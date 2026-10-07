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गोरखपुर-गोंडा रेल खंड पर नॉन-इंटरलॉक काम: 10 से 12 अक्टूबर तक कई ट्रेनें रद्द, कई के बदले रूट

रेलवे के यात्रियों के लिए जरूरी खबर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. लखनऊ मंडल के गोरखपुर-गोंडा रेल खंड पर ऑटोमेटिक सिगनलिंग की कमीशनिंग का काम तेजी से चल रहा है. स्वामी नारायन छपिया, मसकनवा, लखपतनगर और मनकापुर स्टेशनों के बीच नॉन-इंटरलॉक काम होना तय हुआ है. इस वजह से 10, 11 और 12 अक्टूबर को कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहने वाला है.