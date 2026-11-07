गोरखपुर में दीपोत्सव के साथ महोत्सव की तैयारी में जुटा प्रशासन, कमिश्नर ने की समीक्षा
मंडलायुक्त इन्द्र विक्रम सिंह ने प्रस्तावित आयोजन स्थल चम्पा देवी पार्क का गुरुवार को अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 1:06 PM IST
गोरखपुर : गोरखपुर महोत्सव-2027 को भव्य, आकर्षक, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं. महोत्सव में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों और अन्य गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी क्रम में मंडलायुक्त इन्द्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को प्रस्तावित आयोजन स्थल चम्पा देवी पार्क का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया. इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की.
मंडलायुक्त ने आयोजन स्थल के ले-आउट से लेकर मुख्य मंच, विभिन्न प्रदर्शनियों, पुस्तक मेले, व्यावसायिक स्टॉल और फूड कोर्ट के लिए प्रस्तावित स्थानों का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प, कृषि एवं विज्ञान प्रदर्शनी के लिए चिह्नित किए जाने वाले स्थलों की जानकारी ली.
मंडलायुक्त ने कहा कि महोत्सव में आने वाले लोगों को एक ही परिसर में संस्कृति, कला, साहित्य, विज्ञान, कृषि और आधुनिक तकनीक से जुड़ी गतिविधियों को देखने और समझने का अवसर मिलना चाहिए. इसके लिए सभी प्रदर्शनियों और स्टॉलों का ले-आउट इस प्रकार तैयार किया जाए, जिससे लोगों को आवागमन में असुविधा न हो और प्रत्येक गतिविधि तक आसानी से पहुंचा जा सके.
महोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए मंडलायुक्त ने जनसुविधाओं और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया. उन्होंने नगर आयुक्त अजय जैन को निर्देश दिया कि चम्पा देवी पार्क सहित रामगढ़ताल के आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए. आयोजन स्थल पर पर्याप्त संख्या में मोबाइल टॉयलेट, पेयजल टैंकर और डस्टबिन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
मंडलायुक्त ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव जनपद की सांस्कृतिक विरासत, कला, साहित्य, लोक परंपराओं और विकास की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच है. इसमें गोरखपुर के अलावा आसपास के जनपदों और क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. ऐसे में आयोजन की प्रत्येक व्यवस्था पहले से सुनिश्चित होनी चाहिए. संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभाएं.
भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी मंडलायुक्त ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. उन्होंने वीआईपी और आम जनता के लिए अलग-अलग प्रवेश एवं निकास द्वार सुनिश्चित करने को कहा. पार्किंग स्थल निर्धारित करने, अनावश्यक जाम से निपटने के साथ महोत्सव परिसर को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखने के निर्देश दिए हैं.
चम्पा देवी पार्क के निरीक्षण के बाद मंडलायुक्त इन्द्र विक्रम सिंह ने वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला एवं क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, तारामंडल का भी स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान परिसर में निर्माणाधीन साइंस पार्क की अद्यतन स्थिति, नक्षत्रशाला के नवीनीकरण कार्यों की प्रगति और खगोल विज्ञान दीर्घा का जायजा लिया. मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी निर्माण एवं विकास कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं. निरीक्षण के दौरान गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल, नगर आयुक्त अजय जैन, उप निदेशक पर्यटन राजेन्द्र यादव, मुख्य अभियंता गोरखपुर विकास प्राधिकरण किशन सिंह, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता यू.पी. सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे.
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