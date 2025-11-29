गीडा स्थापना दिवस; सीएम योगी आज करेंगे उद्घाटन, तीन मुख्यमंत्रियों के प्रयास से मिली गोरखपुर को बड़ी पहचान

ETV Bharat / state

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना का गजट 30 नंबर 1989 को जारी हुआ था.

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण.
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 10:37 AM IST

3 Min Read
गोरखपुर : गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) का स्थापना दिवस का 30 नवंबर को है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व संध्या (29 नवंबर) को तीन दिवसीय समारोह की शुरुआत करेंगे. गीडा की स्थापना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तीन मुख्यमंत्रियों का खासा योगदान रहा. गीडा की स्थापना में संघर्ष को लेकर ईटीवी भारत ने इंजीनियर सुरेन्द्र अग्रवाल से खास जानकारी हासिल की. पढ़ें विस्तृत खबर...

गीडा स्थापना दिवस को लेकर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

मौजूदा समय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण उद्योगों की स्थापना के साथ कई बड़े औद्योगिक घरानों को यहां प्लांट लगाने के लिए आकर्षित कर रहा है. फिलवक्त यहां रिलायंस, अडानी, पेप्सी, कोका कोला, गैलेंट जैसे बड़े औद्योगिक समूहों ने निवेश किया है. इन उपलब्धियां के बीच में गीडा की स्थापना और विकास में इंजीनियर सुरेंद्र अग्रवाल का अहम रोल रहा है. 1971 में रुड़की से केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद सुरेंद्र अग्रवाल ने गोरखपुर में औद्योगिक विकास की नींव रखी जो आगे चल कर गीडा के रूप में साकार हुई.

गीडा स्थापना दिवस;
गीडा स्थापना दिवस. फाइल फोटो (Photo Credit : ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत में सुरेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 1974 में पेंट फैक्ट्री खोलकर 50 लोगों को रोजगार से जोड़ा. इसके बाद अपने उद्योग के साथ अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए प्रयास शुरू किया. 1980 में नोएडा के गठन के बाद 30 नंबर 1989 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने गोरखपुर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना का गजट जारी कर दिया. हालांकि इसके पहले 11 दिसंबर 1988 को ही एनडी तिवारी ने गोरखपुर के धुरियापार चीनी मिल के उद्घाटन के अवसर पर गोरखपुर सांसद मदन पांडे के प्रस्ताव पर गीडा की स्थापना की घोषणा कर दी थी. आज सजनवा क्षेत्र में 1000 छोटे-बड़े उद्योगों का बड़ा जाल है.

सुरेंद्र अग्रवाल बताते हैं कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह का भी सहयोग रहा. हालांकि स्वर्णिम काल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने पर साबित हुआ. योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गीडा में लैंड बैंक बढ़ाने में कामयाबी हासिल की. नतीजतन सहजनवा में विस्तार करने के साथ धुरियापार क्षेत्र में नया इंडस्ट्रियल क्षेत्र विकसित हो गया है. धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप को 6876 एकड़ में विकसित किया जा रहा है.



गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अनुज मलिक के अनुसार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के औद्योगिक सेक्टर एस-5 में दो बड़े निवेशकों को जमीन आवंटित कर दी गई है. टाउनशिप में एक अन्य बड़े निवेशक ने भी जमीन पसंद कर ली है. अडानी समूह ने सीमेंट की यूनिट के लिए 46.63 एकड़, श्रेयश डिस्टिलरी-एनर्जी लिमिटेड ने 60.48 एकड़ भूमि आवंटित कराई है. इन दोनों भूमि आवंटन के सापेक्ष 4200 करोड़ रुपये का निवेश आना और 6500 लोगों के लिए रोजगार सृजन प्रस्तावित है. इसके अलावा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने 300 करोड़ रुपये के निवेश से कैम्पा कोला कोल्ड ड्रिंक ब्रांड की यूनिट लगाने के लिए करीब 50 एकड़ जमीन पसंद की है.

