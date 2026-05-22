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गोरखपुर जनता दर्शन; मुख्यमंत्री ने सुनीं 150 लोगों की फरियादें, बच्चों को बांटे चॉकलेट

गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में पहुंचे करीब 150 फरियादियों से मुलाकात की. मुख्यमंत्री एक-एक फरियादियों से मिले और उनकी समस्याएं सुनने के बाद समाधान के बाबत आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया. इस दौरान भूमि विवाद, मारपीट व इलाज संबंधी शिकायतें और गुहार लेकर फरियादी पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने सभी को समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया. इसके पहले मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री ने परिजनों के साथ आए बच्चों से मिल उन्हें प्यार-दुलार के साथ चॉकलेट भी दिए.

गोरखपुर जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Video Credit : ETV Bharat)



गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए शीघ्रता से समस्या समाधान के लिए निर्देशित किया. सीएम योगी ने कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए. हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी शीघ्रता से सहायता की जानी चाहिए. राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए.