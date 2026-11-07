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गोरखपुर में दीपोत्सव के साथ महोत्सव की तैयारी में जुटा प्रशासन, कमिश्नर ने की समीक्षा

अधिकारियों के साथ बैठक करते मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह. ( Photo Credit : ETV Bharat )

गोरखपुर : गोरखपुर महोत्सव-2027 को भव्य, आकर्षक, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं. महोत्सव में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों और अन्य गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी क्रम में मंडलायुक्त इन्द्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को प्रस्तावित आयोजन स्थल चम्पा देवी पार्क का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया. इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की.

म्पा देवी पार्क का निरीक्षण करते मंडलायुक्त व अन्य (Photo Credit : ETV Bharat) मंडलायुक्त ने आयोजन स्थल के ले-आउट से लेकर मुख्य मंच, विभिन्न प्रदर्शनियों, पुस्तक मेले, व्यावसायिक स्टॉल और फूड कोर्ट के लिए प्रस्तावित स्थानों का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प, कृषि एवं विज्ञान प्रदर्शनी के लिए चिह्नित किए जाने वाले स्थलों की जानकारी ली.