गोरखपुर महोत्सव से पहले निशानेबाजों ने दिखाया दमखम, CM योगी विजेता खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित
गोरखपुर महोत्सव 11 जनवरी से शुरू हो रहा है. उससे पहले 95 निशानेबाजों ने शूटिंग प्रतियोगिता में हाथ आजमाया है.
गोरखपुर: कल 11 जनवरी से शुरू हो रहे गोरखपुर महोत्सव में न सिर्फ रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कलाकारों को बड़ा मंच मिलने जा रहा है, बल्कि खेल के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन करने वालों को इस दौरान पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा.
गोरखपुर महोत्सव इसी कड़ी में शुक्रवार 9 जनवरी से शूटिंग यानी की निशानेबाजी की प्रतियोगिता शुरू हुई. इसमें पहले दिन 95 निशानेबाजों ने हिस्सा लेकर अपने शूटिंग का कौशल प्रदर्शित किया.
वॉटर स्पोर्ट्स के शूटिंग अकादमी में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता का उद्घाटन गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने किया. इस अवसर पर उन्होंने भी निशाना लगाया.
इस दौरान शूटिंग अकादमी के निदेशक गजेंद्र राय ने बताया कि इस प्रतियोगिता के आयोजन का लाभ यह है कि इसमें स्टेट और नेशनल लेवल के चैंपियन खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं. इससे इस खेल में उभरते खिलाड़ियों के लिए हौसला बढ़ाने और उनके खेल कौशल को देखने का बड़ा अवसर मिल रहा है.
उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का समापन 11 जनवरी को होगा और इस दौरान विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा. यही नहीं यहां के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों को गोरखपुर महोत्सव के समापन अवसर 13 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों भी सम्मानित होने का अवसर मिलेगा.
उन्होंने उम्मीद जताई कि तीन दिनों की इस प्रतियोगिता में 200 से अधिक के निशानेबाज खिलाड़ी इसमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे.
शूटिंग की आयोजित इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग के अंतर्गत 10 वर्ष से 65 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने प्रतिभा दिखाई. पहले दिन कुल 95 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा करके अच्छा प्रदर्शन किया.
उद्घाटन अवसर को संबोधित करते हुए महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि शूटिंग के प्रति युवाओं में आजकल जोश देखने को मिल रहा है. देश के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पदक जीतकर इनका हौसला मजबूत कर रहे हैं. यही वजह है कि गोरखपुर जैसी सर जमीन पर शूटिंग अकादमी खुली और इसमें 200 से अधिक खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं.
उन्होंने कहा कि यहां से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी निकल रहे हैं यह बड़े ही हर्ष की बात है. महोत्सव का आयोजन सिर्फ सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के लिए मंच ना बनाकर खेल खिलाड़ियों को भी बेहतर अवसर उपलब्ध करा रहा है, यह बहुत ही अच्छी पहल है. यह सब मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के विजन का परिणाम है. जहां हर क्षेत्र की प्रतिभाओं को मंच मिल रहा है.
