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गोरखपुर को मिला हाईटेक साइबर थाना, अब डिजिटल ठगों की खैर नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 अप्रैल 2025 को किया था भवन का शिलान्यास

गोरखपुर को मिला हाईटेक साइबर थाना
गोरखपुर को मिला हाईटेक साइबर थाना (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2026 at 4:07 PM IST

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गोरखपुर: साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और पीड़ितों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गोरखपुर पुलिस को नया प्रशासनिक भवन मिल गया है. चरगांवा में 4.88 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भवन का शुक्रवार को एडीज राम कुमार ने उद्घाटन किया.

एडीजी ने नए भवन का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध तमाम सुविधाओं का जायजा लिया. इस मौके पर डीआईजी रेंज एस. चन्नप्पा, एसएसपी डॉ. कौस्तुभ, एसपी उत्तरी राजेश गुनावत, एसपी क्राइम अयोध्या प्रसाद सिंह, एसपी सिटी निमिष पाटील, सीओ कैंट अरुण कुमार, एस सीओ गोरखनाथ रवि सिंह, प्रतिसार निरीक्षक अभिचल पांडेय सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.

योगी आदित्यनाथ ने 19 अप्रैल 2025 को किया था भवन का शिलान्यास
योगी आदित्यनाथ ने 19 अप्रैल 2025 को किया था भवन का शिलान्यास (Photo Credit; ETV Bharat)
उद्घाटन के बाद एडीजी ने कहा कि चरगांवा में तैयार नया भवन साइबर अपराधों की निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. अब तक साइबर थाना पुलिस लाइन के पास स्थायी भवन नही था. सीमित जगह और संसाधनों के कारण पुलिसकर्मियों को कामकाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. अब नए प्रशासनिक भवन में स्थानांतरित होने से साइबर अपराध की शिकायतें सुनने, उनकी जांच-पड़ताल करने और संबंधित मामलों में कार्रवाई करने में सहूलियत होगी.
उद्घाटन से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर
उद्घाटन से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर (Photo Credit; ETV Bharat)

नए भवन में बुधवार से ही कामकाज शुरू हो गया था. फरियादियों की शिकायतें सुनने के साथ ही मामलों की जांच-पड़ताल भी की जा रही है. चरगांवा में नए भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने 19 अप्रैल 2025 को किया था. इसके बाद निर्माण कार्य पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने 14 जून 2026 को इसका लोकार्पण किया था. अब एडीजी जोन राम कुमार ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना और उद्घाटन की औपचारिकता पूरी की है.

एडीजी ने नए भवन का निरीक्षण किया
एडीजी ने नए भवन का निरीक्षण किया (Photo Credit; ETV Bharat)
साइबर थाने में वर्तमान में चार निरीक्षक, सात उपनिरीक्षक और महिला पुलिसकर्मियों सहित 14 सिपाही तैनात हैं. यह टीम साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों की जांच, साक्ष्य जुटाने और मामलों में आवश्यक पुलिस कार्रवाई का काम करती है. ऑनलाइन ठगी, बैंक खातों से धोखाधड़ी और अन्य डिजिटल अपराधों से जुड़े मामलों में समय पर शिकायत दर्ज कराना तथा साक्ष्यों की जांच करना महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में नए भवन में बेहतर कार्यस्थल और जरूरी सुविधाएं मिलने से पुलिसकर्मियों को अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहूलियत मिलेगी.

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