नदियों में नहाते मिले तो पकड़ लेगी पुलिस! जिला प्रशासन ने तैनात किए आपदा मित्र, अब तक 27 किशोर गवां चुके हैं जान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद गोरखपुर जिला प्रशासन ने उठाया कदम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 10:50 AM IST
गोरखपुर : गोरखपुर नदियों का शहर है, क्योंकि गोरखपुर की सीमा से 6 नदियां गुजरती हैं, लेकिन यही नदियां गर्मी के दिनों में किशोर के लिए काल साबित होती हैं. बीते 1 अप्रैल से अब तक इन नदियों में 27 किशोरों की डूबने से मौत हो चुकी है. इन घटनाओं का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए. लिहाजा प्रशासन हरकत में आया और अब नदियों के किनारे आपदा मित्रों की तैनाती करने की योजना पर काम चल रहा है.
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने कुल 78 घाट चिन्हित किए हैं. जहां आपदा मित्रों की तैनाती की जाएगी. पहल गोरखपुर सदर तहसील से की गई है. यहां आपदा मित्रों ने कमान संभाल ली है. आपदा मित्र किशोरों एवं अन्य लोगों को नदी में स्नान करने से हिदायत दे रहे हैं. इसके अलावा घाटों पर डूब क्षेत्र होने का साइन बोर्ड भी लगाया जा रहा है. मछुआरों से संपर्क करके स्नान करने वालों को रोकने में मदद ली जा रही है.
आंकड़ों पर गौर किया जाए तो बीते 1 अप्रैल से अब तक करीब 27 किशोरों की नदी में डूबने से मौत हुई है. सबसे ज्यादा मौतें सदर तहसील क्षेत्र में हुई है. जिसमें 15 बच्चे अपनी जान नदी में डूबने से गवां चुके हैं. गोला क्षेत्र में पांच किशोरों की नदी में डूबने से मौत हुई. सहजनवा, चौरी चौरा, बांसगांव, कैंपियरगंज, तहसील के आंकड़े भी भयावह हैं. फिलहाल जिला प्रशासन इन स्थानों को चिन्हित करके आपदा मित्रों को जिम्मेदारी दे रहा है.
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जयप्रकाश ने बताया कि अप्रैल से लेकर अभी तक विभिन्न घटनाओं में 42 लोगों की मौत हुई है. इसमें आपदा में हुई मौतें भी शामिल हैं. इधर हाल में देखा गया कि नदियों में स्कूली बच्चे और किशोर जा रहे हैं. बच्चों और किशोरों के साथ होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए फिलहाल 6 जगह आपदा मित्रों को लगाया गया है. जो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं. अन्य चिन्हित स्थानों पर जल्द ही आपदा मित्र तैनात किए जाएंगे.
आपदा मित्र मनोज कुमार चौरसिया ने बताया कि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य आए दिन बढ़ती घटनाओं को रोकने का है. हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि नदी में न नहाएं. साथ ही मछुआरों को भी सतर्क कर रहे हैं कि वह नदी में बच्चों को स्नान न करने दें, अगर वे न मानें तो आपदा मित्र को सूचित करें. बड़े लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि नदी में स्नान करने से बचें.
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