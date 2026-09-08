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फेसबुक पर फर्जी ID बनाकर महिला सिपाही को किया परेशान; अनजान नंबरों से आने लगीं अश्लील कॉल्स, पटीदार निकला आरोपी

गोरखपुर में महिला सिपाही की अश्लील फोटो और नंबर Facebook पर पोस्ट करने का मामला सामने आया. आरोपी महिला सिपाही के गांव का पटीदार निकला.

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महिला सिपाही की शिकायत पर पुलिस का एक्शन, फेसबुक से मिली आरोपी की डिटेल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
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गोरखपुर: महिला सिपाही का फर्जी फेसबुक खाता बनाकर उस पर अश्लील फोटो और नंबर एक व्यक्ति ने अपलोड कर दिया. इस पोस्ट में लोगों को महिला सिपाही को फोन करने के लिए उकसाया गया. इस मामले को लेकर महिला सिपाही ने साइबर थाने में शिकायत की.

सिपाही की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पूरे मामले की जांच की जा रही है. महिला सिपाही शहर के एक थाने में तैनात है.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक अपराध सुधीर कुमार जायसवाल. (Video Credit: ETV Bharat)

अनजान कॉल और अश्लील मैसेज से परेशान हुई सिपाही: जिले के थाने पर तैनात महिला सिपाही का अश्लील फोटो के साथ नंबर फेसबुक पर पोस्ट कर दिया गया. इसके बाद थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मी के पास ड्यूटी के दौरान दिनभर अनजान नंबरों से कॉल्स आने लगीं. कॉल करने वाले अश्लील बातें करते हैं, साथ ही व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो और आपत्तिजनक फोटो भी भेजने लगे. इससे परेशान होकर पुलिसकर्मी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया. इस मामले को लेकर वह मानसिक रूप से परेशान हो गई.

जांच में सामने आई गांव के ही पटीदार की करतूत: महिला पुलिसकर्मी की तहरीर पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में पुलिस ने सोमवार को कुछ लोगों से पूछताछ भी की हुई. जांच में पता चला है कि महिला के गांव के रहने वाले पटीदार ने यह काम किया है. बलिया जिले की रहने वाली 26 साल की महिला शहर के थाने में महिला आरक्षी के रूप में तैनात है. महिला सिपाही ने तहरीर में बताया कि 17 अगस्त 2026 को वह थाने पर सरकारी काम कर रही थी.

अनजान कॉलर के जरिए पता चला फेसबुक पोस्ट का सच: उस वक्त फोन पर लगातार अनजान कॉल्स और अलग-अलग नंबरों से व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज और आपत्तिजनक फोटो आने लगे, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गई. जब उसने एक फोन करने वाले से सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि फेसबुक पर एक ID बनी हुई है. उस आईडी पर अश्लील वीडियो और फोटो के साथ महिला सिपाही का मोबाइल नंबर पोस्ट किया गया है. पोस्ट में लोगों को अश्लील बात करने के लिए कॉल करने को कहा जा रहा है. इस वजह से बहुत से अनजान लोग लगातार उसको कॉल और मैसेज कर रहे थे.

साइबर थाने में दर्ज हुआ केस, दरोगा कर रहे जांच: मानसिक उत्पीड़न से परेशान महिला सिपाही ने थाना प्रभारी को तहरीर दी. तहरीर के आधार पर 3 सितंबर 2026 को मुकदमा दर्ज किया गया. इसकी जांच थाने के एक दरोगा को सौंपी गई. पुलिस ने फर्जी फेसबुक ID को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है. फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल की आईडी URL और उससे जुड़े मोबाइल नंबरों की जांच पुलिस कर रही है.

फेसबुक से डिटेल मिलने के बाद आरोपी की पहचान हुई: पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि आरोपी महिला के गांव का ही रहने वाला है. पुलिस अधीक्षक अपराध सुधीर कुमार जायसवाल ने बताया कि फेसबुक से पूरी डिटेल मांगी गई थी, जो अब आ गई है. इसके आधार पर आरोपी को चिन्हित कर लिया गया है. विधिक जांच में आरोपी महिला सिपाही के गांव का ही निकला और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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