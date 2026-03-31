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गोरखपुर: जीडीए का डिफॉल्टरों को संपत्ति बचाने का एक और मौका, एक मुश्त समाधान योजना का दे रहा अवसर

जीडीए का डिफॉल्टरों को संपत्ति बचाने का एक और मौका. ( ETV BHARAT )

गोरखपुर: वर्षों से जीडीए (Gorakhpur development authority) की संपत्ति आवंटित कराकर उसका उपयोग करने वाले ऐसे उन आवंटियों को, गोरखपुर विकास प्राधिकरण अब चेतावनी देने जा रहा है, जो करोड़ों के बकायदार हो चुके हैं. ये लोग कई बार नोटिस देने के बाद भी बकाया नहीं जमा कर रहे थे. GDA ऐसे आवंटियों को एक अवसर भी देने जा रहा है, जिसकी तिथि उसने 18 अप्रैल को निर्धारित कर रखी है. इसके लिए OTS (one time settlement) योजना के तहत GDA ऐसे आवंटियों को राहत देने जा रहा है, जो बकाया नहीं जमा कर रहे है. समय पर बकाया जमा करने वालो से दंडात्मक ब्याज की वसूली भी GDA नहीं करेगा. यही नहीं इस तिथि पर जो भी आवंटी इस योजना ने पंजीकृत होकर बकाया भुगतान का प्रपत्र भर देगा, उसे आसान किस्तों में बकाया भुगतान की सुविधा भी मिलेगी. इसके लिए घोषित तिथि के तय समय सीमा में आवेदन करना होगा, इस सुविधा का भी कोई लाभ नहीं उठाता है, तो आगे उसे न तो कोई छूट मिलेगी और न ही वह अपन सम्पति बचा पाएगा. ऐसे आवंटियों की संख्या सोलह सौ के करीब है, जिन पर 60 करोड़ से अधिक का बकाया है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 39 योजनाओं के डिफॉल्टरों को इस योजना का लाभ मिलेगा. वन टाइम सेटलमेंट स्कीम-2026 का शासनादेश जारी होने के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्र की 39 परियोजनाओं के 1600 आवंटियों को इसका लाभ दिलाने की कोशिश में है, जो उसके बकायेदार हैं और जिनसे बकाया वसूलना उसके लिए सिर दर्द बन चुका है. अप्रैल माह में इसकी तिथि निर्धारित करने के साथ ऐसे आवंटियों को GDA नोटिस भी जारी करेगा. इनके ऊपर जो करीब 60 करोड रुपए बकाया है, उसमें 43 करोड़ मूल धनराशि और 17 करोड़ से ज्यादा ब्याज़ की रकम है. इसमें आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत, स्कूल, सहकारी आवास समितियां और मानचित्र डिफाल्टर भी शामिल हैं.