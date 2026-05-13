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गोरखपुर GDA का बड़ा फैसला: डेवलपमेंट चार्ज में 50% तक की कटौती, छोटे मकान-दुकानों का नक्शा पास कराना होगा सस्ता

गोरखपुर में आवासीय और व्यावसायिक निर्माण पर शुल्क आधा करने के फैसले से मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी.

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सस्ती होगी फ्लैट की कीमतें: गोरखपुर में व्यवस्थित शहरीकरण के लिए GDA का मास्टरप्लान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 4:18 PM IST

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गोरखपुर: शहर में नियोजित विकास को बढ़ावा देने और आम लोगों को बड़ी राहत देने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) जल्द ही नई नियमावली लागू करने जा रहा है. उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास नियमावली के तहत अब छोटे मकानों और दुकानों के विकास शुल्क में बड़ी कटौती की जाएगी.

इसके लागू होने के बाद लोगों को निर्धारित शुल्क का केवल आधा हिस्सा ही देना होगा. वर्तमान में गोरखपुर के लिए विकास शुल्क 1450 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय है, जिससे अब मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. शहर की तमाम अनियोजित कॉलोनियों में निर्माण नक्शा और शुल्क को लेकर रुके हुए कार्यों में अब तेजी आने की उम्मीद है.

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गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल. (Photo Credit: ETV Bharat)

छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत: विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने बताया कि निकाय सीमा के भीतर आवासीय भूखंडों पर 50 प्रतिशत शुल्क घटाया गया है. ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को निकाय सीमा के बाहर 25 प्रतिशत तक की राहत दी गई है. छोटे व्यापारियों के लिए 30 वर्ग मीटर तक की दुकानों पर शुल्क में 60 प्रतिशत तक की कमी की गई है. इस नई व्यवस्था से न केवल निर्माण की लागत कम होगी, बल्कि फ्लैट्स के दाम भी सस्ते हो सकते हैं. इससे लोग अवैध निर्माण के बजाय नक्शा पास कराकर वैध तरीके से घर बनाने के लिए प्रेरित होंगे.

कृषि भूमि पर भी मिलेगी रियायत: नई नीति के तहत औद्योगिक और कृषि भूमि के उपयोग पर भी शुल्कों में भारी कटौती प्रस्तावित है. निकाय क्षेत्र के भीतर औद्योगिक उपयोग पर 45 प्रतिशत और सीमा के बाहर 60 प्रतिशत तक शुल्क घटाया गया है. कृषि भूमि के मामले में निकाय सीमा के भीतर 34 प्रतिशत और बाहर 38 प्रतिशत की कटौती की गई है. इस नीति का मुख्य उद्देश्य शहरीकरण को व्यवस्थित करना और प्राधिकरण की आय में वृद्धि करना है. शुल्क से प्राप्त आय का उपयोग सड़क, पानी और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में किया जाएगा.

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गोरखपुर: औद्योगिक और कृषि भूमि पर भी विकास शुल्क घटा, (Photo Credit: ETV Bharat)

शहरीकरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास: जीडीए से मान्यता प्राप्त इंजीनियर सतीश कुमार सिंह के अनुसार, किसी भी बिल्डिंग के निर्माण में डेवलपमेंट चार्ज की भूमिका बहुत बड़ी होती है. अक्सर लोग भारी शुल्क के कारण नक्शा पास कराने से बचते थे या शुल्क देने के बाद सुविधाओं के लिए लंबा इंतजार करते थे. शासन के निर्देश पर की जा रही इस कटौती से गोरखपुर में बसने और व्यापार करने वालों को सीधा आर्थिक लाभ होगा. विशेषज्ञ इसे गोरखपुर में व्यवस्थित शहरीकरण और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मान रहे हैं. इस फैसले से शहर के रियल एस्टेट सेक्टर में भी नई जान आने की संभावना है.

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