गेहूं के बीज का संकट; किसान बोले- सहकारी समितियों पर नहीं है अच्छा बीज, बाजार से दोगुनी कीमत पर खरीदने की मजबूरी

गोरखपुर के किसानों ने बताई अपनी परेशानी, कहा- नए बीज पर हमें भरोसा नहीं, पैदावार हो सकती है प्रभावित.

किसानों को नहीं मिल रहा मनपसंद बीज.
किसानों को नहीं मिल रहा मनपसंद बीज. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 9:00 PM IST

4 Min Read
गोरखपुर : गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए किसानों को सहकारी समितियों पर मनचाहा बीज नहीं मिल पा रहा है. यहां जो बीज उपलब्ध है, वह नया है. उस पर किसानों को भरोसा नहीं है. बाजार में बीज की अन्य किस्में मौजूद हैं, लेकिन ये समितियों पर उपलब्ध नहीं हैं. इन बीजों को किसानों को बाजार से ज्यादा कीमत पर खरीदनी पड़ रहा है.

किसानों का कहना है कि खाद, पानी, मेहनत के बाद अगर बीज अच्छा नहीं होगा तो फसल का उत्पादन अच्छा कैसे मिलेगा?. गोरखपुर के खोराबार ब्लॉक क्षेत्र के बेलवार और खोराबार समितियों से जुड़े किसान परेशान हैं.

किसानों का कहना है कि तहसील प्रशासन की गड़बड़ी से कई किसानों का वेरिफिकेशन कोड ही दूसरे ब्लॉक में चला गया है. ऐसे में उन्हें गेहूं का बीज लेने में और भी दिक्कत आ रही है. देश की 70 फीसद जनसंख्या कृषि पर निर्भर है. संस्थागत पूंजी का अभाव और संसाधन की कमी के कारण खेती अब घाटे का सौदा हो गई है.

ब्लैक में 1800 से 3600 रुपये बोरी बिक रही खाद : सरकार अगर अनुदान पर दलहन, तिलहन, गेहूं और धान का हाइब्रिड बीज समय से उपलब्ध करा दे तो किसान खुशहाल हो जाएगा. किसानों का कहना है कि राजकीय बीज भंडार पर उन्नतशील बीज की कीमत 40 किलो प्रति बोरी 950 रुपये है. ब्लैक में यह बोरी 1800 रुपये में मिल रही है. प्राइवेट दुकानों पर 1200, 1600, 1700, 1800, 3600 रुपये प्रति बोरी गेहूं का बीज मिल रहा है.

किसानों ने बताई परेशानी. (Video Credit; ETV Bharat)

'बाजार में उपलब्ध बीज से मिलती है ज्यादा पैदावार' : प्रगतिशील किसान राम लखन यादव कहते हैं कि प्राइवेट दुकान से हाइब्रिड बीज दोगुने कीमत पर मिल रहा है. कर्ण वंदना नाम का गेहूं के बीज का कभी उपयोग नहीं किया है. किसान अश्वनी का कहना है कि हाइब्रिड गेहूं बीज की पैदावार प्रति हेक्टेयर 80 से 85 कुंतल तक है.

शासन-प्रशासन द्वारा राजकीय बीज भंडार पर उपलब्ध कराया गया गेहूं का उन्नतिशील और प्रामाणिक बीज की पैदावार प्रति हेक्टेयर 40 से 45 कुंतल है.

'पंतनगर गेहूं का बीज बाजार से गायब': किसानों का कहना है कि पिछले कई साल से किसानों को उपज का दोगुना लाभ उपलब्ध कराने का दावा करने वाली डबल इंजन की सरकार साधन सहकारी समितियों और राजकीय बीज भंडार पर गेहूं का हाइब्रिड बीज उपलब्ध नहीं करा पा रही है. पंतनगर का गेहूं का बीज बाजार से गायब हो गया है. सरकार अगर हाईब्रिड बीज उपलब्ध कराना शुरू कर दे तो किसान खुशहाल हो जाएगा.

बीज के कारोबारी शिव चरण गुप्ता का कहना है कि उन्हें बीजों का 20 साल का अनुभव है. इसके हिसाब से 2967 नंबर का गेहूं का बीज सबसे ज्यादा पैदावार देता है.

बाजार में ये किस्में हैं मौजूद : किसानों के अनुसार बाजार में DBW नंबर 343, 327, 187,2967, 222 बीज उपलब्ध है. सहकारी समितियों पर 327 नंबर का बीज वितरित किया गया है. यही वजह है कि इसे लेने के लिए प्राइवेट बीज की दुकान पर किसानों की भीड़ रहती है. जबकि सहकारी समिति खाली रहती है. किसान कृष्ण बिहारी निषाद कहते हैं कि समितियां काफी दूरी पर हैं.

जरूरी नहीं कि वहां जाने पर बीज मिल ही जाए. जबकि प्राइवेट दुकान पर यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है. बीज में कमी पर शिकायत भी कर सकते हैं. सरकारी केंद्र पर कोई सुनवाई नहीं होती. यहां के बीज से उत्पादन भी कम मिलता है.

कृषि सहायक बोले- समितियों पर आता है अच्छा बीज : तकनीकी कृषि सहायक/ गोदाम प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि सरकार समिति पर अच्छे किस्म के बीज लाती है. समय के हिसाब सो जो बीज बुवाई के लिए सही रहता है, वही गोदाम से किसानों को दिया जाता है. 10 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच कर्ण वंदना नाम का 187 नंबर का बीज किसानों में वितरित किया जा रहा है.

'मिट्टी की उर्वरा शक्ति के अनुसार करें बीज का चयन' : कृषि सहायक के अनुसार यह बीज अच्छा है. इसे लेकर किसानों को कोई आशंका नहीं होनी चाहिए. वहीं जिला कृषि अधिकारी दीप सिंह ने कहा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति के अनुसार भी बीज का चयन करना अच्छा होता है. इससे पैदावार भी अच्छी मिलती है. बुवाई में समय का भी ध्यान रखना पड़ता है. सरकारी केंद्रों पर मिलने वाले बीज मानकों पर खरे उतरते हैं.

