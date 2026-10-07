गोरखपुर-गोंडा रेल खंड पर नॉन-इंटरलॉक काम: 10 से 12 अक्टूबर तक कई ट्रेनें रद्द, कई के बदले रूट
गोरखपुर-गोंडा रेल खंड पर ऑटोमेटिक-सिगनलिंग का काम चलने के कारण 10 से 12 अक्टूबर तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कई के रूट बदले गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 9:40 PM IST
लखनऊ: उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. लखनऊ मंडल के गोरखपुर-गोंडा रेल खंड पर ऑटोमेटिक सिगनलिंग की कमीशनिंग का काम तेजी से चल रहा है. स्वामी नारायन छपिया, मसकनवा, लखपतनगर और मनकापुर स्टेशनों के बीच नॉन-इंटरलॉक काम होना तय हुआ है. इस वजह से 10, 11 और 12 अक्टूबर को कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहने वाला है.
यह प्रमुख ट्रेनें रहेंगी पूरी तरह निरस्त: 10 और 11 अक्टूबर को अयोध्या कैंट-मनकापुर और मनकापुर-अयोध्या धाम मेमू गाड़ियां पूरी तरह निरस्त रहेंगी. इसके अलावा गोरखपुर-गोंडा सवारी गाड़ी 10 और 11 अक्टूबर को नहीं चलेगी. गोंडा-गोरखपुर और गोंडा-सीतापुर सिटी सवारी गाड़ी भी 11 और 12 अक्टूबर को रद्द कर दी गई है. गोरखपुर-बढ़नी, नकहा जंगल-नौतनवा और भटनी-अयोध्या धाम मेमू गाड़ियों का संचालन भी इन तारीखों में बंद रहेगा.
वंदे भारत समेत कई एक्सप्रेस ट्रेनों का बदला रूट: काम के चलते कई लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है. लोकमान्य तिलक-गोरखपुर, यशवंतपुर-गोरखपुर और दिल्ली-सीतामढ़ी एक्सप्रेस गोंडा-बढ़नी के रास्ते चलेंगी. गोरखपुर-प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस 11 अक्टूबर को मनकापुर-गोंडा-बाराबंकी होकर गुजरेगी, जिससे यह अयोध्या धाम नहीं जाएगी. वहीं दरभंगा-नई दिल्ली, आनन्द विहार-मुजफ्फरपुर और बांद्रा-गोरखपुर एक्सप्रेस का रास्ता भी बदला गया है.
शॉर्ट टर्मिनेशन और देरी से चलने वाली गाड़ियां: वाराणसी-नेपालगंज रोड एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को नेपालगंज की जगह केवल अयोध्या धाम तक ही जाएगी. प्रयागराज संगम-मनकापुर और प्रयागराज संगम-बस्ती एक्सप्रेस को भी अयोध्या कैंट पर ही रोक दिया जाएगा. पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस रास्ते में 135 मिनट और बांद्रा-गोरखपुर एक्सप्रेस 180 मिनट रोककर चलाई जाएगी. ऐसे में स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन का शेड्यूल एक बार जरूर चेक कर लें.
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