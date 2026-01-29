ETV Bharat / state

गोरखपुर के नए GDA प्रोजेक्ट से लोगों की नीद हराम, हिल गई घरों की नींव, चिटक गई हैं दीवारें

जीडीए की बहुमंजिली योजना से दर्जनों परिवारों के समक्ष बड़ा संकट. ( ETV Bharat )

वहीं इस स्थिति को देखने के बाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के भी होश उड़ गए. उन्होंने इसके निदान के लिए दिल्ली से एक्सपर्ट कमेटी को बुलाया है. फिलहाल समस्या को दूर करने के लिए नई रिटेनिंग वॉल को बनाए जाने का एक्सपर्ट ने सुझाव दिया है और इस पर काम भी शुरू हो गया है. हालांकि अब भी जिनके मकान में दरारें आईं हैं.

इन लोगों ने इस मामले में गोरखपुर विकास प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराते हुए मकानों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है. लोगों का कहना हैं कि मकान में दरार पड़ने की स्थिति इसलिए बनाई है, क्योंकि ग्रीनवुड अपार्टमेंट को जो बेसमेंट बनाया जा रहा है, उसके लिए जब खुदाई हुई, तो मकान से सटी हुई मिट्टी गिरने लगी. जो पिलर बनाए गए थे, वह टूट गए. इससे गौतम बिहार के निवासियों के अंदर और डर भर गया है. उन्होंने इस समस्या से निदान के लिए विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से गुहार लगाई है.

GDA के नए प्रोजेक्ट से चिटक रही हैं बगल के घरों की दीवारें. (ETV Bharat)

गोरखपुर विकास प्राधिकरण की निर्माणाधीन "ग्रीनवुड अपार्टमेंट परियोजना" की वजह से इसके पड़ोस में पहले से ही बसाई गई, गोरखपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना के गौतम बिहार फेज एक मकानों में गंभीर दरारें पड़ गई हैं. इससे इसमें रहने वाले लोगों की नींद हराम है.

गोरखपुर: गोरखपुर में जीडीए की एक बहुमंजिली योजना के निर्माण से उसके बगल में पहले से बस चुके लोगों के लिए मुसीबत आ गई है. करीब दो दर्जन से अधिक घरों के लोगों में यह डर का कारण बन गई है.

इस हालात से वे दहशत में हैं और यह चाहते हैं कि, उन्हें पूरी तरह से इसके बारे में निश्चिन्त किया जाए, ताकि भविष्य में भूकंप आदि आने की समस्या में उनके मकानों को कोई क्षति न हो.

ग्रीनवुड अपार्टमेंट में कुल पांच टावरों का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है. इस स्थिति के सामने आने के बाद प्राधिकरण के सचिव पुष्पराज सिंह और प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह, अधिशासी अभियंता राज बहादुर सिंह सहित अन्य अभियंताओं ने स्थल का जायजा लिया था.

इन लोगों ने पीड़ित कॉलोनी वासियों से मुलाकात कर उन्हें स्पष्ट किया था कि चिंता की कोई बात नहीं है, जो समस्या है, उसका समाधान प्राधिकरण करेगा और आपको सुरक्षित माहौल देगा.

सचिव ने कहा कि जो दीवार से सटी हुई मिट्टी गिरी है. उसकी जगह सेंड बैग लगाकर उसकी भराई का कार्य किया जाएगा. इसके साथ ही निर्माण कार्य को पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य करने और विशेष ध्यान देने की भी निर्देश दे दिए गए हैं, जो मिट्टी के दबाव की वजह से रिटेनिंग वॉल टूटी थी उसके निर्माण को भी शुरू कर दिया गया है.

इस बीच ग्रीनवुड अपार्टमेंट के जिन टावरों का निर्माण चल रहा है उसमें बेसमेंट का निर्माण तो हो ही रहा है टावर ए में बेसमेंट की छत भी पड़ चुकी है. जबकि टावर बी और ई की छत पूरी हो चुकी है.

मकान में दरार आने से प्रभावित महावीर शर्मा और संजय सिंह, आनंद प्रकाश दीक्षित, जी के गुप्ता, कृष्ण मोहन मिश्रा, आर एस यादव, एसपी लाल, ज्ञानेंद्र सिंह डॉक्टर शिवाजी सिंह राजेंद्र शर्मा ने कहा कि उन्हें तब तक नींद नहीं आएगी जब तक ग्रीन भूत अपार्टमेंट का रिटेनिंग वॉल बन नहीं जाता. इसके साथ ही मिट्टी के सरकने और दरकने का सिलसिला रुक नहीं जाता.

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है लेकिन भविष्य में कोई भी दिक्कत होगी तो GDA ही इसके लिए जिम्मेदार होगा.



