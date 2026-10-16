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गोरखपुर को मिला हाईटेक साइबर थाना, अब डिजिटल ठगों की खैर नहीं

गोरखपुर को मिला हाईटेक साइबर थाना ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और पीड़ितों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गोरखपुर पुलिस को नया प्रशासनिक भवन मिल गया है. चरगांवा में 4.88 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भवन का शुक्रवार को एडीज राम कुमार ने उद्घाटन किया.

एडीजी ने नए भवन का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध तमाम सुविधाओं का जायजा लिया. इस मौके पर डीआईजी रेंज एस. चन्नप्पा, एसएसपी डॉ. कौस्तुभ, एसपी उत्तरी राजेश गुनावत, एसपी क्राइम अयोध्या प्रसाद सिंह, एसपी सिटी निमिष पाटील, सीओ कैंट अरुण कुमार, एस सीओ गोरखनाथ रवि सिंह, प्रतिसार निरीक्षक अभिचल पांडेय सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.

योगी आदित्यनाथ ने 19 अप्रैल 2025 को किया था भवन का शिलान्यास (Photo Credit; ETV Bharat) उद्घाटन के बाद एडीजी ने कहा कि चरगांवा में तैयार नया भवन साइबर अपराधों की निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. अब तक साइबर थाना पुलिस लाइन के पास स्थायी भवन नही था. सीमित जगह और संसाधनों के कारण पुलिसकर्मियों को कामकाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. अब नए प्रशासनिक भवन में स्थानांतरित होने से साइबर अपराध की शिकायतें सुनने, उनकी जांच-पड़ताल करने और संबंधित मामलों में कार्रवाई करने में सहूलियत होगी. उद्घाटन से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर (Photo Credit; ETV Bharat)