गोरखपुर: जीडीए का डिफॉल्टरों को संपत्ति बचाने का एक और मौका, एक मुश्त समाधान योजना का दे रहा अवसर
GDA ऐसे आवंटियों को एक अवसर भी देने जा रहा है, जिसकी तिथि उसने अप्रैल माह की 18 नवंबर को निर्धारित कर रखी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 2:38 PM IST
गोरखपुर: वर्षों से जीडीए (Gorakhpur development authority) की संपत्ति आवंटित कराकर उसका उपयोग करने वाले ऐसे उन आवंटियों को, गोरखपुर विकास प्राधिकरण अब चेतावनी देने जा रहा है, जो करोड़ों के बकायदार हो चुके हैं.
ये लोग कई बार नोटिस देने के बाद भी बकाया नहीं जमा कर रहे थे. GDA ऐसे आवंटियों को एक अवसर भी देने जा रहा है, जिसकी तिथि उसने 18 अप्रैल को निर्धारित कर रखी है.
इसके लिए OTS (one time settlement) योजना के तहत GDA ऐसे आवंटियों को राहत देने जा रहा है, जो बकाया नहीं जमा कर रहे है. समय पर बकाया जमा करने वालो से दंडात्मक ब्याज की वसूली भी GDA नहीं करेगा.
यही नहीं इस तिथि पर जो भी आवंटी इस योजना ने पंजीकृत होकर बकाया भुगतान का प्रपत्र भर देगा, उसे आसान किस्तों में बकाया भुगतान की सुविधा भी मिलेगी. इसके लिए घोषित तिथि के तय समय सीमा में आवेदन करना होगा,
इस सुविधा का भी कोई लाभ नहीं उठाता है, तो आगे उसे न तो कोई छूट मिलेगी और न ही वह अपन सम्पति बचा पाएगा. ऐसे आवंटियों की संख्या सोलह सौ के करीब है, जिन पर 60 करोड़ से अधिक का बकाया है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 39 योजनाओं के डिफॉल्टरों को इस योजना का लाभ मिलेगा.
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम-2026 का शासनादेश जारी होने के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्र की 39 परियोजनाओं के 1600 आवंटियों को इसका लाभ दिलाने की कोशिश में है, जो उसके बकायेदार हैं और जिनसे बकाया वसूलना उसके लिए सिर दर्द बन चुका है.
अप्रैल माह में इसकी तिथि निर्धारित करने के साथ ऐसे आवंटियों को GDA नोटिस भी जारी करेगा. इनके ऊपर जो करीब 60 करोड रुपए बकाया है, उसमें 43 करोड़ मूल धनराशि और 17 करोड़ से ज्यादा ब्याज़ की रकम है. इसमें आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत, स्कूल, सहकारी आवास समितियां और मानचित्र डिफाल्टर भी शामिल हैं.
गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह कहते हैं कि यह संपत्तियां चाहे आवंटन प्रक्रिया के जरिए ली गई हों या फिर नीलामी से सभी इसके दायरे में आयेंगे. जिन पर 50 लाख रुपया बकाया है, उन्हें एक माह के भीतर दो तिहाई रकम चुकानी होगी. शेष रकम को तीन मासिक किस्तों में चुकाना पड़ेगा. ऐसा नहीं कर पाने वालों का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा.
50 लाख से अधिक से बकाएदार को एक माह के भीतर एक तिहाई जमा करना होगा, बाकी पैसे को छह माह के भीतर द्विमासिक किस्त के आधार पर तीन बार में जमा करना ही होगा.
उन्होंने कहा कि ऐसे ही और भी नियम इस योजना के तहत बनाए गए हैं. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा कि लोगों को आवास सुविधा मिले इसके लिए प्राधिकरण कार्य कर रहा है, लेकिन जो लोग किसी अन्य विचार से संपत्तियों को फंसा कर रखे हैं. उनके लिए यह योजना है या तो वह इसे लें अन्यथा खाली करें. जिसे दूसरों को आवंटित किया जा सके.
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा कि जो नियम बनाए गए हैं भुगतान के उसमें अगर आवंटी भुगतान करता है, तो उसे तीन प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जाएगी.
उन्होंने कुछ प्रमुख परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 'प्रधानमंत्री आवास योजना' मानबेला की बात करें तो इसमें 923 से अधिक आवंटी ऐसे हैं जो जिन्होंने करीब 14 करोड़ रुपया अभी तक जमा नहीं किया है.
सूर्य विहार कॉलोनी के 221 आवंटियो के ऊपर करीब 12 करोड़, लोहिया एनक्लेव फेज- 2 में तीस आवटियों पर तीन करोड रुपए और राप्ती नगर विस्तार में 29 आवंटियों पर करीब साढ़े तीन करोड़, यशोधरा कुंज में 45 आवंटियों का करीब 4 करोड़ रुपया, आश्रयहीन योजना में 152 आवंतियों पर 5 करोड़ से अधिक का बकाया है, ऐसे ही कुछ और योजनाएं भी हैं.
उन्होंने कहा कि 18 अप्रैल से शुरू होने वाली योजना को लेकर अप्रैल माह में प्रचार प्रसार भी किया जाएगा. फिर भी लोग इसका लाभ नहीं उठाते हैं, तो वह अपने संपत्ति से हाथ से धोने के लिए तैयार रहें.