ETV Bharat / state

गेहूं के बीज का संकट; किसान बोले- सहकारी समितियों पर नहीं है अच्छा बीज, बाजार से दोगुनी कीमत पर खरीदने की मजबूरी

किसानों को नहीं मिल रहा मनपसंद बीज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए किसानों को सहकारी समितियों पर मनचाहा बीज नहीं मिल पा रहा है. यहां जो बीज उपलब्ध है, वह नया है. उस पर किसानों को भरोसा नहीं है. बाजार में बीज की अन्य किस्में मौजूद हैं, लेकिन ये समितियों पर उपलब्ध नहीं हैं. इन बीजों को किसानों को बाजार से ज्यादा कीमत पर खरीदनी पड़ रहा है. किसानों का कहना है कि खाद, पानी, मेहनत के बाद अगर बीज अच्छा नहीं होगा तो फसल का उत्पादन अच्छा कैसे मिलेगा?. गोरखपुर के खोराबार ब्लॉक क्षेत्र के बेलवार और खोराबार समितियों से जुड़े किसान परेशान हैं. किसानों का कहना है कि तहसील प्रशासन की गड़बड़ी से कई किसानों का वेरिफिकेशन कोड ही दूसरे ब्लॉक में चला गया है. ऐसे में उन्हें गेहूं का बीज लेने में और भी दिक्कत आ रही है. देश की 70 फीसद जनसंख्या कृषि पर निर्भर है. संस्थागत पूंजी का अभाव और संसाधन की कमी के कारण खेती अब घाटे का सौदा हो गई है. ब्लैक में 1800 से 3600 रुपये बोरी बिक रही खाद : सरकार अगर अनुदान पर दलहन, तिलहन, गेहूं और धान का हाइब्रिड बीज समय से उपलब्ध करा दे तो किसान खुशहाल हो जाएगा. किसानों का कहना है कि राजकीय बीज भंडार पर उन्नतशील बीज की कीमत 40 किलो प्रति बोरी 950 रुपये है. ब्लैक में यह बोरी 1800 रुपये में मिल रही है. प्राइवेट दुकानों पर 1200, 1600, 1700, 1800, 3600 रुपये प्रति बोरी गेहूं का बीज मिल रहा है. किसानों ने बताई परेशानी. (Video Credit; ETV Bharat) 'बाजार में उपलब्ध बीज से मिलती है ज्यादा पैदावार' : प्रगतिशील किसान राम लखन यादव कहते हैं कि प्राइवेट दुकान से हाइब्रिड बीज दोगुने कीमत पर मिल रहा है. कर्ण वंदना नाम का गेहूं के बीज का कभी उपयोग नहीं किया है. किसान अश्वनी का कहना है कि हाइब्रिड गेहूं बीज की पैदावार प्रति हेक्टेयर 80 से 85 कुंतल तक है. शासन-प्रशासन द्वारा राजकीय बीज भंडार पर उपलब्ध कराया गया गेहूं का उन्नतिशील और प्रामाणिक बीज की पैदावार प्रति हेक्टेयर 40 से 45 कुंतल है.