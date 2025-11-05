ETV Bharat / state

पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने छात्रा के सिर पर पिस्टल रखकर की छेड़खानी; पीड़िता बोली- मेरा फोन छीना, गंदी बातें भी की, पुलिस ने दर्ज की FIR

गोरखपुर में डीएलएड की परीक्षा देने गई थी बनारस की छात्रा, आरोपी ने कमरे में पहुंचकर बंद किया दरवाजा, युवती ने देवर को भेजा मैसेज.

पीड़िता ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर लगाए आरोप.
पीड़िता ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर लगाए आरोप. (Photo Credit; ETV Bharat and accused Facebook account)
गोरखपुर : पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने डीएलएड छात्रा के सिर पर पिस्टल रखकर उसके साथ छेड़खानी की. छात्रा का आरोप है कि उसका मोबाइल छीनकर गंदी बातें भी कीं. देवर और देवरानी के कमरे के बाहर पहुंचने पर वह किसी तरह उसके चंगुल से बच सकी. छात्रा बनारस की रहने वाली है. वह परीक्षा देने के लिए गोरखपुर आई थी. वहीं आरोपी ने खुद को फंसाने की बात कही है.

घटना 28 अक्टूबर की है. पुलिस ने 5 नवंबर को पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया. एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की गई है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

बनारस में छात्रा से मिला था आरोपी : छात्रा का आरोप है कि गोरखपुर के ब्रह्मपुर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद जायसवाल दूर के रिश्तेदार हैं. वह बनारस के एक इलाके की रहने वाली है. उसकी शादी भी हो चुकी है. कुछ महीने पहले ईश्वर चंद एक समारोह में वाराणसी आए थे. इस दौरान पति और ससुरालियों ने उनसे मेरी मुलाकात कराई थी.

झांसा देकर कॉलेज में कराया दाखिला : छात्रा के अनुसार ईश्वर चंद ने बताया कि उनका गोरखपुर में एक डिग्री कॉलेज है. वह इसके प्रबंधक हैं. उन्होंने मुझसे मेरे करियर के बारे में पूछा. सलाह दी कि उनके कॉलेज में डीएलएड कोर्स में दाखिला ले लो. बढ़िया नंबरों से पास करवा देंगे. नौकरी भी लगवा देंगे. इसके बाद उनके झांसे में आकर मैंने और मेरी देवरानी ने उनके कॉलेज में दाखिल ले लिया था. अक्टूबर में इसके एग्जाम थे.

छात्रा ने सुनाई आपबीती. (Video Credit; ETV Bharat)

'ईश्वर चंद ने मेरे साथ गलत काम किया' : तीन नंवबर को मीडिया के सामने पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी दी. बताया कि 'ईश्वर चंद जायसवाल ने मेरे साथ गलत काम किया. इसलिए मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए बनारस से यहां आई हूं. 25 अक्टूबर को हम लोग एग्जाम के लिए बनारस से गोरखपुर आए थे. मैं, मेरे देवर और देवरानी भी साथ थे. 27, 28 और 29 अक्टूबर तीन दिन मेरा एग्जाम था. 25 की रात में हमने तारामंडल में एक होटल बुक किया'.

छात्रा का आरोप-ईश्वर चंद ने अपने घर भी बुलाया : छात्रा ने बताया कि 'हम सभी लोग होटल में पहुंचे तो ईश्वर चंद जायसवाल का फोन आया, पूछा कि तुम लोग पहुंच गए?, किस होटल में हो?. इसके बाद उसने कहा कि तुम लोग होटल छोड़कर मेरे घर आओ. यहां सुबह का नाश्ता करो, इसके बाद हम तुम लोगों को लेकर चलेंगे दूसरे होटल में रुकवाएंगे. इतने सस्ते होटल में तुम लोग क्यों रुके हो'.

आरोपी ने अपने दोस्त के होटल में रुकवाया : छात्रा ने बताया कि हम लोगों ने अगले ही दिन होटल को छोड़ दिया. इसके बाद हम लोग उसके (ईश्वर चंद) के घर गए. वहां हम लोगों ने सुबह का नाश्ता किया. इसके बाद वह हमारी कार में बैठकर हम लोगों को सेंटर दिखाने ले गया. इसके बाद उसने कहा कि मेरे खास दोस्त का होटल है, वहां मैं तुम्हें रुकवा दूंगा. इस पर हम लोग वहां पर रुक गए.

पीड़िता ने आगे बताया कि ईश्वर चंद ने कहा कि यहीं पर टीचर आएंगे तुम लोग को बताएंगे कि एग्जाम में क्या-क्या आएगा. इसके बाद वह चला गया. सोमवार को हमारा एग्जाम था. हमने परीक्षा दी. इसके बाद हम लोग सेंटर से होटल में पहुंचे. ड्रेस चेंज किया. फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए. इस बीच उसका (ईश्वर चंद) का फोन आ गया.

ईश्वर चंद ने कहा कि तुम लोग कहां हो, मैं होटल में आया हूं. छात्रा ने बताया कि हम लोग खाना खाकर पहुंचे तो वह वहां नीचे मौजूद थे. उसने कहा कि चलो हम तुम्हें पूरा गोरखपुर घुमाते हैं. घूमने के बाद हम वापस होटल लौटे. मेरा देवर उसे (ईश्वर चंद) छोड़ने चला गया. मंगलवार को हम फिर एग्जाम देने पहुंचे. वहां से लौटी तो मैं बहुत थकी हुई थी.

होटल में अकेला होते ही पहुंचा आरोपी : पीड़िता ने बताया कि मेरे देवर और देवरानी बोले कि आप बाहर घूमने चलेंगी, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं तो मैंने मना कर दिया. उनके जाते ही ईश्वर चंद जायसवाल होटल में पहुंचा. उसने घंटी बजाई. इसके बाद मैंने दरवाजा खोला. मुझे लगा कि वो दूर के रिश्तेदार हैं, वो क्या करेंगे. आते ही उसने पूछा कि बाकी लोग कहां है?, इस पर मैंने कहा कि हम उन्हें बुला रहे हैं.

इस बीच उसने दरवाजा बंद कर लिया. कहा कि तुम फोन न करना नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा. इसके बाद उसने मेरा मोबाइल फोन छीन लिया. फिर गंदी-गंदी बातें करने लगा. इसके बाद मुझे बिस्तर पर पटक दिया. अपना कपड़ा उतार दिया. इसके बाद पिस्टल निकालकर मेरे सिर पर रख दिया. फिर मेरे भी कपड़े उतारने की कोशिश की.

फूट-फूटकर रोई पीड़िता : छात्रा ने बताया कि फोन छीनने से पहले ही मैंने अपने मोबाइल से देवर को इमरजेंसी मैसेज किया था. इस पर वह लोग तुरंत होटल पहुंच गए. कमरे का दरवाजा पीटने लगे तो मैंने किसी तरह दरवाजा खोलकर खुद को सुरक्षित किया. इस बीच आरोपी भाग निकला. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छात्रा फूट-फूटकर रोने भी लगी.

आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख बोला- मुझे फंसाया गया : मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद जायसवाल का कहना है कि यह सब एक साजिश का परिणाम है. इस मामले में मेरा भाई ही सबकुछ करा रहा है. पारिवारिक झगड़े और संपत्ति के मामले में इस तरह से उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई है. मैंने भी पुलिस को जरूरी साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं. पुलिस जैसा जांच करेगी उसमें सहयोग करेंगे.

