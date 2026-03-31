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गोरखपुर: 6 साल की बच्ची से दरिंदगी मामले में 16 दिन में उम्रकैद, 'ऑपरेशन कनविक्शन' का असर

कैंपियरगंज सीओ राजकुमार सिंह ने कहा, 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 16 दिनों में न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई.

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संदीप निषाद को 8 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा . (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 10:17 PM IST

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Updated : March 31, 2026 at 10:35 PM IST

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गोरखपुर: एक जघन्य अपराध के मामले में मंगलवार को त्वरित न्याय की एक अनूठी मिसाल सामने आई है. थाना पीपीगंज क्षेत्र में 21 फरवरी 2026 को 6 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में महज 16 कार्य दिवस के भीतर न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया. विशेष पॉक्सो कोर्ट-01 गोरखपुर ने अभियुक्त अशोक निषाद को शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास और 55,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

इसके साथ ही साक्ष्य छिपाने की दोषी उसकी मां सुनीता देवी को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के दंड से दंडित किया गया है.

जानकारी देते कैंपियरगंज सीओ राजकुमार सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

महज 5 दिनों में दाखिल हुई चार्जशीट: यह वारदात 20/21 फरवरी 2026 की रात की है जब एक शादी समारोह के दौरान आरोपी ने मासूम के साथ दरिंदगी की थी. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी और उसकी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पुलिस टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए मात्र 5 दिनों के भीतर ठोस साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र (चार्जशीट) न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था. न्यायालय ने भी मामले की गंभीरता समझते हुए लगातार सुनवाई की और रिकॉर्ड 16 कार्य दिवसों में गवाहों के बयान व बहस पूरी कर सजा का ऐलान किया.

पुराने मामलों में भी अपराधियों को सजा: एडीजीसी राघवेन्द्र राम त्रिपाठी और अरविन्द्र कुमार श्रीवास्तव की प्रभावी पैरवी इस मामले में अत्यंत अहम रही. एक अन्य पुराने मामले में शाहपुर थाना क्षेत्र के अभियुक्त अशरफ अली को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. वर्ष 2017 के इस पॉक्सो एक्ट मामले में न्यायालय एएसजे-02 ने अभियुक्त पर 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कैंपियरगंज सीओ राजकुमार सिंह ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस एसएसपी गोरखपुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और पैरोकारों की पैरवी के चलते यह सफलता प्राप्त हुई है.

ऑपरेशन कनविक्शन से कानून का इकबाल बुलंद: अपहरण और दुष्कर्म के एक तीसरे मामले में भी मंगलवार को न्यायालय एफटीसी-1 ने अभियुक्त संदीप निषाद को 8 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वर्ष 2012 के इस गंभीर प्रकरण में अभियुक्त पर 18,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है और एडीजीसी रमेश चन्द्र पाण्डेय व सिद्धार्थ सिंह की दलीलें इसमें महत्वपूर्ण रहीं. गोरखपुर पुलिस की ये सभी कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत की जा रही हैं. कैंपियरगंज सीओ राजकुमार सिंह ने कहा कि इस तरह की तेज और सख्त कार्रवाई से न केवल अपराधियों में भय व्याप्त होगा, बल्कि आमजन का कानून के प्रति विश्वास भी और अधिक मजबूत होगा.

यह भी पढ़ें- फतेहपुर: दुर्गेश गौतम हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्रकैद, छह साल बाद आया कोर्ट का बड़ा फैसला

Last Updated : March 31, 2026 at 10:35 PM IST

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