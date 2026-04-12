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गोरखपुर में ड्रोसोफिला से लेकर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में डीडीयू के प्राणिविज्ञान विभाग की ऊँची उड़ान

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग (UPHED) से नवाचारी शोध परियोजनाओं के लिए लगभग 12 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है.

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गोरखपुर में ड्रोसोफिला से लेकर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में डीडीयू के प्राणिविज्ञान विभाग की ऊँची उड़ान. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 1:20 PM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं ने विश्वविद्यालय को अपने शोध के जरिए अनूठी पहचान दिलाई है.

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग (UPHED) से नवाचारी शोध परियोजनाओं के लिए लगभग 12 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है.

इसमें ड्रोसोफिला (फल मक्खी) जैसे सूक्ष्म जीवों से लेकर ट्रिपल नेगेटिव स्तन कैंसर जैसी जटिल बीमारी तक के अध्ययन इन परियोजनाओं में शामिल हैं.

विभागाध्यक्ष का यह अनुमान है कि विभाग की शोध क्षमता को यह अनुदान नई ऊँचाइयों पर ले जाने में सहायक होगा.

डॉ. महेन्द्र प्रताप सिंह को “पूर्वांचल क्षेत्र के वनस्पतियों का एथनोफार्माकोलॉजिकल मूल्यांकन ग्रीन-सिंथेसाइज्ड नैनोकणों का उपयोग करके वाइल्डटाइप ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर (ओरेगॉन R⁺) पर”; डॉ. सुशील कुमार को “डायमंड बैक मॉथ (प्लूटेला जाइलोस्टेला) के नियंत्रण में पादप-आधारित जैव कीटनाशकों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का तुलनात्मक मूल्यांकन” पर मिला है.

डॉ. सुनील कुमार सिंह को “जलीय मछली चन्ना पंक्टेटस पर फाइटो कीटनाशकों का विषाक्त प्रभाव” और डॉ. सुनैना गौतम – “टाइप 2 मधुमेह मेलिटस में न्यूरोप्रोटेक्शन हेतु सिग्नलिंग पाथवे को नियंत्रित करने में फिकस रिलीजियोसा की चिकित्सीय क्षमता की खोज: एक मॉडल जीव दृष्टिकोण” पर शोध कर रहे हैं.

डॉ. मनीष प्रताप सिंह को “एनजीएस एवं ओमिक्स विश्लेषण के माध्यम से बीआरसीए-संबद्ध ट्रिपल नेगेटिव स्तन कैंसर में नए बायोमार्कर एवं चिकित्सीय लक्ष्यों की पहचान” और इसके अतिरिक्त विभाग की डॉ. स्मिता सिंह और डॉ. अरुन्धति सिंह को पिछले वर्ष भी यूपीएचईडी से शोध अनुदान प्राप्त हुआ था, जो विभाग की निरंतर शोध उत्कृष्टता को दर्शाता है.

इस उयलब्धि पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने प्राणी विज्ञान विभाग के शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि “ड्रोसोफिला जैसे मॉडल जीवों से लेकर, ट्रिपल नेगेटिव स्तन कैंसर जैसे गंभीर रोग तक के शोध क्षेत्रों में हमारे प्राणी विज्ञान विभाग के शिक्षक अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं.

लगभग 12 लाख रुपये का यह अनुदान उनकी मेहनत और शोध की गुणवत्ता का प्रमाण है. ये परियोजनाएं न केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा को संतुष्ट करेंगी, बल्कि समाज के लिए ठोस समाधान भी प्रस्तुत करेंगी. उन्होंने सभी अनुदान प्राप्तकर्ताओं को शुभकामना भी दिया है.

विज्ञान विभाग के डीन प्रो. अजय सिंह ने कहा कि “प्राणी विज्ञान विभाग ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि वह गुणवत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक शोध के लिए प्रतिबद्ध है. पिछले वर्ष दो शिक्षकों और इस वर्ष पाँच शिक्षकों को यूपीएचईडी से लगभग 12 लाख रुपये का अनुदान मिलना विभाग की शोध संस्कृति का प्रमाण है.

मुझे पूरा विश्वास है कि ये परियोजनाएँ सतत कीट प्रबंधन, जलीय जीव संरक्षण, न्यूरोप्रोटेक्शन और कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देंगी.” विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी शोधकर्ताओं को बधाई दी है और यूपीएचईडी योजना के तहत अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

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