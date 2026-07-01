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गीता प्रेस का इनोवेशन: रोमन स्क्रिप्ट के साथ आ रही है श्रीमद्भगवद्गीता, देवनागरी न जानने वाले भी कर सकेंगे श्लोकों का शुद्ध उच्चारण

इससे श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन सभी के लिए आसान हो सकेगा. इस ग्रंथ में प्रत्येक श्लोक को क्रमवार चार भागों में प्रस्तुत किया जाएगा.

गोरखपुर: गीता प्रेस अपने प्रशासन के 100 वर्ष से अधिक के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए श्रीमद्भगवद्गीता का त्रिभाषी संस्करण प्रकाशित करने जा रहा है. इस विशेष संस्करण में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं को एक ही ग्रंथ में समाहित किया जाएगा.

देवनागरी न जानने वालों के लिए भी आसानी: सबसे पहले संस्कृत का मूल श्लोक, उसके नीचे श्लोक का रोमन स्क्रिप्ट, फिर उसका हिंदी भावार्थ और अंत में अंग्रेजी अनुवाद दिया जाएगा. इससे देवनागरी न जानने वाले पाठक भी श्लोक का सही उच्चारण कर सकेंगे और उसका अर्थ अपनी सुविधा की भाषा में समझ सकेंगे. गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी ने बताया कि संस्थान पहले से ही गीता के अनेक संस्करण प्रकाशित करता रहा है. विभिन्न विद्वानों की टीकाओं सहित कई महत्वपूर्ण संस्करण उपलब्ध हैं और गीता का प्रकाशन 15 भाषाओं में किया जाता है.

अब एक ही पुस्तक में पढ़ें संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में भगवद्गीता. (Photo Credit: ETV Bharat)

युवा पीढ़ी और प्रवासियों को मिलेगा लाभ: हालांकि अब समय की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा संस्करण तैयार किया गया है, जो एक ही पुस्तक में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों का समन्वय प्रस्तुत करेगा. उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी, विशेषकर कॉन्वेंट शिक्षा प्राप्त छात्र-छात्राएं, अंग्रेजी अधिक पढ़ते हैं, जबकि उनकी हिंदी अपेक्षाकृत कमजोर होती जा रही है. वहीं, दक्षिण भारत और विदेशों में रहने वाले सनातन धर्म से जुड़े अनेक परिवारों के बच्चों के लिए भी देवनागरी पढ़ना सहज नहीं होता. ऐसे पाठकों को ध्यान में रखकर यह त्रिभाषी संस्करण तैयार किया जा रहा है, ताकि एक ही परिवार के सभी सदस्य अपनी सुविधा के अनुसार गीता का अध्ययन कर सकें.

एक ही ग्रंथ में मिलेगी संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी. (Photo Credit: ETV Bharat)

आकर्षक आर्ट पेपर और चुनिंदा चित्र: यह पुस्तक उच्च गुणवत्ता वाले आर्ट पेपर पर प्रकाशित होगी तथा इसमें प्रसंगानुकूल चुनिंदा चित्र भी शामिल किए जाएंगे, जिससे इसकी प्रस्तुति अधिक आकर्षक और टिकाऊ बनेगी. गीता प्रेस के प्रबंधन के मुताबिक नई प्रकाशित होने वाली श्रीमद्भगवद्गीता का अंतिम मूल्य अभी तय नहीं हुआ है. उम्मीद है कि यह विशेष त्रिभाषी संस्करण अगले महीने तक पाठकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा. संस्थान को विश्वास है कि देश और विदेश के पाठकों, विशेषकर युवा वर्ग, के बीच इस संस्करण को व्यापक सराहना मिलेगी. गीता प्रेस लगातार धर्म ग्रंथों का प्रकाशन नए तौर-तरीकों से करने का नवाचार करता रहता है, जिससे पाठकों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है.

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