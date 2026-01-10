ETV Bharat / state

गोरखपुर महोत्सव से पहले निशानेबाजों ने दिखाया दमखम, CM योगी विजेता खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित

गोरखपुर महोत्सव 11 जनवरी से शुरू हो रहा है. उससे पहले शूटिंग प्रतियोगिता हुई. ( ETV Bharat )

गोरखपुर: कल 11 जनवरी से शुरू हो रहे गोरखपुर महोत्सव में न सिर्फ रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कलाकारों को बड़ा मंच मिलने जा रहा है, बल्कि खेल के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन करने वालों को इस दौरान पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा. गोरखपुर महोत्सव इसी कड़ी में शुक्रवार 9 जनवरी से शूटिंग यानी की निशानेबाजी की प्रतियोगिता शुरू हुई. इसमें पहले दिन 95 निशानेबाजों ने हिस्सा लेकर अपने शूटिंग का कौशल प्रदर्शित किया. वॉटर स्पोर्ट्स के शूटिंग अकादमी में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता का उद्घाटन गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने किया. इस अवसर पर उन्होंने भी निशाना लगाया. इस दौरान शूटिंग अकादमी के निदेशक गजेंद्र राय ने बताया कि इस प्रतियोगिता के आयोजन का लाभ यह है कि इसमें स्टेट और नेशनल लेवल के चैंपियन खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं. इससे इस खेल में उभरते खिलाड़ियों के लिए हौसला बढ़ाने और उनके खेल कौशल को देखने का बड़ा अवसर मिल रहा है. उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का समापन 11 जनवरी को होगा और इस दौरान विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा. यही नहीं यहां के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों को गोरखपुर महोत्सव के समापन अवसर 13 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों भी सम्मानित होने का अवसर मिलेगा.