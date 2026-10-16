गोरखपुर को मिला हाईटेक साइबर थाना, अब डिजिटल ठगों की खैर नहीं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 अप्रैल 2025 को किया था भवन का शिलान्यास
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 4:07 PM IST
गोरखपुर: साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और पीड़ितों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गोरखपुर पुलिस को नया प्रशासनिक भवन मिल गया है. चरगांवा में 4.88 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भवन का शुक्रवार को एडीज राम कुमार ने उद्घाटन किया.
एडीजी ने नए भवन का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध तमाम सुविधाओं का जायजा लिया. इस मौके पर डीआईजी रेंज एस. चन्नप्पा, एसएसपी डॉ. कौस्तुभ, एसपी उत्तरी राजेश गुनावत, एसपी क्राइम अयोध्या प्रसाद सिंह, एसपी सिटी निमिष पाटील, सीओ कैंट अरुण कुमार, एस सीओ गोरखनाथ रवि सिंह, प्रतिसार निरीक्षक अभिचल पांडेय सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.
नए भवन में बुधवार से ही कामकाज शुरू हो गया था. फरियादियों की शिकायतें सुनने के साथ ही मामलों की जांच-पड़ताल भी की जा रही है. चरगांवा में नए भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने 19 अप्रैल 2025 को किया था. इसके बाद निर्माण कार्य पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने 14 जून 2026 को इसका लोकार्पण किया था. अब एडीजी जोन राम कुमार ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना और उद्घाटन की औपचारिकता पूरी की है.
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