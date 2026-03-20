ETV Bharat / state

ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0: गोरखपुर में निवेश की बाढ़, रिलायंस-कोका कोला समेत बड़ी कंपनियों की एंट्री

उद्योग उपायुक्त उज्ज्वल सिंह ने कहा कि जिले में 5018 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव और एमओयू (MoU) प्राप्त किए जा चुके हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
गोरखपुर में 40,000 नौजवानों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 3:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पांचवें संस्करण (GBC 5.0) के माध्यम से गोरखपुर को निवेश का बड़ा बूस्टर डोज मिलने जा रहा है. शासन ने इस बार गोरखपुर जिले के लिए 7000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है. उद्योग विभाग और इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी इस लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने के लिए संभावित निवेशकों से लगातार संपर्क साध रहे हैं. इन्वेस्ट यूपी के अनुसार, अब तक जिले में 5018 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव और एमओयू (MoU) प्राप्त किए जा चुके हैं.

विभागीय उपलब्धियों के आंकड़े: गोरखपुर में विभिन्न विभागों को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रदर्शन काफी उत्साहजनक बना हुआ है. आबकारी विभाग ने मात्र 300 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 2679 करोड़ रुपये की भारी उपलब्धि दर्ज की है.

Photo Credit: ETV Bharat
निवेशकों के संपर्क में अधिकारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

वहीं, गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने 3500 करोड़ रुपये के लक्ष्य में से 1860 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हथकरघा विभाग भी अपने 30 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 11.42 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने में सफल रहा है.

गीडा और औद्योगिक कॉरिडोर का विस्तार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) निवेश के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा है. पिछले 8 वर्षों में गीडा में लगभग 500 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनसे करीब 40,000 नौजवानों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है. गीडा के अलावा धुरियापार क्षेत्र में एक विशाल औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है. यहां रिलायंस समूह, अंबुजा सीमेंट और श्रेयस डिस्टिलरी जैसी बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं. पेप्सिको, कोका-कोला और केयान इंडस्ट्रीज जैसी दिग्गज कंपनियां भी यहां अपनी इकाइयां लगा रही हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
गोरखपुर को निवेश का बड़ा बूस्टर डोज मिलने की उम्मीद. (Photo Credit: ETV Bharat)

सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ा भरोसा: मुख्यमंत्री ने गीडा के स्थापना दिवस पर स्पष्ट किया था कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा के बेहतर माहौल ने निवेशकों का भरोसा जीता है. प्रदेश में अब तक 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव जमीन पर उतारे जा चुके हैं. दिसंबर 2026 तक सरकार का लक्ष्य 5 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश को धरातल पर उतारना है. इन प्रयासों से न केवल औद्योगिक विकास हो रहा है, बल्कि स्थानीय युवाओं को अपने ही जनपद में नौकरी के अवसर मिल रहे हैं.

रोजगार के अवसर बढ़ेंगे: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे 800 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास के लिए उपलब्ध कराई गई है, जहां सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम के तहत प्लास्टिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है. नाइलिट (NIELIT) जैसे संस्थानों के माध्यम से युवाओं को स्किल डेवलपमेंट में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे इन उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सकें. उद्योग उपायुक्त उज्ज्वल सिंह का कहना है कि GBC 5.0 से गोरखपुर के औद्योगिक परिदृश्य में एक बड़ा उछाल आएगा. आने वाले समय में गोरखपुर पूर्वांचल के सबसे बड़े औद्योगिक हब के रूप में अपनी पहचान सशक्त करेगा.

यह भी पढ़ें- दहेज में नारियल-1 रुपए लेकर मेजर ने कैप्टन से रचाई शादी, सेना के अफसरों की शादी की खूब हो रही तारीफ

TAGGED:

GORAKHPUR GBC 5 INVESTMENT
UP INVESTMENT SUMMIT GORAKHPUR
GORAKHPUR INDUSTRIAL DEVELOPMENT
RELIANCE COCA COLA PEPSICO
GROUND BREAKING CEREMONY GORAKHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.