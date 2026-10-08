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कानपुर से गुजरेंगी ये 11 प्रमुख ट्रेनें: गोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर काम के चलते 8 से 10 अक्टूबर तक बदला रूट

139 हेल्पलाइन या ऐप का इस्तेमाल करने की अपील. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: अगर आप अगले दो से तीन दिनों में रेलवे से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर स्वामी नारायण छपिया, मस्कनवा, लखपतनगर और मनकापुर स्टेशनों के बीच ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम चालू करने का काम शुरू किया जा रहा है. इस नॉन-इंटर लॉकिंग काम के चलते रेलवे प्रशासन ने कई प्रमुख एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के रूट में फेरबदल किया है. राहत की बात यह है कि ये सभी प्रभावित ट्रेनें अपने बदले हुए रास्ते के तहत कानपुर सेंट्रल स्टेशन से होकर ही गुजरेंगी.

8 से 10 अक्टूबर के बीच बदला रहेगा रूट: उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैक पर सिग्नलिंग सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए यह ब्लॉक लिया गया है. इसके चलते लोकमान्य तिलक टर्मिनस, गोरखपुर, दरभंगा, दिल्ली, आनंद विहार और कटिहार की तरफ से आने-जाने वाली 11 मुख्य ट्रेनों को 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच डायवर्टेड रूट से चलाया जाएगा. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि काम पूरा होते ही सभी ट्रेनों का संचालन फिर से अपने तय समय और पुराने रास्ते पर बहाल कर दिया जाएगा.

कानपुर होकर गुजरेंगी ये 11 ट्रेनें: बदले हुए रास्ते से चलने वाली ट्रेनों की सूची में 8 अक्टूबर को यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस (15024) शामिल है. 9 अक्टूबर को चार्लापल्ली-गोरखपुर एक्सप्रेस (22075) भी नए रूट से चलेगी. वहीं 10 अक्टूबर को लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर (20103), दरभंगा-नई दिल्ली (12565), दिल्ली-सीतामढ़ी (14048), आनंद विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर (12558), बरौनी-नई दिल्ली (02563), दरभंगा-दिल्ली (02569), दिल्ली-दरभंगा (02570), दिल्ली-बरौनी एक्सप्रेस (02564) और कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस (15707) कानपुर होकर ही अपनी आगे की यात्रा पूरी करेंगी.