधर-उधर भटकते हैं.
भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना (एनआरएलएम) के तहत गोरखपुर जिला अस्पताल परिसर, विकास भवन जैसे कई स्थानों पर कैंटीन का संचालन शुरू हो चुका है. जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कैंटीन संचालन के लिए मुफ्त में स्थान उपलब्ध कराया जाता है. गोरखपुर के भीतर ऐसी एक दर्जन से अधिक कैंटीन खोले जाने की योजना है. इसका एस्टेब्लिशमेंट स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को करना होगा. व्यवसाय में कुल बचत का पांच प्रतिशत वार्षिक एनआरएलएम को कैंटीन के रखरखाव और अन्य जरूरत के लिए भुगतान करना है.
विकास भवन में पूजा गुप्ता और जिला अस्पताल के भीतर की कैंटीन का संचालन आराधना सिंह के नेतृत्व में हो रहा है. जहां करीब 66 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया है. इन्हें कैंटीन की होने वाली आय के हिसाब से पारिश्रमिक भी दी जा रही है. हालांकि यह सभी स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, लेकिन नेतृत्व समूह के मुखिया के पास है. इसलिए इन्हें एक निश्चित मानदेय ही दिया जा रहा है.
राष्ट्रीय आजीविका मिशन के परियोजना सहायक अभिषेक बताते हैं कि इस पहल से प्रदेश में लगभग 10000 से अधिक महिलाओं के आय में सुधार हुआ है. महिलाएं करीब ₹10000 से ज्यादा की आमदनी महीने कर रही हैं. सरकार का उद्देश्य महिलाओं को स्थाई रोजगार देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना. प्रदेश में लगभग अब तक करीब 2100 से अधिक प्रेरणा कैंटीन संचालित हैं. गोरखपुर में जल्दी ही जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के अलावा सीएचसी, पीएचसी और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी कैंटीन खुलेंगी.
कम लागत में अधिक मुनाफा : यह योजना कम लागत वाली भी है. ₹20000 से ₹50000 तक के निवेश पर कैंटीन शुरू की जा सकती है. अगर सरकारी मदद या सेल्फ हेल्प ग्रुप माध्यम से सहायता मिल जाए तो खर्च और कम हो जाता है. कैंटीन से जुड़ कर महिलाएं ₹10000 प्रतिमाह कमा सकती हैं. हालांकि बिक्री अच्छी होने पर महीने में ₹30000 तक की आमदनी हो सकती है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और यूपीसीडा मिलकर औद्योगिक क्षेत्र के आसपास भी प्रेरणा कैंटीन खोलने में मदद कर रहे हैं. साथ ही सरकार का फोकस महिलाओं को ट्रेनिंग लाइसेंस और बाजार उपलब्ध कराने पर है.
गोरखपुर में विकास भवन के कैंटीन संचालित करने वाली पूजा गुप्ता कहती हैं कि कैंटीन संचालन में मेहनत ज्यादा है. निवेश उसके हिसाब से किया जा रहा है. जिससे नुकसान कम हो और निवेश के अनुकूल आय हो सके. जिला अस्पताल की कैंटीन संचालिका आराधना सिंह कहती हैं कि फिलहाल इस कार्य से संतुष्ट हैं. उनके साथ कुछ और महिलाओं को जुड़ने का मौका मिला है. कुल मिलाकर कैंटीन से आय के द्वारा खुले हैं.
जिला अस्पताल में मौजूद तीमारदार दीपक मिश्रा ने बताया कि हमें बेहतर दाम में स्वच्छ और शुद्ध खान-पान की सुविधा मिल रही है. कैंटीन आने में कोई संकोच नहीं होता है. जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि सरकार की नीति महिलाओं का सशक्तिकरण करने की है. जिसके लिए अस्पताल परिसर में जगह उपलब्ध कराई गई है. कैंटीन संचालन में महिलाओं का भरपूर सहयोग और योगदान दिया जा रहा है.
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